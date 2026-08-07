República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

Cabañas, alquiler de equipo náutico y un espacio gastronómico se suman a actividades hacia Saona, Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón, en una isla declarada monumento natural (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)

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El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó hoy que MSC Group bautizó a Isla Catalina como Catalina Sugar Beach, un destino de playa cerca de La Romana que recibirá desde noviembre a pasajeros de MSC Cruises y Explora Journeys, además de huéspedes del resort Casa de Campo.

De acuerdo con MSC Cruises, la novedad se enmarca en la nueva operación de la compañía en el país: desde noviembre tendrá a La Romana como homeport, con salidas semanales del MSC Opera por el Caribe Sur. El barco visitará Catalina Sugar Beach en cada itinerario y la empresa también señaló la posibilidad de extender el viaje con un crucero back-to-back de 14 noches.

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El Ministerio detalló que el sitio fue preparado con nuevas amenidades y experiencias, como cabañas y excursiones terrestres. Catalina Sugar Beach es operada en alianza entre CTL Maritime y Casa de Campo Resort & Villas.

El proyecto abarca la modernización de las infraestructuras de la isla y el despliegue de una oferta orientada a la experiencia de playa de alta gama.

La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)

De acuerdo a agencias de prensa, entre las actuaciones planificadas destacan la construcción de un pabellón gastronómico al aire libre con bufé y zona de comedor a la sombra, dos bares tropicales de estilo ‘palapa’, un centro para el alquiler de equipos de deportes acuáticos, así como el equipamiento de tumbonas y cabañas privadas.

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Además, en el plano operativo y turístico, el destino ampliará el catálogo de excursiones en tierra con itinerarios en catamarán, actividades de esnórquel, visitas a la Cueva de las Maravillas, excursiones a los Altos de Chavón y desplazamientos en embarcación hacia la Isla Saona.

Asimismo, las obras de acondicionamiento contemplan la remodelación de las instalaciones de servicio -vestuarios, duchas y aseos- y la creación de un sendero interpretativo que atravesará la reserva natural hasta un mirador panorámico, equipado con señalética educativa para la divulgación y protección de la flora autóctona del entorno caribeño.

Excursiones y servicios

Según un comunicado de MSC, las actividades buscarán resaltar el carácter natural de la isla, declarada monumento natural protegido en República Dominicana. Entre las excursiones previstas figuran salidas en catamarán, snorkeling, paseos en bote hacia Isla Saona y visitas a Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón.

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La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)

El destino contará con un pabellón de comida tipo bufé con platos internacionales y especialidades locales, dos bares y un centro de deportes acuáticos con equipo de alquiler. También se mejorarán las instalaciones existentes, con áreas para cambiarse, además de duchas y baños.

Vale destacar que el turismo dominicano sigue alcanzando cifras récord al registrar la llegada de 7,700,118 visitantes en los primeros siete meses del año, lo que representa un crecimiento de un 7% con relación al 2025, 10,4% respecto al 2024 y un 69,6 en comparación con el 2019, según datos del Ministerio de Turismo.

Solo en julio el país recibió 1,083,448 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 2,9% con relación al mismo mes del 2025, 6,4% respecto al 2024 y un 60,6 con relación al 2019.

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