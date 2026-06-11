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Cómo seguir el Mundial 2026 en tiempo real usando estas herramientas gratuitas de Google

La inteligencia artificial de Google tendrá un papel destacado durante el Mundial 2026, ofreciendo explicaciones tácticas, resúmenes automáticos y contenidos personalizados

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Google lanzó herramientas para seguir en vivo el Mundial 2026.
Google lanzó herramientas para seguir en vivo el Mundial 2026. (Google)

Google anunció una serie de funciones integradas en sus principales plataformas para que los aficionados puedan seguir en tiempo real la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La compañía incorporó novedades en el Buscador, Google Maps, Waze y Gemini con el objetivo de ofrecer marcadores en vivo, información sobre los partidos, recomendaciones de lugares para ver los encuentros y asistencia para quienes se desplacen a los estadios.

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La tecnológica busca aprovechar sus herramientas de inteligencia artificial y geolocalización para facilitar el acceso a información actualizada del torneo, considerado el más grande de la historia por contar con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador.
Gemini integrará una pestaña que te informe y haga resúmenes de los partidos del Mundial 2026. (Google)

El Buscador de Google mostrará resultados y noticias en tiempo real

Una de las principales novedades anunciadas por la compañía está en el Buscador de Google. Los usuarios podrán consultar marcadores en vivo, alineaciones, posiciones, cuadros de eliminación, noticias y publicaciones relacionadas con cada encuentro.

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Además, será posible fijar los resultados de los partidos en la pantalla de bloqueo tanto en dispositivos Android como en iPhone, permitiendo recibir actualizaciones constantes antes, durante y después de cada compromiso.

La intención de Google es que los aficionados puedan seguir la actividad del torneo sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni abandonar las búsquedas habituales.

Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador.
Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador. (Google)

La inteligencia artificial ayudará a comprender mejor el fútbol

Google también destacó las capacidades del Modo IA integrado en el Buscador. Esta herramienta permitirá realizar preguntas más complejas sobre jugadores, selecciones, reglas y estrategias de juego.

Entre sus funciones figura la generación de gráficos y visualizaciones interactivas para explicar conceptos tácticos, como las diferentes formaciones utilizadas por los entrenadores o los sistemas más comunes en determinadas circunstancias.

Estas características ya están disponibles para los suscriptores de los planes Pro y Ultra del Modo IA, aunque la compañía confirmó que llegarán al resto de usuarios en los próximos meses sin costo adicional.

El Modo IA de Google podrá crear imágenes explicando lo que no sepas sobre los partidos del Mundial 2026.
El Modo IA de Google podrá crear imágenes explicando lo que no sepas sobre los partidos del Mundial 2026. (Google)

Google Maps y Waze ofrecerán información sobre tráfico y accesos

Para los aficionados que asistirán a los estadios en Estados Unidos, México y Canadá, Google anunció mejoras en Google Maps y Waze.

Las aplicaciones mostrarán información actualizada sobre congestión vehicular, cierres de calles y zonas peatonales habilitadas alrededor de las sedes mundialistas. Asimismo, Google actualizó imágenes de Street View en varias ciudades anfitrionas para que los visitantes puedan familiarizarse con los alrededores antes de desplazarse.

La empresa busca así reducir los tiempos de viaje y facilitar la llegada de miles de personas a cada encuentro.

Encontrar bares y restaurantes para ver los partidos

Otra de las funciones incorporadas es Ask Maps, una herramienta que permitirá localizar establecimientos cercanos donde se transmitan los partidos del Mundial.

Los usuarios podrán solicitar recomendaciones de bares, restaurantes o espacios para reuniones grupales y conocer cuáles tienen disponibilidad para recibir a los aficionados.

Esta característica está diseñada especialmente para quienes prefieren seguir los encuentros en compañía de otros seguidores del fútbol.

Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador.
Ask Maps te mostrará dónde encontrar bares que transmitan los partidos del Mundial 2026. (Google)

Gemini incorporará resultados y noticias deportivas

La aplicación Gemini también sumará contenidos relacionados con el Mundial 2026.

La plataforma ofrecerá resultados en vivo, posiciones, noticias de última hora y momentos destacados mediante una experiencia visual enriquecida con imágenes y videos. De esta manera, los usuarios podrán acceder a información deportiva desde el asistente de inteligencia artificial sin necesidad de cambiar de aplicación.

Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador.
Gemini te brindará información personalizada sobre el Mundial 2026. (Google)

Fotos personalizadas y resúmenes automáticos

Entre las novedades más llamativas aparece Nano Banana, una herramienta de generación de imágenes que permitirá crear fotografías inspiradas en el Mundial.

Los aficionados podrán subir una imagen propia y aparecer virtualmente celebrando en un estadio o vistiendo los colores de su selección favorita.

Por otra parte, los usuarios suscritos a Gemini Plus, Pro y Ultra tendrán acceso a las denominadas “Acciones programadas”, una función que enviará resúmenes automáticos con las noticias más importantes del fútbol internacional.

Google te permitirá seguir los partidos del Mundial 2026 en tiempo real a través de su buscador.
Gemini te dará pantillas para generar con Nano Banana fotos tuyas en el Mundial 2026. (Google)

Los reportes podrán personalizarse según los equipos, jugadores y horarios preferidos de cada usuario.

Con estas herramientas, Google busca convertir a sus servicios en un centro de información integral para millones de personas que seguirán el Mundial 2026 desde diferentes partes del mundo, combinando inteligencia artificial, mapas y actualizaciones en tiempo real para ofrecer una experiencia más completa alrededor del torneo.

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