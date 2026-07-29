Banda CEDES Don Bosco será embajadora de Costa Rica en el Desfile de las Rosas 2027 tras recibir doble reconocimiento oficial

La agrupación costarricense volverá a representar al país ante millones de espectadores el 1.° de enero de 2027 en Pasadena. Crédito: MCJ

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La Banda CEDES Don Bosco fue distinguida con dos reconocimientos que consolidan su papel como una de las agrupaciones artísticas más representativas de Costa Rica. La organización fue declarada Embajadora de esencial COSTA RICA, mientras que su participación en el Desfile de las Rosas 2027, en Pasadena, California, fue declarada de interés cultural por el Gobierno.

Los anuncios se realizaron durante una ceremonia en el gimnasio del CEDES Don Bosco, en Alajuelita, donde también se entregaron las credenciales oficiales que confirman la participación de la banda en uno de los desfiles más reconocidos del mundo, programado para el 1.º de enero de 2027.

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El acto contó con la presencia de la presidenta de la República, Laura Fernández; el presidente de la Asociación del Torneo de las Rosas de Pasadena, Terry Madigan; el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives; representantes de la marca país esencial COSTA RICA, además de los integrantes de la banda y sus familias.

La Banda CEDES Don Bosco recibió las credenciales oficiales para participar en el Desfile de las Rosas 2027. Crédito: MCJ

Fue Madigan quien entregó la acreditación oficial para el desfile, mientras que el Ministerio de Cultura anunció la designación de la agrupación como Embajadora de esencial COSTA RICA. Posteriormente, la Presidencia de la República oficializó la declaratoria de interés cultural de la participación de la banda en el evento.

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Durante la actividad, el ministro de Cultura destacó que la agrupación representa los valores que Costa Rica busca proyectar internacionalmente.

“La Banda CEDES Don Bosco representa lo mejor de Costa Rica. Su declaratoria como Embajadora de esencial COSTA RICA reconoce a una agrupación que encarna los valores que distinguen a nuestro país: excelencia, innovación, compromiso, progreso social e identidad”, afirmó Jorge Rodríguez Vives.

La agrupación fue designada Embajadora de esencial COSTA RICA por representar los valores de la marca país. Crédito: MCJ

El jerarca agregó que la presencia de la banda en el Desfile de las Rosas va mucho más allá de una presentación artística, ya que permitirá mostrar ante una audiencia internacional el talento de la juventud costarricense y el papel de la cultura como una carta de presentación del país.

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El reconocimiento también pone en valor el modelo educativo y formativo desarrollado por la institución durante décadas, en el que la música, el trabajo en equipo y la participación de las familias se convierten en herramientas para impulsar el desarrollo personal de cientos de jóvenes.

Fundada en 1965, la Banda CEDES Don Bosco está integrada actualmente por 300 estudiantes y exalumnos, con edades entre los 10 y los 24 años, provenientes de la Escuela San Juan Bosco y del Colegio Técnico Profesional Don Bosco.

La banda está integrada por 300 estudiantes y exalumnos de entre 10 y 24 años. Crédito: MCJ

Su propuesta artística combina música, danza y elementos escénicos mediante secciones de instrumentos de viento, percusión, danza y color guard, una fórmula que le ha permitido consolidarse como una de las agrupaciones más destacadas del país.

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Bajo la dirección de Luis Fernando Solano Gamboa, la banda ha construido una trayectoria de más de seis décadas marcada por la excelencia artística, la formación integral de sus integrantes y un fuerte vínculo con la comunidad de Alajuelita.

Su experiencia internacional incluye presentaciones en Estados Unidos, Panamá, Guatemala y El Salvador, mientras que en Costa Rica ha participado en 21 ediciones del Festival de la Luz, certamen en el que obtuvo el primer lugar en 2007 y 2025.

Asimismo, ha formado parte de eventos de gran relevancia nacional, entre ellos la inauguración del Estadio Nacional, los Juegos Centroamericanos y las actividades conmemorativas por el 120.º aniversario del Teatro Nacional.

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La agrupación ha representado a Costa Rica internacionalmente en varias ocasiones. Crédito: MCJ

Con la designación como Embajadora de esencial COSTA RICA y el respaldo institucional que supone la declaratoria de interés cultural, la Banda CEDES Don Bosco iniciará ahora la preparación para representar al país en el Desfile de las Rosas, una vitrina internacional que cada año reúne a millones de espectadores tanto de forma presencial como a través de transmisiones televisivas alrededor del mundo.

La agrupación buscará llevar a Pasadena una propuesta que combine música, coreografía e identidad costarricense, proyectando ante una audiencia global los valores, el talento y la creatividad de las nuevas generaciones del país.