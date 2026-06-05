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Esta es la fecha de lanzamiento de Pokémon Champions para celulares Android y iPhone

Tras conquistar Nintendo Switch, Pokémon Champions prepara su salto a los teléfonos inteligentes con una apuesta por los combates competitivos

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Pokémon Champions pronto estará disponible para celulares Android y iPhone.
Pokémon Champions pronto estará disponible para celulares Android y iPhone. (Nintendo)

Pokémon Champions ampliará su presencia más allá de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 con la llegada de una versión para dispositivos móviles. The Pokémon Company confirmó que el videojuego estará disponible para usuarios de Android y iPhone a través de Google Play y App Store, permitiendo que más entrenadores puedan acceder a sus combates y conservar el progreso obtenido en otras plataformas.

La compañía también anunció una serie de recompensas especiales para quienes inicien sesión tras el estreno de la edición móvil. Entre ellas destaca la entrega de un Raichu acompañado por dos nuevas Megapiedras exclusivas, que incorporarán formas inéditas de megaevolución para el popular Pokémon de tipo eléctrico.

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Pokémon Champions se expande a Android y iPhone

Después de su debut en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en abril de 2026, Pokémon Champions prepara su desembarco en teléfonos inteligentes. La versión para Android y iOS permitirá que los jugadores continúen sus partidas desde cualquier lugar y mantengan los mismos datos de guardado, siempre que utilicen la misma cuenta Nintendo en todos los dispositivos.

Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

Esta función de progreso compartido busca facilitar la experiencia para quienes alternan entre consola y celular, una característica cada vez más habitual en los videojuegos modernos.

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Además, los usuarios ya pueden registrarse anticipadamente para descargar el título una vez que esté disponible en las tiendas oficiales de Apple y Google.

Habrá recompensas especiales por el lanzamiento

Como parte de las celebraciones por la llegada de Pokémon Champions a los teléfonos móviles, The Pokémon Company anunció una campaña temporal de regalos.

Los jugadores que inicien sesión durante el periodo promocional recibirán un Raichu y dos Megapiedras denominadas Raichunita X y Raichunita Y. Estos objetos permitirán acceder a nuevas megaevoluciones que no estaban disponibles hasta ahora dentro del juego.

Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

La promoción estará disponible tanto para quienes jueguen desde Nintendo Switch y Switch 2 como para quienes se sumen desde Android o iPhone.

Las nuevas megaevoluciones de Raichu

Uno de los principales atractivos de la actualización será la incorporación de Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y.

La primera forma contará con la habilidad Electrogénesis, una característica que genera un campo eléctrico y puede potenciar diversos movimientos relacionados con este tipo de ataques.

Por su parte, Mega-Raichu Y tendrá la habilidad Indefenso, que permitirá ejecutar movimientos con una elevada precisión. Entre las estrategias destacadas se encuentran ataques como Onda Trueno y Trueno, que podrán aprovechar al máximo las características de esta forma especial.

The Pokémon Company recordó que Raichu es una criatura con una historia destacada dentro de las competiciones oficiales y que incluso ha formado parte de equipos campeones en el Campeonato Mundial Pokémon.

Pokémon Champions, de Pokémon Works.
Pokémon Champions, de Pokémon Works.

Un juego centrado en los combates

Pokémon Champions se ha consolidado como una propuesta enfocada en los enfrentamientos entre entrenadores, ofreciendo combates competitivos y mecánicas destinadas a quienes buscan una experiencia más estratégica.

Desde su lanzamiento en Nintendo Switch, el juego ha logrado reunir a millones de usuarios en todo el mundo, impulsando una comunidad activa de jugadores interesados en probar diferentes equipos y habilidades.

La incorporación de la versión móvil representa una nueva etapa para el título, ya que permitirá ampliar la base de usuarios y facilitar el acceso a las partidas desde cualquier lugar.

Pokémon Champions, de Nintendo.
Pokémon Champions, de Nintendo.

La apuesta por una experiencia multiplataforma

La posibilidad de compartir el progreso entre consola y teléfono responde a una tendencia creciente en la industria de los videojuegos. Cada vez más compañías buscan que los usuarios puedan continuar sus partidas independientemente del dispositivo que utilicen.

Con la llegada de Pokémon Champions a Android y iPhone, The Pokémon Company busca fortalecer ese ecosistema y ofrecer una experiencia más flexible para millones de entrenadores.

El lanzamiento también coincide con el auge de los videojuegos móviles y con la creciente importancia de las funciones de conectividad entre plataformas, un elemento que se ha convertido en uno de los principales reclamos de los jugadores en los últimos años.

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