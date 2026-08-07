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“El arte puede expresar lo que las palabras no alcanzan”: cómo el arte transforma la salud mental en El Salvador

La especialista explica que la creación visual permite expresar recuerdos y emociones difíciles de verbalizar, y señaló que la elección de materiales como lápiz, acuarela o barro debe ajustarse al perfil y necesidades de cada paciente

Cuatro personas con diversos materiales de arte trabajan en una mesa de madera; pinceladas de acuarela y colores vibrantes emanan de sus creaciones y flotan en el aire.
Ruth Guttfreund afirma que la arteterapia y la creación artística permiten procesar emociones, traumas y recuerdos difíciles cuando la palabra no alcanza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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“Una imagen puede revelar lo que nadie se atreve a decir.” Así lo plantea la especialista en arte terapia Ruth Guttfreund, quien describe cómo la creación artística permite procesar emociones profundas, traumas y recuerdos difíciles, incluso en personas que no logran verbalizar lo que sienten.

Según explicó, cada material tiene cualidades específicas y debe ser seleccionado cuidadosamente según la personalidad y las necesidades del paciente: materiales como el lápiz ayudan a quienes requieren control, mientras que la acuarela puede resultar abrumadora para quienes sienten ansiedad ante lo imprevisible.

Guttfreund recalcó, en entrevista en YSUCA, que la palabra no siempre basta en los procesos terapéuticos. Hay situaciones en las que ni los psicólogos logran articular lo vivido; en esos casos, el arte ofrece una vía distinta.

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Recordó el caso de un colega que, tras acompañar a una consultante en un proceso doloroso, solo pudo expresar lo que sentía a través del dibujo. Para la especialista, las imágenes tienen un poder propio y el proceso creativo revela aspectos que van más allá del resultado final.

Entre los ejemplos que compartió, relató su primera experiencia profesional con una paciente de un centro psiquiátrico. La mujer pintó un paisaje colorido, pero luego lo cubrió con tonos grisáceos y sus iniciales, ocultando el dibujo original.

Esta transformación permitió indagar sobre recuerdos y emociones asociados a su infancia y adolescencia en Guyana, antes de migrar a Europa.

Una persona sentada pinta frente a un caballete. Junto a ella hay pinceles, lápices, paletas de pintura, tubos y papel.
La especialista en arte terapia explica que la elección de materiales como lápiz, acuarela, plastilina o barro depende de la personalidad y las necesidades del paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista en arte terapia emplea técnicas y materiales diversos como plastilina, barro y escultura. Narró el caso de una joven que, con los ojos cerrados y modelando barro, representó sin proponérselo una escena relacionada con un accidente que había sufrido escalando una montaña.

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Al reconocer la figura, emergieron sentimientos y recuerdos vinculados al trauma, lo que demuestra cómo el arte puede sacar a la superficie emociones que parecían superadas.

El proceso creativo en la sanación y el aprendizaje

Durante la creación, explica Guttfreund, cada persona puede experimentar sensaciones muy distintas, desde una concentración parecida a la meditación hasta ansiedad o angustia. Ha visto pacientes que, tras vivir experiencias traumáticas, eligen plasmar imágenes de paz, como árboles y paisajes, en vez de representar directamente el dolor sufrido.

Guttfreund considera que la sanación a través del arte es un proceso en etapas: primero, la persona necesita expresar el dolor; después, reconocer lo que le brinda calma y, finalmente, encontrar sus propios recursos para convivir con el pasado. Si bien ninguna experiencia traumática puede borrarse, sí es posible aprender a que no domine la vida cotidiana.

Para la especialista, el arte es un lenguaje simbólico y humano. Advirtió que la sociedad ha ido perdiendo el vínculo con la creatividad y la intuición, sobre todo cuando desde la infancia se desalienta la expresión artística mediante juicios negativos.

Por eso, subraya la importancia de acompañar y estimular la creación desde temprana edad.

Ilustración de acuarela de una persona sentada dibujando en un cuaderno. Del dibujo emergen figuras de una casa, árboles, silueta y formas geométricas, rodeadas de pinceladas.
Guttfreund sostiene que las imágenes y el dibujo revelan aspectos del proceso terapéutico que psicólogos y pacientes a veces no logran verbalizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guttfreund aclaró que existen otras disciplinas como la musicoterapia, dancaterapia o dramaterapia, cada una con su propia formación. Aunque a veces recurre a elementos de otras artes para crear un ambiente relajado, su campo es el arte visual.

El arte en la educación, la comunidad y la vida cotidiana

Actualmente, imparte un curso de introducción al uso del arte en la salud mental para profesionales que buscan herramientas visuales con las que trabajar, especialmente con adolescentes o personas poco comunicativas. El programa incluye actividades presenciales y virtuales, análisis de obras en museos y ejercicios prácticos para quienes no tienen formación artística.

En el ámbito pedagógico, Guttfreund ha ofrecido talleres donde el arte se convierte en una herramienta educativa para facilitar aprendizajes significativos en cualquier materia. Considera que la integración del arte en la escuela salvadoreña ha sido insuficiente y lamenta que la arteterapia comunitaria no estuviera disponible hace décadas.

A quienes enfrentan despidos, enfermedades o depresión, la especialista en arte terapia recomienda buscar apoyo terapéutico, fomentar la actividad física, mantener el contacto social, acercarse a la naturaleza y utilizar la práctica artística como vía de encuentro y alivio emocional.

Ilustración acuarela, figura humana con pincel, mural con tormenta, sol, mar, escalera, siluetas, manchas de pintura, materiales artísticos.
Guttfreund impulsa el uso del arte visual en salud mental, recomienda apoyo terapéutico ante despidos, enfermedades o depresión y defiende el acceso universal al arte con acompañamiento profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre la diferencia entre psicología y sociología, Guttfreund explicó que la psicología estudia el comportamiento humano individual y familiar, mientras la sociología analiza los procesos colectivos y sociales. Señaló que la arteterapia puede implementarse tanto en el ámbito individual como en intervenciones comunitarias.

Entre los testimonios que ha acompañado, recordó el caso de un joven que, tras una ruptura amorosa, logró comprender y dejar ir su dolor a través de la pintura, el collage y la poesía.

Ruth Guttfreund defiende el acceso universal al arte y anima a todas las personas a explorar la creatividad en la vida cotidiana, aunque advierte que la arteterapia requiere la presencia de un profesional para garantizar un acompañamiento seguro y significativo.

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