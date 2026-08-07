Operación Centauro incauta en Panamá 785 paquetes de sustancias ilícitas y reparte condenas de prisión por 96 meses

Diligencia de allanamiento y registro permitió encontrar las sustancias ilícitas en el Sector 5 del corregimiento de la 24 de Diciembre, al Este de la ciudad capital. (PGN)

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El decomiso de 785 paquetes de sustancias ilícitas en el corregimiento 24 de Diciembre, en el sector Este de la provincia de Panamá, fue el desenlace de una serie de operativos realizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional.

Tras la operación ‘Centauro’, tres personas resultaron aprehendidas y enfrentan cargos por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El Tribunal de Garantías avaló la legalidad de las detenciones y formalizó la imputación de cargos.

Dos de las personas aceptaron acuerdos de pena que implican 96 meses de prisión y una multa accesoria de $200, a pagar en un plazo de doce meses una vez cumplida la condena principal.

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Para el tercer imputado, la jueza consideró probados los riesgos procesales y decretó detención provisional durante la investigación.

La operación “Caballo de Troya” asestó un duro golpe al microtráfico de sustancias ilícitas en zonas de concurrencia comercial. (PGN)

Las autoridades realizaron un operativo que permitió incautar una importante cantidad de droga, detener a tres implicados y lograr sentencias condenatorias inmediatas mediante acuerdos de pena.

La investigación se mantiene abierta para uno de los detenidos, quien permanece bajo detención provisional.

De manera paralela, la Fiscalía llevó adelante la operación “Caballo de Troya” en varios sectores del distrito de San Miguelito.

En esta intervención, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Drogas identificaron a supuestos microtraficantes que operaban en áreas de alta concurrencia comercial.

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El modus operandi, según informaron las autoridades, consistía en utilizar la apariencia de vendedores ambulantes para encubrir la venta de drogas en zonas públicas. El operativo culminó con la aprehensión de siete personas y el decomiso de dinero y sustancias ilícitas presuntamente destinadas al microtráfico.

Declaran legal la aprehensión y le imputan cargos por delitos relacionados con drogas a una extranjera, detenida en al Aeropuerto Internacional de Tocumen. (PGN)

Las personas detenidas en esta acción serán presentadas ante el Tribunal de Garantías para continuar con el proceso judicial. Todo el material incautado será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y origen, conforme al procedimiento legal.

En otra intervención, la Fiscalía logró una condena de 88 meses de prisión para una mujer extranjera detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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La pasajera, que tenía como destino final la ciudad de París, transportaba 4.15 kilos de cocaína en su equipaje.

Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías validó la aprehensión y formalizó la imputación de cargos. El acuerdo de pena incluyó, además de la prisión, el comiso de 1,185 euros, que serán convertidos a moneda nacional.

La detención se produjo durante una inspección de rutina en la zona internacional del aeropuerto, realizada por la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional junto a la Fiscalía. Según el procedimiento, la sustancia incautada será sometida a los análisis correspondientes.

Autoridades refuerzan su lucha contra la venta, comercialización y tráfico de estupefacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades destacaron que estos resultados responden a una estrategia coordinada para combatir tanto el tráfico internacional como el microtráfico de drogas, reforzando los controles en puntos críticos del país y persiguiendo distintas modalidades del delito.

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También se lograron sentencias condenatorias para tres ciudadanos, por la comisión del delito de venta de drogas. En una primera audiencia de solicitudes múltiples se dictó una sentencia mediante la cual se condenó a un ciudadano a la pena principal de 90 meses de prisión.

Los hechos que motivaron esta condena ocurrieron en el distrito de Parita, donde el sentenciado realizó ventas de sustancias ilícitas en tres fechas distintas: el 24 y 29 de julio, y el 3 de agosto del presente año.

Posteriormente, se condenó otros dos ciudadanos a la pena de 92 meses de prisión cada uno. Estas personas fueron encontradas responsables de la venta de estupefacientes en el sector de Parita Cabecera los días 25 y 29 de julio, así como el 3 de agosto del presente año.

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Durante la operatividad, también se logró la ubicación de sustancias ilícitas adicionales en la residencia de uno de los involucrados.