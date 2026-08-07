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El OIEA advirtió sobre el aumento de los cortes de energía en la central nuclear de Zaporizhzhia

El organismo alertó que la planta, bajo control ruso en Ucrania y ubicada cerca de la línea de combate, depende cada vez más de generadores de emergencia para sostener funciones esenciales

Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo)
Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia (REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo)
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la ONU, alertó sobre el incremento de cortes de suministro eléctrico externo en la central nuclear de Zaporizhzhia, bajo ocupación rusa en Ucrania.

Esta planta, situada cerca de la línea del frente, ha experimentado reiteradas interrupciones de energía, con generadores diésel de emergencia encargados de sostener funciones esenciales de refrigeración.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, la central ha perdido el acceso a la energía externa en 24 ocasiones, de las cuales la mitad ocurrieron en los últimos cuatro meses, según datos del OIEA.

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El corte más reciente se registró el martes y, hasta el momento, se desconoce su causa, precisó el organismo.

“Esta tendencia, con el creciente número de cortes de energía externa (...) es profundamente preocupante y claramente insostenible”, afirmó en un comunicado el director del OIEA, Rafael Grossi.

El OIEA también señaló que el equipo de la planta continúa reportando que “escucha actividad militar, incluidas explosiones, varias veces al día, a menudo a distancias cercanas al emplazamiento”, y reiteró su llamado a ejercer “la máxima contención militar”.

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Los combates impactaron en repetidas ocasiones a las centrales nucleares ucranianas, incluida Zaporizhzhia, la mayor de Europa, controlada por fuerzas rusas desde marzo de 2022. Los seis reactores de la planta permanecen apagados desde la ocupación, aunque la instalación requiere energía para mantener los sistemas de refrigeración y seguridad.

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En otro orden, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el jueves los ataques contra zonas civiles en Ucrania y Rusia, en medio de una nueva escalada militar marcada por bombardeos de largo alcance, ataques contra infraestructura energética, víctimas civiles y advertencias sobre la seguridad de la central nuclear de Zaporizhzhia.

La jornada también dejó nuevos llamados de Kiev para reforzar su defensa aérea y la confirmación de una próxima visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Serbia.

La condena de Naciones Unidas llegó después de que Ucrania atacara durante la noche dos refinerías de petróleo en territorio ruso y Rusia respondiera con nuevos bombardeos contra infraestructura ucraniana, entre ellos una estación ferroviaria y un buque mercante que transportaba trigo por el mar Negro.

El portavoz de la ONU, Farhan Haq, advirtió que la violencia contra zonas pobladas sigue una tendencia preocupante. “Esta última serie de ataques sigue un patrón alarmante de escalada de ataques contra zonas pobladas”, afirmó durante una conferencia de prensa.

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