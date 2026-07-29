Calidad de los servicios de telefonía móvil será evaluada en tiempo real en Panamá

El equipo puede instalarse de forma segura en vehículos para efectuar recorridos de medición en avenidas, carreteras y zonas residenciales y comerciales. (ASEP)

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Panamá se apresta a evaluar con precisión y en tiempo real la calidad de los servicios de telefonía móvil que reciben los usuarios en todo el país.

A través de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el país incorpora una herramienta tecnológica de última generación, que funciona como un laboratorio móvil de medición.

Llamada el Nemo Backpack Pro, en su interior alberga 12 teléfonos inteligentes que operan de manera simultánea para analizar el desempeño de las redes de los distintos operadores, verificando indicadores como la calidad de las llamadas, la velocidad de transmisión de datos, la cobertura y la estabilidad del servicio.

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Toda la información recopilada durante las pruebas es procesada y almacenada en una computadora integrada al equipo, desde donde se genera un análisis técnico que permite a la ASEP determinar si las empresas concesionarias cumplen con los estándares de calidad y las obligaciones establecidas en sus contratos de concesión.

Una de las principales ventajas de este sistema, según se informó, es que transmite los resultados de las mediciones a través de un servidor seguro hacia las oficinas de la institución.

El país cuenta con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales 4 millones (79%) corresponden al sector de prepago, mientras que 1 millón (21%) a pospago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permite a los especialistas analizar la información prácticamente en tiempo real y adoptar las acciones regulatorias que correspondan cuando se detecten incumplimientos.

Desde la ASEP se explicó que el diseño portátil facilita la realización de inspecciones en escenarios donde se concentra una alta demanda de conectividad, como centros comerciales, aeropuertos, estadios, edificios corporativos y otros espacios públicos.

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De igual manera, el equipo puede instalarse de forma segura en vehículos para efectuar recorridos de medición en avenidas, carreteras y zonas residenciales y comerciales, evaluando el comportamiento de las redes durante los desplazamientos.

Como parte de la incorporación de esta tecnología, ingenieros y técnicos de telecomunicaciones de la sede central y de las oficinas regionales de la institución recibieron capacitación teórica y práctica en campo, para garantizar el manejo eficiente del equipo y la correcta interpretación de los datos obtenidos.

En marzo, la entidad indicó, respecto al mercado celular, que la licitación para contar con un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año.

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Ingenieros y técnicos de telecomunicaciones recibieron capacitación teórica y práctica en campo, para garantizar la correcta interpretación de los datos obtenidos. (ASEP)

El anuncio se dio durante el lanzamiento del ‘micrositio’ web que puso a disposición de los interesados información del mercado de telefonía móvil celular en la República de Panamá.

Actualmente el mercado de la telefonía móvil celular en el país se encuentra en manos de solo dos operadores activos.

Las estadísticas de la ASEP al cierre del 2025 indican que el país cuenta con más de 5 millones de líneas activas, de las cuales 4 millones (79%) corresponden al sector de prepago, mientras que 1 millón (21%) al sector pospago, lo cual representa un atractivo para la presencia de un tercer operador que mueva aún más el mercado de competencia con un abanico de opciones amplio.

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Panamá empezó de manera oficial a ofrecer el servicio de telefonía celular el 27 de junio de 1996 con números de siete dígitos, permitiendo que la primera empresa (BellSouth) captara un total de 626 mil clientes para diciembre de 2024.

Un año después, debido al alto crecimiento, a partir del 7 de agosto de 2005, el sistema de numeración celular migró a ocho dígitos para atender la creciente demanda, estableciéndose que todos los números móviles comiencen con el dígito 6 para superar hoy día los 5 millones (prepagos y pospagos) y una tasa de portabilidad numérica de 5.5 millones desde que se puso en marcha este derecho el 29 de noviembre de 2011.

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