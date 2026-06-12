Tu celular Android ya puede detectar voces falsas en una llamada: activa esta función

Google lanza nueva herramienta para Android que podrá identificar llamadas que se hagan con IA. (Composición Infobae)

Google anunció el despliegue de Fake Call Detection, una nueva función de seguridad para Android diseñada para identificar intentos de fraude mediante llamadas que utilizan inteligencia artificial para imitar la voz de familiares, amigos o personas de confianza.

Esta herramienta estará disponible para dispositivos con Android 12 o superior que utilicen la aplicación Phone by Google, comenzando por los teléfonos Pixel.

La nueva tecnología busca frenar una modalidad de estafa cada vez más frecuente: las llamadas realizadas por ciberdelincuentes que clonan voces mediante sistemas de IA y falsifican el número de teléfono para convencer a las víctimas de enviar dinero o compartir información personal.

PUBLICIDAD

Google busca proteger a sus usuarios de las deepfakes. (Google)

Con esta función, Android añade una capa adicional de protección capaz de alertar al usuario cuando existe una sospecha de que quien llama no es realmente la persona que aparece en la pantalla.

Una amenaza impulsada por la inteligencia artificial

Durante años, el identificador de llamadas fue una herramienta suficiente para reconocer quién se encontraba al otro lado del teléfono. Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial generativa ha cambiado este escenario.

PUBLICIDAD

Hoy, los delincuentes pueden combinar dos técnicas especialmente efectivas. La primera consiste en falsificar el número telefónico mediante plataformas de comunicación por internet, una práctica conocida como caller ID spoofing. La segunda se basa en los deepfakes de voz, capaces de reproducir con gran precisión el tono y la forma de hablar de familiares, amigos o incluso figuras de autoridad.

La preocupación no es menor. Según la Evaluación Global de Amenazas de Fraude Financiero publicada por Interpol en marzo de 2026, las estafas por suplantación de identidad figuran entre las principales causas de pérdidas económicas en el mundo, con un impacto superior a los 400.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Google estrenó para Android la función Fake Call Detection. (Google)

En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio (FTC) reportó pérdidas cercanas a los 2.950 millones de dólares durante 2024 asociadas a este tipo de delitos.

Cómo funciona Fake Call Detection

La nueva función opera automáticamente en segundo plano y estará activada por defecto. Su funcionamiento se basa en una especie de “apretón de manos digital” entre dispositivos Android. Cuando dos personas utilizan Phone by Google, el teléfono que realiza la llamada envía una señal silenciosa de verificación al dispositivo receptor.

PUBLICIDAD

Este intercambio se realiza mediante la tecnología Rich Communication Services (RCS), utilizando cifrado de extremo a extremo para preservar la privacidad.

Si un estafador intenta hacerse pasar por un contacto conocido utilizando un número falsificado y una voz generada por IA, esa señal de autenticación no estará presente.

PUBLICIDAD

La función Fake Call Detection te avisara si una voz es hecha con IA. (Google)

Ante esta anomalía, el teléfono receptor realiza una comprobación adicional con el dispositivo real del contacto. Si dicho equipo confirma que no está efectuando ninguna llamada, Android mostrará una advertencia en pantalla recomendando interrumpir inmediatamente la comunicación.

De esta manera, los usuarios reciben una alerta en tiempo real antes de proporcionar dinero o datos personales.

Una función que puede desactivarse

Google indicó que Fake Call Detection podrá deshabilitarse manualmente desde la configuración de la aplicación Phone by Google.

La compañía señaló que la herramienta fue desarrollada respetando la privacidad de las comunicaciones y sin almacenar el contenido de las conversaciones.

Además, al estar basada en el estándar abierto RCS, otros fabricantes de teléfonos y desarrolladores de aplicaciones podrán implementar tecnologías similares en el futuro.

Google sigue implementando medidas de seguridad para Android. (Google)

Disponibilidad de la nueva herramienta

El despliegue global comenzará durante este mes para dispositivos con Android 12 o versiones posteriores.

Inicialmente llegará a los teléfonos Pixel, aunque posteriormente estará disponible para otros equipos compatibles. Actualmente, Phone by Google es la aplicación predeterminada en gran parte de los smartphones Android, pero quienes utilicen otra aplicación telefónica podrán descargarla desde Google Play Store y establecerla como predeterminada para acceder a la nueva protección.

PUBLICIDAD

Google considera que esta función representa uno de los avances más importantes dentro de su estrategia contra las estafas digitales.

La compañía sostiene que, a medida que los ciberdelincuentes desarrollan métodos cada vez más sofisticados apoyados en inteligencia artificial, será necesario incorporar mecanismos de defensa más avanzados.

PUBLICIDAD