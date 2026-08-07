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Se hizo pasar por inspector bancario y lo capturaron por estafa en Guatemala

Según la PNC, Denis “N” extorsionaba a una empresa de microcréditos al suplantar a un inspector de la Superintendencia de Bancos en San Pedro Sacatepéquez

La PNC capturó a Denis “N” en El Arbolón, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, por una orden vigente por estafa propia.
Denis “N” fingía ser inspector de la Superintendencia de Bancos para cometer estafas y extorsionar a empresas en Guatemala. (Organismo Legislativo)
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Denis “N”, de 47 años, en el sector El Arbolón, municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Guatemala, señalado de fingir ser inspector bancario para cometer estafas.

Según información oficial, el individuo era buscado por una orden de captura vigente por estafa propia, emitida el 28 de noviembre de 2023 por un juzgado de Quetzaltenango. De acuerdo con el reporte difundido por la PNC, Denis “N” se hacía pasar por inspector de la Superintendencia de Bancos (SIB) para extorsionar a empresas de la zona.

Modus operandi: suplantación de identidad institucional

La investigación policial señala que Denis “N” se presentaba ante representantes de una empresa dedicada al otorgamiento de microcréditos en San Pedro Sacatepéquez, identificándose como funcionario de la SIB.

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El reporte indica que advertía sobre supuestas irregularidades administrativas y amenazaba con sanciones, exigiendo a cambio pagos en efectivo para evitar procesos legales.

La empresa afectada denunció el hecho a las autoridades luego de recibir la solicitud de dinero y sospechar del proceder del supuesto inspector.

Identificación del sospechoso y antecedentes judiciales

Tras la denuncia, la PNC realizó una serie de diligencias que permitieron identificar plenamente a Denis “N” como el responsable de los hechos criminales denunciados.

Al cotejar los datos personales del señalado, los agentes confirmaron que existía una orden de aprehensión pendiente por el delito de estafa propia, girada por el juzgado de Quetzaltenango el 28 de noviembre de 2023. La captura se efectuó sin incidentes en el sector El Arbolón.

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Complicaciones médicas y resguardo policial

De acuerdo con la información oficial, al momento de ser notificado sobre el proceso judicial en su contra, Denis “N” afirmó que se sentía mal, presentando supuestas complicaciones de salud.

La PNC capturó a Denis “N” en El Arbolón, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, por una orden vigente por estafa propia.
Tras alegar complicaciones de salud, Denis “N” fue trasladado bajo custodia a un centro asistencial y quedó bajo vigilancia policial. (PNC de Guatemala)

Los agentes procedieron a trasladarlo bajo custodia a un centro asistencial para recibir atención médica. No obstante, el detenido permanecerá bajo vigilancia policial hasta que pueda ser puesto a disposición del juzgado competente para solventar su situación legal.

Advertencia de la Superintendencia de Bancos y recomendaciones a la población

La Superintendencia de Bancos (SIB) emitió un pronunciamiento público en el que rechaza cualquier intento de suplantación o uso indebido de su nombre para cometer fraudes.

La institución enfatizó que sus inspectores siempre se encuentran debidamente identificados y actúan conforme a procedimientos oficiales. La SIB precisó que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos, depósitos, dádivas o beneficios personales a particulares o empresas.

“Ante cualquier duda, la población debe abstenerse de proporcionar información confidencial y evitar efectuar pagos fuera de los canales institucionales”, recomendó la SIB en el documento publicado en sus redes sociales.

La PNC capturó a Denis “N” en El Arbolón, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, por una orden vigente por estafa propia.
La SIB advirtió que sus inspectores están debidamente identificados y que ningún funcionario puede pedir pagos, depósitos ni dádivas. (SIB)

Además, instó a denunciar ante las autoridades cualquier intento de estafa o uso fraudulento de su identidad institucional, reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad en el sistema financiero nacional.

Las autoridades recomiendan verificar la identidad de cualquier persona que se presente como representante de la Superintendencia de Bancos o de cualquier otra institución y utilizar exclusivamente los canales oficiales para cualquier trámite o consulta relacionada con el sistema financiero. El caso permanece bajo investigación y el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura.

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