El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Alianza entre empresas textiles suma más de 6,000 empleados y plantas en Honduras y El Salvador

Grupo industrial opera en la región con actividades de hilatura, tejeduría y confección, capacidades que se integrarán en programas como NextGreen, Performance y Lifestyle bajo un modelo de cooperación entre socios

Una vista panorámica del interior de una fábrica textil con varios operarios trabajando en máquinas de telar, rodeados de bobinas de hilo y materiales fibrosos.
Operarios trabajan diligentemente en una fábrica del sector textil, supervisando la maquinaria y la producción de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La compañía textil catalana Nextil ha anunciado un acuerdo de colaboración con el Grupo Beta, un grupo industrial de Centroamérica. El acuerdo busca impulsar la plataforma industrial internacional de Nextil, fortalecer su capacidad de servicio a grandes marcas y dar mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a su red industrial.

Según informó la agencia EFE, la alianza estratégica se enmarca en el plan de expansión y consolidación de la firma española en el ámbito textil internacional.

Grupo Beta cuenta con operaciones industriales en Honduras y El Salvador, donde desarrolla actividades de hilatura, tejeduría y confección. El conglomerado emplea a más de 6,000 empleados y opera en el sector textil de la región centroamericana, destaca la empresa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información, la incorporación de Grupo Beta como socio estratégico se enmarca en la hoja de ruta del Plan Estratégico de Nextil, orientado a consolidar una plataforma industrial abierta, integrada y escalable.

Esta estructura está diseñada para ofrecer soluciones de servicio integral y servicio integral a firmas internacionales del sector textil, combinando activos propios con alianzas de largo plazo junto a compañías especializadas.

La estrategia de Nextil se basa en una estructura industrial flexible y abierta que integra diferentes especialidades y amplía el alcance internacional de su plataforma. El acuerdo permite integrar las capacidades industriales del nuevo socio dentro de los distintos programas de la compañía, como NextGreen, Performance y Lifestyle, bajo un sistema de cooperación entre socios enfocado en la creación de valor conjunto.

PUBLICIDAD

Imagen U2NNH7G62NAYHBAWNTSB5U7P4E

Cómo se integrará Grupo Beta a la plataforma de Nextil

Durante el anuncio, Nextil subrayó que la alianza con Grupo Beta responde a la necesidad de adaptar y escalar su estructura productiva para satisfacer las demandas de las principales marcas globales. El modelo colaborativo permitirá a ambas compañías compartir recursos, conocimiento y experiencia, ampliando la cobertura y la especialización en mercados clave.

Según la compañía, la integración de Grupo Beta en la plataforma industrial de Nextil permitirá el desarrollo conjunto de programas sostenibles, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia que la firma catalana ha fijado en su agenda corporativa. La compañía destacó que la colaboración abarca tanto la gestión de procesos como la implementación de soluciones avanzadas, orientadas a mejorar la propuesta de valor para los clientes internacionales.

La alianza también podría impulsar la expansión de la firma en América Latina y otros mercados estratégicos, aprovechando la experiencia y la infraestructura de Grupo Beta en la región.

Una mujer cose tela en una máquina de coser, con maquinaria de tejido, pilas de algodón y otros trabajadores visibles en una fábrica textil.
Una trabajadora cose tela estampada mientras otros operan telares en una fábrica textil, con luz natural iluminando el proceso de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de las alianzas en la industria textil en la región

El Ministerio de Economía de Guatemala autorizó en diciembre de 2025 a Nextil Elastic Fabrics a ampliar sus actividades industriales bajo el régimen especial de fomento a la exportación, una decisión que permitirá al grupo español integrar más etapas de producción en el país y ganar eficiencia en su cadena de suministro hacia Estados Unidos, con el objetivo de facilitar exportaciones textiles y captar nuevos clientes corporativos.

La filial centroamericana sumará a sus operaciones previas de tejido, teñido, acabado, estampación y preparación de colorantes la fabricación de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios. La ampliación marca un paso hacia un esquema de mayor integración industrial en territorio guatemalteco, según informó la empresa el año pasado.

La compañía, con sede en Barcelona y fundada en 1954, opera cerca de 600 cuentas de clientes en el mundo. Sus principales áreas de negocio abarcan tejidos de alta gama, confección de prendas de lujo, tinte natural y soluciones textiles sostenibles.

Temas Relacionados

Industria textilSostenibilidadNextGreenHondurasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mueren dos hermanos de 3 y 5 años tras incendio que consumió su vivienda en Honduras

Dos hermanos de 3 y 5 años fallecieron luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio que destruyó su vivienda en el municipio de Victoria, Yoro.

Mueren dos hermanos de 3 y 5 años tras incendio que consumió su vivienda en Honduras

La Cancillería de Guatemala descarta connacionales afectados por el sismo en Japón

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, tras el temblor de 7.1 en Kumamoto, la embajada mantiene monitoreo continuo sobre residentes y contacto con la comunidad registrada, integrada por 253 personas

La Cancillería de Guatemala descarta connacionales afectados por el sismo en Japón

Panamá prepara pliegos para concesionar los aeropuertos de David y Río Hato

Se estima que los vuelos internacionales comerciales directos hacia esos aeropuertos podrían generar hasta 30 mil empleos directos e indirectos

Panamá prepara pliegos para concesionar los aeropuertos de David y Río Hato

La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

La capacitación, organizada por la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos, reúne a especialistas de siete países para reforzar pesquisas, controles fronterizos y coordinación regional frente al crimen transnacional.

La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

La presidenta acudió al Hospital del Trauma para conocer el estado de salud de los oficiales que participaron en el operativo en el que fue detenido Alejandro Arias Monge, uno de los criminales más buscados del país

Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

TECNO

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

Cómo enviar Mensajes Directos en Instagram usando la hora local de clientes o amigos en otro país

HBO Max lanza videos verticales, al estilo Reels, para ayudarte a elegir pelis o series

Meta y BlackRock invertirán USD 10.000 millones: construirán un complejo de centros de datos

ENTRETENIMIENTO

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

MUNDO

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz

El gobierno de Azerbaiyán condenó a nueve periodistas y activistas a hasta 15 años de prisión en un caso vinculado a la represión de la prensa