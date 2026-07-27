Desde Italia, Nora Colosimo fue tajante con Mauro Icardi: “¿Por qué les jodés la vida a dos menores inocentes?"

Nora Colosimo apuntó contra Mauro Icardi por no renovar los pasaportes de sus nietas: "¿Por qué les jodés la vida?"

La madre de Wanda Nara, Nora Colosimo, rompió el silencio hace pocos días y se convirtió en voz pública para defender a su hija y a sus nietas en medio de la disputa familiar con Mauro Icardi. Desde la pantalla de América TV, la mujer reclamó el derecho de las menores a recuperar sus pasaportes y regresar a Argentina, apuntando directamente contra el futbolista.

En su intervención, Colosimo fue enfática: “Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver”, pidió en el ciclo Infama. Para Colosimo, la situación se volvió insostenible, especialmente por el impacto emocional en las jóvenes.

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El conflicto escaló tras el reciente robo en la casa de Wanda Nara en Milán, un episodio que sumó tensión al drama familiar. La abuela relató el desasosiego de la mayor de sus nietas: “Lo que más me duele es que la más grande este año comienza el secundario y tiene una ilusión y emoción tan grande. Se está preocupando por si llega tarde, sus compañeras del colegio le escriben y ella les dice que si su papá no les firma no va a poder volver”.

Nora Colosimo sostuvo en América TV que las menores no pueden regresar a Argentina por la falta de firma de Mauro Icardi

En síntesis, la disputa actual gira en torno a la renovación de los pasaportes de las niñas, que depende de la firma de Icardi. Nora Colosimo sostiene que, por la falta de ese trámite, las menores no pueden regresar a su país, lo que las mantiene alejadas de su entorno y familia en Rosario. Según la mujer, esto afecta tanto la educación como la vida afectiva de las menores, quienes esperan poder reunirse con sus seres queridos en Argentina.

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“Es triste lo que se les está haciendo a dos menores inocentes. ¿Por qué les jodés la vida a las nenas, qué tienen que ver?”, lanzó Colosimo, visiblemente indignada. La abuela subrayó la red de afectos que rodea a las niñas en su país natal: “Esas nenas, en su casa, tienen a sus hermanos que son inseparables, tienen abuelos en Rosario, tíos, primos, que las están esperando. Si se van a Europa, a ellos no los ven más”.

Nora Colosimo pidió reciprocidad tras el permiso para viajar a Italia y reclamó que ahora las menores puedan volver a Argentina

La mujer insistió en que el permiso para regresar a Italia fue otorgado sin objeciones, y ahora pide reciprocidad para que las menores puedan volver a Argentina. El reclamo no solo se centra en el trámite burocrático, sino en el bienestar emocional de las niñas, quienes —según contó— se muestran tristes y preocupadas por su futuro inmediato.

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La madre de Wanda Nara también fue consultada sobre la posibilidad de un encuentro familiar que incluyera a la actriz China Suárez, figura central en la ruptura mediática entre Nara e Icardi. Colosimo fue tajante: “A esa mujer a mí no me la nombres, ni hoy, ni mañana ni nunca. Esa mujer fue la que detonó esta familia, punto final. Para mí es mala palabra esa mujer”.

En un giro inesperado, Colosimo defendió parcialmente a Icardi en el conflicto con la actriz: “Mauro no tiene nada que ver, ella es mala palabra y no voy a perder tiempo en ella”. La abuela remarcó que, a su entender, ambos adultos están usando la exposición mediática como parte de un juego de intereses.

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“Él mismo dijo que ella tenía mal olor, la está usando para lastimar a Wanda y algún día se dará cuenta. Yo a Mauro lo quiero. Esto es un trabajo que están haciendo en conjunto, para mí Mauro sigue enamorado de Wanda y la está usando a la China Suárez”, sostuvo. Para Colosimo, la relación entre Icardi y la actriz es funcional a sus propios fines, y ambos se benefician del revuelo mediático.

"Quiero que firme y que mis nietas no sean rehenes, que plantemos bandera blanca y que, por favor, así como las niñas tuvieron el permiso para ir a su casa de Italia, puedan volver"

“El negocio es de ellos, se usan, es un negocio de ellos”, concluyó la madre de Wanda Nara, cerrando el capítulo sobre la actriz e insistiendo en que su prioridad sigue siendo la integridad y el bienestar de sus nietas.

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El trasfondo familiar entre Wanda y Mauro

La disputa Wanda Nara-Icardi vista por la abuela: “bandera blanca”, dos nenas “rehenes” y la firma que define el regreso a Argentina

El testimonio de Colosimo dejó en claro que el conflicto por los pasaportes no es solo administrativo, sino profundamente personal y familiar. La mujer reiteró la importancia de que las niñas puedan reinsertarse en su vida cotidiana en Argentina, junto a sus hermanos y el resto de la familia.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la respuesta de Icardi. La familia aguarda que el futbolista firme la documentación necesaria para que las menores puedan regresar a su país y recomenzar sus rutinas. El desenlace de la disputa dependerá, en gran medida, de esa decisión.

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La voz de Nora Colosimo resuena ahora como la de una abuela que exige empatía y sentido común, recordando que, en medio de la exposición y los conflictos adultos, los derechos y necesidades de las niñas deberían ser el centro de toda discusión.