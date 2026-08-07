República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

República Dominicana: La Romana se fortalece como puerto base de cruceros

MSC Group anunció el nuevo destino cerca de La Romana, con visitas del MSC Opera en cada itinerario y opción de crucero back-to-back de 14 noches

Cabañas, alquiler de equipo náutico y un espacio gastronómico se suman a actividades hacia Saona, Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón, en una isla declarada monumento natural (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)
Cabañas, alquiler de equipo náutico y un espacio gastronómico se suman a actividades hacia Saona, Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón, en una isla declarada monumento natural (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)
Guardar

El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó hoy que MSC Group bautizó a Isla Catalina como Catalina Sugar Beach, un destino de playa cerca de La Romana que recibirá desde noviembre a pasajeros de MSC Cruises y Explora Journeys, además de huéspedes del resort Casa de Campo.

De acuerdo con MSC Cruises, la novedad se enmarca en la nueva operación de la compañía en el país: desde noviembre tendrá a La Romana como homeport, con salidas semanales del MSC Opera por el Caribe Sur. El barco visitará Catalina Sugar Beach en cada itinerario y la empresa también señaló la posibilidad de extender el viaje con un crucero back-to-back de 14 noches.

PUBLICIDAD

El Ministerio detalló que el sitio fue preparado con nuevas amenidades y experiencias, como cabañas y excursiones terrestres. Catalina Sugar Beach es operada en alianza entre CTL Maritime y Casa de Campo Resort & Villas.

El proyecto abarca la modernización de las infraestructuras de la isla y el despliegue de una oferta orientada a la experiencia de playa de alta gama.

La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)
La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)

De acuerdo a agencias de prensa, entre las actuaciones planificadas destacan la construcción de un pabellón gastronómico al aire libre con bufé y zona de comedor a la sombra, dos bares tropicales de estilo ‘palapa’, un centro para el alquiler de equipos de deportes acuáticos, así como el equipamiento de tumbonas y cabañas privadas.

PUBLICIDAD

Además, en el plano operativo y turístico, el destino ampliará el catálogo de excursiones en tierra con itinerarios en catamarán, actividades de esnórquel, visitas a la Cueva de las Maravillas, excursiones a los Altos de Chavón y desplazamientos en embarcación hacia la Isla Saona.

Asimismo, las obras de acondicionamiento contemplan la remodelación de las instalaciones de servicio -vestuarios, duchas y aseos- y la creación de un sendero interpretativo que atravesará la reserva natural hasta un mirador panorámico, equipado con señalética educativa para la divulgación y protección de la flora autóctona del entorno caribeño.

Excursiones y servicios

Según un comunicado de MSC, las actividades buscarán resaltar el carácter natural de la isla, declarada monumento natural protegido en República Dominicana. Entre las excursiones previstas figuran salidas en catamarán, snorkeling, paseos en bote hacia Isla Saona y visitas a Cueva de las Maravillas y Altos de Chavón.

La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)
La naviera sumará salidas semanales por el Caribe Sur e incluirá en cada ruta una escala en la playa renombrada de Isla Catalina, con opción de extender la travesía hasta 14 noches (Foto cortesía Agencia de Promoción Turística de Centroamérica)

El destino contará con un pabellón de comida tipo bufé con platos internacionales y especialidades locales, dos bares y un centro de deportes acuáticos con equipo de alquiler. También se mejorarán las instalaciones existentes, con áreas para cambiarse, además de duchas y baños.

Vale destacar que el turismo dominicano sigue alcanzando cifras récord al registrar la llegada de 7,700,118 visitantes en los primeros siete meses del año, lo que representa un crecimiento de un 7% con relación al 2025, 10,4% respecto al 2024 y un 69,6 en comparación con el 2019, según datos del Ministerio de Turismo.

Solo en julio el país recibió 1,083,448 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 2,9% con relación al mismo mes del 2025, 6,4% respecto al 2024 y un 60,6 con relación al 2019.

Temas Relacionados

La RomanaRepública DominicanaCrucerosTurismoMinisterio de Turismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

En otra acción judicial el modus operandi de los aprehendidos consistía en que utilizaban la fachada de comerciantes ambulantes para la venta de sustancias ilícitas

Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

La DPI capturó a un supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro agravado en Yoro, donde los responsables exigían L3 millones (USD 112.164) por la liberación de la víctima.

Honduras: Capturan a supuesto integrante del Cártel del Diablo acusado de participar en un secuestro en Yoro

Cultura, aventura y descanso es parte de la oferta que ofrece El Salvador para estas vacaciones agostinas

El país ofrece volcanes, playas, parques nacionales, rutas arqueológicas y pueblos coloniales. Es ideal para quienes buscan senderismo, surf, observación de aves y explorar sitios históricos y naturales únicos.

Cultura, aventura y descanso es parte de la oferta que ofrece El Salvador para estas vacaciones agostinas

TECNO

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Meta confirma que uno de sus modelos de IA atacó a una empresa real

Qué pasa con los correos de Hotmail hoy y cómo usarlos

Códigos gratis de Free Fire para hoy, 7 de agosto de 2026: consigue recompensas exclusivas sin pagar

Cómo saber saber si tengo activadas las alertas de sismos y de emergencias en mi celular Android

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

ENTRETENIMIENTO

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón

¿Se define otro X-Men? Crecen los rumores sobre Kit Connor como el nuevo Cíclope de Marvel

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘El último mono’ con Juan Dávila a los tiburones de ‘En mar abierto’

MUNDO

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

Hallaron muertos en su casa a los abuelos del autor de la masacre en la escuela de Tailandia

Cumbre en La Meca: Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un pacto de defensa que puede marcar a Medio Oriente

Los rebeldes hutíes apoyados por Irán golpearon de nuevo en Yemen: al menos tres soldados muertos en Marib