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Manejaba por la autopista Riccheri ebrio y con una licencia falsa

Ocurrió el domingo. El hombre registró 1,34 gramos de alcohol por litro en sangre. Deberá pagar más de cuatro millones de pesos por la infracción. El video

Un hombre manejaba borracho y con una licencia de conducir falsa por la autopista Riccheri

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Un conductor de 33 años fue detectado por personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en plena autopista Riccheri mientras circulaba con una licencia de conducir falsa y en estado de ebriedad.

El episodio, según comunicó oficialmente el organismo, ocurrió el domingo pasado a la madrugada durante un operativo de control realizado en el peaje Agüero, en el que agentes realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Tras el resultado positivo en alcoholemia, los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre.

El documento presentaba diferencias en la impresión y no exhibía las medidas de seguridad requeridas, como el tinte UV visible bajo luz ultravioleta. Al consultar el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), se confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente.

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Como resultado de la infracción, se labró un acta que implica una multa superior a los $4,4 millones, se procedió a la retención del vehículo y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, figura contemplada en el Código Penal.

“Usted no puede ir a comprar una licencia de conducir y circular, porque usted está manejando un vehículo. ¿Ve esta licencia?. Esta licencia es apócrifa. ¿Dónde la compró usted esta licencia?“, preguntó el agente al conductor, de acuerdo con lo que se observa en el video que acompaña esta nota.

“No la compré, la hice”, contestó.

“Usted no la hizo en un centro de emisión de licencia de conducir. Usted la compró en otro lado. Usted no está habilitado para manejar. Por eso tiene que pasar por un centro de emisión, porque le van a tomar un examen, tiene que hacer un examen médico y demás. Usted no puede ir a un lugar, comprar una licencia, como en este caso, cuando corroboramos en el Sistema Nacional de Licencia de Conducir, en Salta, que usted no tiene licencia vigente. Pero al momento del control, en el momento que nosotros lo paramos, usted nos mostró esta licencia de conducir. Y además de eso, obviamente, de tener la licencia apócrifa, trucha, usted venía manejando alcoholizado”, le dijo el agente.

Durante el operativo se controlaron 2.300 vehículos. De ellos, 91 conductores fueron sancionados, entre los cuales 83 dieron positivo en alcoholemia. La ANSV indicó que, en cada fiscalización, los agentes utilizan el SINALIC para verificar en tiempo real la autenticidad de la licencia y la habilitación del conductor.

Cómo detecta la ANSV una licencia falsa

En cada fiscalización, los agentes verifican la autenticidad del documento mediante SINALIC, que permite comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado.

“Además, la licencia física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está adulterado”, explicaron

“Cada control evita que conductores sin habilitación, alcoholizados o con documentación falsa sigan circulando por las rutas argentinas. Detectar estas conductas a tiempo es una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales y proteger a quienes cumplen las normas”, concluyeron.

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