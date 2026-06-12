Tecno

¿No tienes PC gamer? Nvidia anuncia 8 nuevos juegos para ejecutarlos directamente en la nube

Los usuarios pueden acceder a juegos de última generación sin necesidad de hardware potente ni instalaciones extensas

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Nvidia - Geforce Now - nuevos juegos
Nvidia suma ocho nuevos juegos a GeForce NOW, ampliando su biblioteca de títulos disponibles en la nube. (Nvidia)

Jugar a los últimos lanzamientos de PC solía ser un hobby exclusivo para quienes podían permitirse tarjetas gráficas de precio prohibitivo, configuraciones complejas y discos duros con espacio infinito. Hoy en día, esa barrera se ha desvanecido. En el marco de su gran campaña de ofertas de verano, Nvidia acaba de demostrar que el hardware físico ya no es un límite al incorporar 8 nuevos títulos a su catálogo de GeForce NOW para disfrutarlos al instante.

Mantener una PC de gaming actualizada requiere planificación, espacio y un presupuesto considerable. Por si fuera poco, los parches y las descargas masivas de los juegos actuales suelen consumir más tiempo que el propio juego.

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GeForce NOW soluciona esto de raíz: las instalaciones y actualizaciones se gestionan directamente en los servidores de Nvidia. Esto significa que puedes ejecutar títulos de alta exigencia técnica con solo un clic desde dispositivos que ya tienes en casa: computadoras portátiles antiguas, teléfonos móviles, tabletas o televisiones inteligentes.

Juegos de Geforce Now
GeForce NOW permite jugar desde computadoras antiguas, móviles, tabletas o televisores inteligentes. (Nvidia)

Asimismo, la plataforma evoluciona de forma invisible para el usuario; por ejemplo, los miembros del nivel Ultimate disfrutan de una actualización gratuita a la potente arquitectura NVIDIA Blackwell, lo que estira la vida útil de tus viejos dispositivos sin gastar un centavo en componentes.

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La actualización de esta semana ofrece una selección variada que va desde el terror y la estrategia hasta la acción frenética y los RPG masivos:

  • NBA THE RUN (Disponible a través de Steam)
  • Witchspire (Disponible a través de Steam)
  • SpaceCraft (Disponible a través de Steam)
  • Duet Night Abyss (Disponible desde su Launcher oficial). Destaca especialmente por sumergir a los jugadores en un thriller cooperativo submarino de alta tensión táctica.
  • DOOM Eternal (Disponible a través de Epic Games Store)
  • The Elder Scrolls Online (Disponible a través de Xbox y Game Pass)
  • Farever (Disponible a través de Steam)
  • World of Tanks: HEAT (Disponible a través de Wargaming)
Duet Night Abyss - Geforce Now
Nvidia destaca a Duet Night Abyss entre los nuevos juegos de Geforce Now. (Captura/YouTube)

Para los más organizados, Nvidia también ha ajustado su calendario de lanzamientos veraniegos, confirmando que Pro Cycling Manager 26 llegará el 15 de junio y el esperado Denshattack! hará lo propio el 15 de julio.

El verano llega con “bonus”, accesibilidad y descuentos masivos

La comunidad de jugadores también está ganando terreno en compatibilidad. En su nueva sección Community Corner, Nvidia destacó cómo los usuarios de Linux y Amazon Fire TV están utilizando la nube como una herramienta de accesibilidad clave, ahorrando cientos de gigabytes de almacenamiento interno y rompiendo los bloqueos tradicionales de compatibilidad de los sistemas operativos.

Por otro lado, Nvidia ha confirmado que el esperadísimo Guild Wars 3 estará disponible en la nube desde el primer día de su lanzamiento. Para amenizar la espera, los usuarios ya pueden adentrarse en Guild Wars 2 y Guild Wars Reforged, obteniendo recompensas cosméticas exclusivas (como el traje “Vision of Lyssa”) solo por jugar a través de la plataforma.

Guild Wars 3
Guild Wars 3 estará disponible en la nube desde el primer día de su lanzamiento. (Nvidia)

Coincidiendo con estos lanzamientos, Nvidia ha activado su Summer Sale con descuentos significativos en sus membresías anuales. El plan Performance (streaming a 1080p y 60 fps) y el plan Ultimate (con potencia equivalente a las tarjetas RTX 4080 o 5080, soporte 4K, pantallas ultrawide y hasta 120 fps con tecnologías como DLSS y Reflex) también tienen rebajas importantes.

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