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Netflix: códigos secretos para ver películas y series ocultas en agosto 2026

Con el código 7424, los usuarios pueden acceder a todo el contenido relacionado con anime. Mientras que con 6839, se visulizan los documentales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los códigos secretos de Netflix permiten entrar a microgéneros “ocultos” que no se ven como pestaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los códigos secretos de Netflix son una forma de acceder a categorías “ocultas” (microgéneros) que no aparecen como una pestaña visible dentro de la plataforma, pero que existen en su sistema de clasificación.

La lógica es simple: cada categoría tiene un número y, si lo usas en una URL específica, Netflix te lleva directo a ese catálogo. También funciona si lo agregas directamente en el buscador de la plataforma.

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Por ejemplo, Anime se agrupa bajo el código 7424 y Películas de terror bajo el código 8711. En ambos casos, al entrar a la categoría se despliegan subcategorías aún más específicas.

Captura de pantalla de la app de Netflix mostrando la página de búsqueda con '7442' en la barra y una cuadrícula de pósteres de películas y series
También funciona si lo escribís en el buscador de la plataforma. (Netflix)

Animes

El código general de la categoría es 7424.

Entre sus subcategorías aparecen, por ejemplo:

  • Anime de ciencia ficción (2729).
  • Anime de comedia (9302).
  • Anime de drama (452).
  • Anime de terror (10695). 
  • Animes de acción (2653). 
  • Animes de fantasía (11146).
  • Películas de anime (3063).
  • Series de anime (6721).

Documentales

El código general de la categoría es 6839. Dentro de esa sección figuran subgéneros como:

  • Documentales biográficos (3652).
  • Documentales históricos (5349).
  • Documentales políticos (7018).
  • Documentales sobre ciencia y naturaleza (2595).
  • Documentales sobre crímenes (9875).
  • Documentales sobre música y conciertos (90361).
Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)
Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)

LGBTQ+

El código general de la categoría es 5977. A partir de ahí, Netflix agrupa opciones como:

  • Comedias LGBTQ+ (7120). 
  • Documentales LGBTQ+ (4720).
  • Dramas LGBTQ+ (500).
  • Películas LGBTQ+ románticas (3329).
  • Series LGBTQ+ (65263).

Música

El código general de la categoría es 1701. En la lista aparecen, por ejemplo, Conciertos de rock y pop (3278), Conciertos urbanos y de danza (9472), Jazz y easy listening (10271), Musicales (13335), Música latina (10741) y Música infantil (52843).

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El código general de LGBTQ+ es 5977. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo
El código general de LGBTQ+ es 5977. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo

Películas de acción y aventura

El código general de la categoría es 1365. Algunos títulos dentro del género incluyen:

  • Películas de artes marciales (8985).
  • Películas de historietas y superhéroes (10118).
  • Wésterns (7700).
  • Películas de acción y aventura de espías (10702).

Películas de terror

El código general de la categoría es 8711. Entre las subcategorías figuran Películas de monstruos (947), Películas de terror con vampiros (75804), Películas de terror de zombis (75405), Películas de terror sobrenatural (42023) y Películas sobre psicópatas y asesinos seriales (8646).

Películas para reír

En el listado se incluyen subgéneros como Comedias de adolescentes (3519), Comedias de enredos (9702), Comedias físicas (10256), Películas de humor negro (869), Especiales de stand up (11559) y Sátiras (4922).

Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)
Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Películas para ver en familia

Las subcategorías disponibles incluyen Contenido infantil (27346), Dibujos animados (11177), Educación para niños (10659) y segmentaciones por edad, como Películas para niños de 5 a 7 años (5455) o Películas para niños de 11 a 12 años (6962).

Netflix ha usado IA en 300 de sus películas y series

Netflix reconoció que alrededor de 300 títulos de su catálogo usaron inteligencia artificial generativa en algún punto del proceso de producción.

La compañía lo informó en su reporte financiero del segundo trimestre de 2026, donde vinculó esta tecnología con una estrategia para optimizar calidad, costos y tiempos de entrega en un mercado cada vez más competitivo.

Netflix dijo que unos 300 títulos usaron IA generativa en alguna etapa de producción. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Netflix dijo que unos 300 títulos usaron IA generativa en alguna etapa de producción. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

En ese mismo marco, indicó ingresos por USD 12.560 millones en los últimos meses y sostuvo su objetivo de duplicar su facturación publicitaria hasta llegar a USD 3.000 millones.

Según explicó Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, la IA permite trabajar “el doble de rápido y a la mitad de coste”.

La herramienta interviene de punta a punta: desde el desarrollo de ideas y la previsualización hasta la posproducción y la entrega final.

Ted Sarandos, co-CEO, afirmó que la IA acelera el trabajo y reduce el costo a la mitad. REUTERS/Dado Ruvic
Ted Sarandos, co-CEO, afirmó que la IA acelera el trabajo y reduce el costo a la mitad. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los usos mencionados aparecen la creación de multitudes digitales, la recreación de secuencias históricas y la generación de planos generales para construir mundos ficticios.

Como ejemplos, Netflix citó The American Experiment, Glory y Brasil 70: A Saga do Tri.

En The American Experiment, 17 minutos se optimizaron para recrear batallas y planos generales; en Brasil 70, la IA sirvió para llenar estadios con público digital. La empresa insistió en que la IA apoya a los creadores y que las decisiones artísticas siguen en manos humanas.

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