El párroco de San Cayetano habló sobre la crisis: “La cantidad de gente y el comedor son un termómetro de la realidad”

Arguimbau relató que la falta de recursos impide a algunas personas comprar medicamentos, como en el caso de un hombre con epilepsia que dejó de ir al comedor

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Miles de fieles se acercaron al santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, para pedir trabajo, agradecer y manifestar sus necesidades. La jornada, marcada por la fe y la devoción, pone en primer plano las dificultades económicas y sociales que afectan a la comunidad. El santuario se convirtió en un termómetro social, donde las historias de quienes asisten reflejan la profundidad de la crisis.

Lucas Arguimbau, párroco de San Cayetano, describió en Infobae en Vivo el clima que se vive en el santuario. “La gente ingresa a tocar al santo, en un día que parece pintado, comparado con lo que fue el día de ayer. Esperamos tener una jornada llena de gente que sabemos que se va a acercar aquí al santuario, en el barrio de Liniers”, relató Arguimbau.

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Según precisó, las personas asisten con la necesidad de trabajo y con la fe de agradecimiento. Al mismo tiempo piden por salud. “Traen familiares que están con alguna enfermedad o discapacidad, problemas muy profundos. Todo eso está y se manifiesta, y uno lo ve en los ojos de ellos, con gran fe, con gran devoción y también con esta amistad que marcó y marca con el pueblo argentino la amistad con San Cayetano”, afirmó Arguimbau.

Miles de fieles se acercaron al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir trabajo, agradecer y manifestar necesidades ligadas a la crisis social Adrián Escandar

Los fieles participan de misas, bendiciones y se detienen unos instantes ante la imagen del santo para pedir o agradecer. “Muchos vienen a pedir laburo, otros agradecen, algunos se quedan a misa, otros simplemente se acercan y tienen su momento con el patrono”, detalló el párroco.

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El santuario como termómetro social

El santuario de San Cayetano no solo es un lugar de fe, también funciona como un indicador de la situación social. Arguimbau explicó que utilizan distintos “sensores” para entender la realidad. “Una es la cantidad de gente. El servicio social nos da también un termómetro. Tanto el comedor como el área laboral nos muestran la realidad”, detalló.

Un dato revelador surge del área laboral: “Se acercó un 15% de personas que son jubiladas”, informó el párroco. El fenómeno de los adultos mayores en busca de empleo preocupa a quienes conducen el santuario. “Ese dato es un termómetro”, subrayó Arguimbau.

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El párroco Lucas Arguimbau afirmó que en San Cayetano muchos fieles también piden por salud y acercan casos de enfermedad o discapacidad - Adrián Escandar

La situación se agrava al analizar los datos de personas en situación de calle. “La gente que se atendió de calle fueron 491 personas. De esas 491 personas, el 71% el año pasado no vivía en la calle”, afirmó el párroco de San Cayetano. El aumento de la vulnerabilidad y la pérdida de vivienda afecta a distintos sectores sociales, según los registros del santuario.

Vulnerabilidad, trabajo y salud: historias detrás de los números

Las historias personales que llegan al santuario ilustran la dimensión de la crisis. Arguimbau relató el caso de un hombre que dejó de asistir al comedor por no poder comprar medicamentos para la epilepsia. “Los remedios valen arriba de cien mil pesos, el poder tener los remedios para una enfermedad así”, explicó el párroco. Estas situaciones muestran cómo la falta de recursos afecta la salud y la calidad de vida de las personas.

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Las misas, las bendiciones y el paso ante la imagen de San Cayetano concentraron a peregrinos que fueron a pedir trabajo o a agradecer Adrián Escandar

El santuario recibe peregrinos que, en muchos casos, también ofrecen ayuda. “Los peregrinos son los que sostienen el servicio social, con su ofrenda económica e incluso con su ofrenda de fideos, con su ofrenda de ropa. Todas esas cosas ayudan a sostener al más débil”, destacó Arguimbau. La solidaridad se convierte en un elemento fundamental para sostener las actividades y la asistencia a quienes más lo necesitan.

La preocupación por la dignidad atraviesa los testimonios del párroco. “Lo que necesitamos es poder vivir de una manera distinta, poder acompañarnos y poder vivir una vida digna”, expresó. La presencia de adultos mayores en busca de trabajo y el aumento de personas que pierden su vivienda generan alarma en la comunidad del santuario.

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El santuario de San Cayetano funciona como termómetro social a partir de la cantidad de gente y de los datos del comedor, el servicio social y el área laboral Adrián Escandar

Qué significa hoy la pobreza según el párroco de San Cayetano

Arguimbau ofreció su visión sobre la pobreza y la miseria en la Argentina. “Lo económico no es solo la resta de lo que me entra con lo que me salió. Acá hay un montón de cosas que podían o pueden contener a la gente en un momento de dificultad, como puede ser en el caso de una familia que tiene una persona con discapacidad, que sabemos que es una cruz muy pesada, teniendo los recursos. Imagínense lo que es sin tener el recurso, sin tener el recurso todo se hace cuesta arriba”, explicó.

El párroco advirtió que tener un trabajo o un salario no siempre garantiza salir de la pobreza. “Alguien puede tener un trabajo digno, incluso hasta un salario digno, pero sabemos que esa persona tiene una realidad que necesita ser apoyada y respaldada por el resto de la comunidad”, describió. Desde el santuario, la asistencia se sostiene con las donaciones de los propios fieles.

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El área laboral de San Cayetano registró que un 15% de las personas que buscaron empleo son jubiladas, un dato que refleja el impacto de la crisis Adrián Escandar

Arguimbau resaltó la importancia de la ayuda comunitaria. “Esa gente que uno ve que está pidiendo trabajo cuando se acerca al santuario tiene la conciencia de acercarle, por ejemplo, un paquete de fideos para otro que lo necesita más y capaz, quizá, vino a buscar laburo”, relató.

Cabe destacar que el día de San Cayetano también es escenario de movilizaciones sociales. Las organizaciones y agrupaciones piqueteras organizan una marcha hacia la zona del Congreso con el lema “Marcha piquetera por Pan y Trabajo”. El reclamo se centra en la generación de empleo y la asistencia a los sectores más vulnerables.

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