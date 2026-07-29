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El mensaje del Indio Solari que conmovió a Julieta Díaz: “Qué linda voz, ¿canta usted, joven?”

La actriz rememoró cómo el músico, fallecido el 5 de junio, la sorprendió con un mensaje elogiando su voz tras escucharla cantar Depeche Mode

La actriz rememoró cómo el músico, fallecido el 5 de junio, la sorprendió con un mensaje elogiando su voz tras escucharla cantar Joy Division (Video: Espejos rotos/ Factoría)

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Julieta Díaz compartió una experiencia que la marcó profundamente: el día que el Indio Solari le envió un mensaje privado para elogiar su voz tras escucharla cantar una canción de Depeche Mode publicada en redes. El recuerdo toma una dimensión especial luego del fallecimiento de Solari el 5 de junio de 2026, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir.

La intérprete relató con emoción en el programa Espejos rotos del canal de streaming Factoría cómo el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, figura central de la música argentina, le escribió: “Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?”. La actriz reconoció que este tipo de reconocimiento, viniendo de alguien a quien admiraba, tiene un peso que trasciende cualquier validación en redes sociales.

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“Me puso: ‘Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?’”, recordó Julieta Díaz sobre el mensaje que le envió el Indio Solari

La actriz recordó en el ciclo el día que el Indio Solari la sorprendió con un mensaje privado tras escucharla cantar un fragmento de “Enjoy the silence” de la banda británica. Julieta explicó que el músico le comentó que le había gustado la canción y que apreciaba su voz. “Me puso cosas lindas, como que le había gustado la canción, que le había gustado mi voz, qué sé yo. Dije: ‘Bueno, está bien, voy a hacer ‘Enjoy the silence’ porque a El Indio le gustó’”, contó la actriz entre risas.

La frase “Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?” quedó grabada en la memoria de Díaz, quien aseguró que consideró tatuarse esas palabras. “Me emocioné, me emocioné mucho. Me lo sé de memoria. Me puso: ‘Qué linda voz. ¿Canta usted, joven?’. Creo que me lo voy a tatuar”, confesó en el estudio.

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La actriz recordó que le respondió rápidamente, movida por la emoción, aunque no obtuvo una respuesta posterior. Valoró el gesto como “un regalo de la vida tremendo”.

Julieta Díaz
“El Indio me sugirió hacer un show con Gloria Carrá y dijo que así tendríamos el concierto asegurado”, rememoró

Durante la charla, la protagonista de películas como Corazón de león y El fútbol o yo también relató que el Indio Solari le sugirió concretar un show junto a Gloria Carrá, actriz y cantante con quien mantiene una amistad. “Quizás lo que puede hacer es hacer un show con su amiga Gloria Carrá, que también tiene muy linda voz, y así tendrían el concierto asegurado”, recordó con precisión Julieta.

Díaz compartió que, junto a Carrá, mantiene el deseo de realizar un espectáculo en homenaje a ese mensaje, bajo la consigna “concierto asegurado”, como les sugirió Solari. La anécdota fue celebrada en el estudio con risas y complicidad.

Durante el intercambio con los periodistas, surgió una reflexión sobre el peso que tiene el reconocimiento de una figura admirada frente a la búsqueda constante de aprobación en redes sociales. “Pocas cosas se sienten más como a un beso en la frente que el reconocimiento de una persona que admirás”, opinó una de las entrevistadoras. Díaz coincidió y remarcó que un elogio así vale más que “un millón de likes”, sobre todo en una época marcada por la exposición y la necesidad de validación externa.

Indio Solari
“Me emocioné, me emocioné mucho. Me lo sé de memoria", aseguró Julieta Díaz sobre las palabras del Indio Solari que la tomaron por sorpresa (Edgardo Kevorkian)

El relato de Julieta Díaz cobra una dimensión adicional tras el reciente fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari. El músico, referente indiscutido del rock argentino, murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años en su casa de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. La autopsia oficial indicó que la causa de muerte fue un ACV hemorrágico no traumático, descartando criminalidad o consumo reciente de drogas y alcohol.

El domingo 7 de junio, miles de fanáticos despidieron a Solari en una ceremonia masiva en el microestadio municipal de Villa Domínico, en Avellaneda. El evento reflejó la magnitud del vínculo entre el músico y su público, y el legado emocional que dejó en distintas generaciones.

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