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Pokémon Champions llega a Nintendo Switch: estos son los códigos y bonos de lanzamiento

Los códigos solo pueden canjearse una vez por partida y requieren conexión a internet

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Pokémon Champions, de Pokémon Works.
El juego puede descargarse gratis desde la Nintendo eShop y ocupa menos de 2 GB en la consola. (Pokémon Works)

Pokémon Champions, el nuevo título gratuito de la saga, ya está disponible en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El lanzamiento llega acompañado de recompensas exclusivas y códigos promocionales, una tradición que se mantiene en cada estreno importante para premiar a los jugadores fieles y atraer nuevos usuarios.

El sistema de contraseñas y regalos misteriosos vuelve a ser protagonista, permitiendo obtener Pokémon de evento y objetos especiales que marcan la diferencia en partidas competitivas y coleccionistas.

Código promocional activo

El código más importante en estos días iniciales es CHAMP10N. Al canjearlo, los jugadores reciben un Machamp especial, preparado para el competitivo y presentado en una Gloria Ball, un objeto raro muy cotizado entre los entrenadores.

Este Pokémon de evento se ofrece para celebrar el estreno mundial y puede reclamarse hasta el 31 de agosto de 2026. Es importante tener en cuenta que este código solo se puede usar una vez por partida y requiere conexión a internet, aunque no es necesario tener una suscripción activa a Nintendo Switch Online.

Pokemon Champions
El código CHAMP10N permite obtener un Machamp especial como parte de la promoción inaugural. (Pokemon Works)

Bonos de lanzamiento y recompensas automáticas

Además del código manual, Pokémon Champions incluye varias recompensas automáticas para quienes se sumen al juego en sus primeras semanas:

  • Dragonite de Lanzamiento: Todos los jugadores que inicien sesión antes del 31 de agosto de 2026 recibirán un Dragonite especial, disponible en el buzón interno del juego.
  • Bonus por datos de guardado: Aquellos que tengan una partida de Pokémon Legends: Z-A en la misma consola obtendrán un set de Megapiedras iniciales de Kalos interactuando con un NPC del Centro Pokémon.

Estas recompensas están diseñadas para incentivar la participación temprana y reconocer a la comunidad fiel de la franquicia.

Guía paso a paso para canjear códigos en Pokémon Champions

El proceso para introducir contraseñas y reclamar los regalos misteriosos es sencillo, aunque presenta algunas diferencias respecto a juegos anteriores. Los pasos son:

  1. Abre el Menú Principal de Pokémon Champions con el botón X.
  2. Accede al «Submenú» desde el icono en la esquina inferior derecha.
  3. Elige la opción «Regalo Misterioso».
  4. Selecciona «Recibir mediante código o contraseña».
  5. Introduce el código (como CHAMP10N) y confirma.
  6. Una vez canjeado, ve a la pestaña «Buzón» para recoger el regalo físicamente.
Pokemon Champions
Todos los jugadores que inicien sesión antes del 31 de agosto recibirán un Dragonite de lanzamiento. (Pokemon Works)

Si el código no funciona, revisa que no haya expirado, que tu consola esté conectada a internet y que no hayas intentado usarlo más de una vez por partida.

Primeros torneos y eventos oficiales

Pokémon Champions ya se prepara para debutar en el circuito competitivo internacional. Las primeras fechas de torneos presenciales y online ya están confirmadas:

  • Campeonato Regional de Indianápolis: del 29 al 31 de mayo
  • Campeonato Especial de Turín: 6 y 7 de junio
  • Campeonato Internacional de Norteamérica: del 12 al 14 de junio
  • Campeonato Mundial Pokémon: del 28 al 30 de agosto

Estas competencias inauguran la temporada y marcan el inicio de una nueva era para la escena competitiva de la franquicia en Nintendo Switch.

Pokemon Champions
Los primeros torneos oficiales de Pokémon Champions ya tienen fechas confirmadas en distintas regiones. (Pokemon Works)

Cómo descargar Pokémon Champions gratis en Nintendo Switch

Pokémon Champions está disponible sin coste en la Nintendo eShop tanto para Switch como para Switch 2. Para instalarlo:

  • Inicia sesión en tu cuenta de Nintendo en la consola correspondiente.
  • Busca “Pokémon Champions” en la eShop o accede directamente mediante enlace.
  • Selecciona la opción “Descarga gratuita”.
  • Asegúrate de tener suficiente espacio en el almacenamiento interno o en una microSD. La versión para Switch 1 ocupa aproximadamente 1,8 GB y la de Switch 2, unos 2,1 GB.

Con códigos activos, bonos exclusivos y una comunidad global lista para competir, Pokémon Champions se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año para los fans de la saga.

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