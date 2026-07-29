Inversión extranjera directa en República Dominicana marca un récord en el primer semestre de 2026

Un gráfico de barras con una flecha ascendente y el mapa de República Dominicana iluminado representan el crecimiento económico del país, junto a su bandera y una ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana alcanzó un nuevo máximo en el primer semestre de 2026 al sumar USD 3.276 millones, cifra que representa un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), este desempeño se registró en un contexto internacional de recuperación desigual de los flujos globales de inversión, con la economía local y resistió la volatilidad externa.

La mayor parte de la IED se orientó hacia el sector energético, que concentró el 27,8% del total captado entre enero y junio. El turismo ocupó la segunda posición, con el 20,1%, seguido por el desarrollo inmobiliario y la minería, ambos con una participación del 12,4%, indica EFE. El informe del BCRD atribuye estos resultados a la estabilidad económica y política del país, así como a la seguridad jurídica y los incentivos ofrecidos a los inversionistas extranjeros.

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El desempeño de la inversión extranjera directa se reflejó también en los principales indicadores externos del país caribeño. Las exportaciones totalizaron USD 8.745 millones en el primer semestre, lo que supuso un crecimiento de 16,6% frente al mismo periodo de 2025. El aumento en las ventas de oro fue el motor principal de este avance, según datos de la entidad emisora.

El aporte del turismo

En el ámbito turístico, la República Dominicana recibió más de 6,5 millones de visitantes en los primeros seis meses del año. Los ingresos generados por el turismo ascendieron a USD 6.716 millones, lo que implicó un alza de 15,3% respecto al año previo. “El flujo de visitantes consolida la posición del país como uno de los destinos más dinámicos de la región”, apuntó el Banco Central en declaraciones recogidas por EFE.

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El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

La suma de los ingresos provenientes de la inversión extranjera directa, remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios superó los USD 26.500 millones entre enero y junio de este año, lo que representa aproximadamente USD 2.800 millones más que en igual periodo de 2025. Este resultado, según el BCRD, refuerza la capacidad de la economía dominicana para generar divisas y sostener el crecimiento.

La proyección oficial para 2026

El Banco Central de la República Dominicana atribuyó el flujo de inversión a la solidez macroeconómica, los incentivos fiscales, la mejora regulatoria, la promoción de sectores estratégicos y la continuidad de políticas favorables a la inversión. El organismo prevé que la IED podría ubicarse por encima de los USD 5.300 millones al cierre de 2026, pese a un entorno internacional marcado por la competencia entre países emergentes para captar nuevos flujos de capital.

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La República Dominicana quedó en el segundo lugar global en transparencia presupuestaria, detrás de Brasil, y lideró el ranking de Hispanoamérica, Centroamérica y el Caribe. (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

También se subrayó el papel de los acuerdos de libre comercio y la integración regional, que han favorecido la llegada de nuevas empresas y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

A pesar del crecimiento observado, el BCRD advirtió sobre la necesidad de fortalecer la diversificación sectorial para reducir la dependencia de segmentos específicos y mitigar los riesgos asociados a la volatilidad internacional. Según el informe divulgado por EFE, la institución reiteró su compromiso de monitorear el panorama global y adaptar sus políticas para salvaguardar la estabilidad y el atractivo del país como destino de inversión.