Alianza entre empresas textiles suma más de 6,000 empleados y plantas en Honduras y El Salvador

Operarios trabajan diligentemente en una fábrica del sector textil, supervisando la maquinaria y la producción de materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La compañía textil catalana Nextil ha anunciado un acuerdo de colaboración con el Grupo Beta, un grupo industrial de Centroamérica. El acuerdo busca impulsar la plataforma industrial internacional de Nextil, fortalecer su capacidad de servicio a grandes marcas y dar mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a su red industrial.

Según informó la agencia EFE, la alianza estratégica se enmarca en el plan de expansión y consolidación de la firma española en el ámbito textil internacional.

Grupo Beta cuenta con operaciones industriales en Honduras y El Salvador, donde desarrolla actividades de hilatura, tejeduría y confección. El conglomerado emplea a más de 6,000 empleados y opera en el sector textil de la región centroamericana, destaca la empresa.

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De acuerdo con la información, la incorporación de Grupo Beta como socio estratégico se enmarca en la hoja de ruta del Plan Estratégico de Nextil, orientado a consolidar una plataforma industrial abierta, integrada y escalable.

Esta estructura está diseñada para ofrecer soluciones de servicio integral y servicio integral a firmas internacionales del sector textil, combinando activos propios con alianzas de largo plazo junto a compañías especializadas.

La estrategia de Nextil se basa en una estructura industrial flexible y abierta que integra diferentes especialidades y amplía el alcance internacional de su plataforma. El acuerdo permite integrar las capacidades industriales del nuevo socio dentro de los distintos programas de la compañía, como NextGreen, Performance y Lifestyle, bajo un sistema de cooperación entre socios enfocado en la creación de valor conjunto.

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Cómo se integrará Grupo Beta a la plataforma de Nextil

Durante el anuncio, Nextil subrayó que la alianza con Grupo Beta responde a la necesidad de adaptar y escalar su estructura productiva para satisfacer las demandas de las principales marcas globales. El modelo colaborativo permitirá a ambas compañías compartir recursos, conocimiento y experiencia, ampliando la cobertura y la especialización en mercados clave.

Según la compañía, la integración de Grupo Beta en la plataforma industrial de Nextil permitirá el desarrollo conjunto de programas sostenibles, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia que la firma catalana ha fijado en su agenda corporativa. La compañía destacó que la colaboración abarca tanto la gestión de procesos como la implementación de soluciones avanzadas, orientadas a mejorar la propuesta de valor para los clientes internacionales.

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La alianza también podría impulsar la expansión de la firma en América Latina y otros mercados estratégicos, aprovechando la experiencia y la infraestructura de Grupo Beta en la región.

Una trabajadora cose tela estampada mientras otros operan telares en una fábrica textil, con luz natural iluminando el proceso de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de las alianzas en la industria textil en la región

El Ministerio de Economía de Guatemala autorizó en diciembre de 2025 a Nextil Elastic Fabrics a ampliar sus actividades industriales bajo el régimen especial de fomento a la exportación, una decisión que permitirá al grupo español integrar más etapas de producción en el país y ganar eficiencia en su cadena de suministro hacia Estados Unidos, con el objetivo de facilitar exportaciones textiles y captar nuevos clientes corporativos.

La filial centroamericana sumará a sus operaciones previas de tejido, teñido, acabado, estampación y preparación de colorantes la fabricación de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios. La ampliación marca un paso hacia un esquema de mayor integración industrial en territorio guatemalteco, según informó la empresa el año pasado.

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La compañía, con sede en Barcelona y fundada en 1954, opera cerca de 600 cuentas de clientes en el mundo. Sus principales áreas de negocio abarcan tejidos de alta gama, confección de prendas de lujo, tinte natural y soluciones textiles sostenibles.