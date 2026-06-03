Desde detectar estafas hasta compartir con iPhone: todo lo nuevo que llega a tu Android

Las innovaciones implementadas por Google en Android reflejan un enfoque integral en la seguridad, la conectividad y la personalización. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

Desde detectar estafas hasta compartir contenido con usuarios de iPhone, las últimas actualizaciones de Android ofrecen nuevas funciones que buscan mejorar la seguridad, la conectividad y la experiencia diaria de sus usuarios.

Estas novedades, anunciadas por Google en su actualización de junio, están pensadas para que cada usuario pueda sacar mayor provecho de sus aplicaciones favoritas y gestionar aspectos cotidianos con mayor facilidad y protección.

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Actualizaciones de seguridad en llamadas y protección familiar en Android

Uno de los avances más destacados que incorpora Android es la capacidad para identificar posibles intentos de fraude durante las llamadas telefónicas. La aplicación Teléfono de Google ahora permite verificar si una llamada realmente proviene del contacto almacenado en el dispositivo.

Otra mejora relevante está enfocada en la protección de los menores de edad que utilizan dispositivos Android. (Google)

Si se detecta que alguien está suplantando la identidad de un contacto conocido, el usuario recibe una advertencia inmediata que le permite colgar y evitar caer en engaños. Esta función refuerza la confianza y la seguridad en las comunicaciones cotidianas, proporcionando una barrera adicional frente a las técnicas de estafa más comunes.

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Otra mejora relevante está enfocada en la protección de los menores de edad que utilizan dispositivos Android. Próximamente, la aplicación Seguridad Personal ofrecerá herramientas específicas para niños y adolescentes.

Los menores de trece años podrán mostrar información médica y establecer contactos de emergencia directamente en la pantalla de bloqueo, lo que facilita la asistencia rápida en caso de urgencia.

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Disfruta de mayor tranquilidad con las funciones de seguridad personal de la aplicación para menores. (Composición Infobae: Google)

Además, tendrán acceso a la detección automática de accidentes automovilísticos, función que llama a los servicios de emergencia y notifica a sus contactos ante cualquier incidente. Para los adolescentes, la misma aplicación permitirá compartir la ubicación en tiempo real y utilizar la función de Verificación de Seguridad, contribuyendo a la tranquilidad de padres y familiares cuando los jóvenes estén fuera de casa.

Novedades en búsqueda visual y gestión del armario digital con Android

La experiencia de búsqueda visual también se ha potenciado con la función Circle to Search, disponible para dispositivos con Android 14 o superior. Esta herramienta permite identificar y buscar prendas completas observadas en fotos o imágenes sin necesidad de cambiar de aplicación.

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Inspirada incluso en el uso que celebridades como Paris Hilton le dan, la función facilita encontrar la blusa, calzado y accesorios de un conjunto con solo rodearlos en la pantalla. Así, los usuarios pueden descubrir y adquirir piezas similares de manera práctica y rápida.

Pronto, la app de fotos permitirá crear un guardarropa digital y probar combinaciones de ropa de forma virtual. (Composición Infobae: Google)

En el ámbito de la moda y la organización personal, llega una función que convierte Google Fotos en un armario digital. Próximamente, los usuarios elegibles en Estados Unidos, India y Brasil que tengan Android 10 o superior podrán catalogar de forma automática la ropa presente en sus fotografías.

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El sistema reconoce las prendas y las agrupa en una galería visual, permitiendo combinar atuendos, guardar los favoritos e incluso compartirlos con amigos. Esta herramienta ayuda a planificar conjuntos para distintos momentos, desde el día a día hasta ocasiones especiales, con la ropa que ya se posee.

Mejoras en la lectura y opciones de personalización en Android

Google también ha introducido actualizaciones en Google Play Libros, facilitando la inmersión y comprensión de los textos. Ahora, al retomar una lectura, es posible acceder a un resumen de lo leído previamente con la opción “Ponte al día”. Además, al resaltar cualquier fragmento, los lectores pueden formular preguntas sobre el contexto, los personajes o temas del libro, sin salir de la aplicación ni perder el hilo de la lectura.

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La experiencia de búsqueda visual también se ha potenciado con la función Circle to Search, disponible para dispositivos con Android 14 o superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas funciones están disponibles en títulos seleccionados en inglés, incluyendo miles de libros gratuitos, y buscan enriquecer la experiencia lectora en dispositivos Android.

La personalización en la comunicación es otra área que recibe atención con la incorporación de nuevas combinaciones de Emoji Kitchen en el teclado Gboard. Los usuarios pueden crear combinaciones originales de emojis, adaptando sus mensajes para expresar estados de ánimo o sentimientos específicos.

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Así, un simple corazón rosa puede transformarse en una variedad de símbolos para compartir con amigos, haciendo más divertida y creativa la interacción diaria.

Los usuarios pueden enviar fotos, videos y documentos a dispositivos de diferentes sistemas operativos, incluso sin conexión a internet. GOOGLE

Compatibilidad para compartir archivos entre Android y iPhone

La interoperabilidad entre dispositivos Android y iPhone se vuelve más sencilla con la integración de Quick Share y AirDrop. Gracias a esta actualización, los usuarios pueden enviar fotos, videos y documentos a dispositivos de diferentes sistemas operativos, incluso sin conexión a internet.

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El proceso es seguro y eficiente, permitiendo compartir recuerdos y archivos importantes con familiares y amigos, sin importar el teléfono que utilicen. Esta función elimina las barreras entre plataformas, garantizando que nadie quede fuera al momento de compartir contenido digital.

Las innovaciones implementadas por Google en Android reflejan un enfoque integral en la seguridad, la conectividad y la personalización, respondiendo a las necesidades actuales de los usuarios y facilitando la gestión de aspectos esenciales de la vida cotidiana desde el móvil.