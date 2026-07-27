Estados Unidos

La inteligencia artificial irrumpe en Hollywood mientras la industria la rechaza en público y la incorpora en secreto

Una investigación de Los Angeles Times reveló que, a fines de junio, casi 30 de las 250 vacantes abiertas en los principales estudios de la industria estaban relacionadas con la IA

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La irrupción de la inteligencia artificial redefine los procesos de producción y las estrategias de los grandes estudios de Hollywood (REUTERS/Mike Blake)
La irrupción de la inteligencia artificial redefine los procesos de producción y las estrategias de los grandes estudios de Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

En medio de protestas sindicales y debates públicos, los principales estudios de Hollywood profundizan su dependencia de la inteligencia artificial.

Mientras la industria cinematográfica debate los riesgos y el impacto de esta tecnología, un relevamiento reciente de vacantes laborales revela cómo los grandes jugadores del sector refuerzan equipos para integrar herramientas de IA en todas las áreas clave de la producción audiovisual.

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El uso de algoritmos y sistemas automatizados gana terreno en el cine, impulsando cambios tanto en el área creativa como en la gestión de contenidos (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
El uso de algoritmos y sistemas automatizados gana terreno en el cine, impulsando cambios tanto en el área creativa como en la gestión de contenidos (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

La doble estrategia de los estudios: rechazo público y avance interno

El escenario en Estados Unidos muestra una dinámica de doble filo. Por un lado, sindicatos y parte del público expresan sus diferencias sobre la automatización y la posible sustitución de empleos creativos. Por otro, empresas como Disney, Netflix, Amazon MGM Studios y otras aceleran la contratación de perfiles especializados en IA para transformar sus procesos internos.

Una investigación publicada por el Los Angeles Times identificó, a fines de junio, alrededor de 30 posiciones laborales vinculadas a inteligencia artificial entre unas 250 vacantes abiertas en los principales estudios.

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La proporción supera el 10% del total de búsquedas, una cifra significativa para una industria tradicionalmente celosa de sus métodos de trabajo.

Estas posiciones reflejan la diversificación de la IA dentro de la industria. Mientras Disney, Netflix y Amazon buscan integrar la inteligencia artificial directamente en el desarrollo creativo —como efectos visuales, animación, sonido y doblaje—, otras compañías como Universal, Paramount, Warner Bros. y Sony priorizan aplicaciones en mercadotecnia, distribución y análisis de audiencias.

Robot humanoide en calle de Hollywood con letrero al fondo. Proyecciones holográficas de animación, filmación, datos y logos de estudios
Mientras sindicatos y parte del público expresan inquietudes sobre el avance tecnológico, los estudios apuestan por integrar inteligencia artificial en múltiples etapas de sus proyectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puestos clave y funciones detectadas en los avisos laborales

  • Amazon MGM Studios publicó búsquedas para un ejecutivo principal de IA, encargado de impulsar la adopción de herramientas inteligentes en toda la cadena de producción.
  • Walt Disney Studios ofreció un puesto de tecnólogo en innovación de producción, orientado a tender puentes entre la investigación y la aplicación práctica en cine de animación y efectos especiales.
  • Netflix abrió la vacante de “manager, generative workflows”, un puesto enfocado en introducir tecnologías de IA en las películas que la plataforma estrena en Estados Unidos y Canadá.
  • Disney también buscó perfiles con doctorado para investigar gráficos por computadora e inteligencia artificial, con aplicaciones directas en Pixar y producciones propias.
  • Skywalker Sound, firma de posproducción de audio perteneciente a Disney, lanzó convocatorias para desarrollar modelos propios de IA orientados a bandas sonoras, separación y transferencia de voz.

Ninguno de los anuncios relevados estuvo dirigido a reemplazar guionistas o actores mediante herramientas automatizadas. La mayoría de los puestos refuerzan áreas técnicas y de soporte creativo, pero no sustituyen tareas de interpretación ni escritura de guiones.

Hombre en traje oscuro sentado en escaleras con maletín negro en el centro y un reloj de pulsera en su muñeca izquierda, con un edificio moderno detrás.
Las búsquedas de talento especializado reflejan la demanda de profesionales capaces de aplicar inteligencia artificial en animación, efectos visuales y análisis de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figuras influyentes y movimientos empresariales: entre el entusiasmo y la cautela

El debate público sobre el uso de IA en Hollywood no se limita a los estudios. Varias de las voces más conocidas del sector manifestaron posturas abiertas a la adopción de estas tecnologías.

  • George Lucas, creador de Star Wars, sostuvo en diálogo con una revista especializada: “La inteligencia artificial significa que es mucho más fácil para nosotros hacer películas. No hay nada que puedas hacer al respecto. Eso es progreso. Es el futuro”.
  • Martin Scorsese —director premiado y referente del cine estadounidense— respaldó a empresas tecnológicas del sector y se mostró receptivo a la colaboración entre cineastas y desarrolladores.
  • Ben Affleck fundó la empresa InterPositive, dedicada a tecnología fílmica basada en IA. La firma fue adquirida por Netflix en marzo por USD 587 millones en efectivo, según un reporte citado por el Los Angeles Times.
  • El propio Affleck describió el objetivo de la compañía como una forma de mantener “humana la narración”. Las herramientas desarrolladas allí permitían corregir iluminación, generar planos adicionales y asistir a los equipos creativos sin desplazar las decisiones artísticas.

Netflix, además, exhibió aplicaciones concretas de IA en la producción: Girish Balakrishnan, director sénior de innovación creativa, expuso en el festival Runway AI cómo la tecnología fue utilizada para generar hinchas en el documental Brazil ’70 y para crear tomas de combate en Glory.

Amazon, pionera en la incorporación de IA en el sector audiovisual, sumó tres series animadas generadas por IA a través de su GenAI Creator Fund, y financió la compañía Innovative Dream, con sede en Manhattan Beach, para servicios de producción.

Tres retratos individuales de hombres. George Lucas con cabello y barba grises y gafas. Martin Scorsese sonriente con cabello blanco y esmoquin. Ben Affleck con barba y esmoquin
Reconocidos referentes de la industria exploran activamente el potencial de la inteligencia artificial, desde la dirección creativa hasta la fundación de compañías tecnológicas (REUTERS)

Resistencia sindical, protecciones legales y límites actuales

El avance de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento convive con límites regulatorios y sindicales. En junio, el sindicato SAG-AFTRA ratificó un nuevo contrato de cuatro años que incorpora protecciones específicas contra los intérpretes sintéticos y apoya una ley nacional orientada a resguardar los derechos de las personas frente a réplicas digitales no autorizadas.

Desde 2023, los estudios mantienen reuniones semestrales con el sindicato para entregar informes confidenciales sobre sus actividades con IA.

Según una fuente con conocimiento de esas conversaciones, las empresas insisten en que aún no utilizan IA para reemplazar completamente a trabajadores humanos.

El sindicato de actores incorpora nuevas cláusulas en defensa de los intérpretes, monitoreando de cerca el impacto de la IA en la generación de réplicas digitales (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)
El sindicato de actores incorpora nuevas cláusulas en defensa de los intérpretes, monitoreando de cerca el impacto de la IA en la generación de réplicas digitales (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

El gremio sostiene que no existen pruebas documentadas de que la inteligencia artificial generativa haya sido usada para crear interpretaciones actorales.

Las compañías están obligadas a notificar a la organización si comienzan a emplear estas herramientas con ese fin.

Bryn Mooser, director ejecutivo del estudio Asteria, describió el escenario como “difícil de adoptar social, ética y legalmente”, aunque reconoció que la tendencia de uso es la más alta que se haya visto hasta ahora.

Hombre con auriculares y camiseta negra, gesticulando con las manos. Fondo con pizarra blanca, imanes, estante, cuadro, trofeo y objetos
El productor y director sostiene que la adopción de inteligencia artificial en Hollywood avanza a pesar de los desafíos sociales, éticos y legales (@The Cinematography Podcast)

Los Angeles Times destaca que la expansión de la inteligencia artificial dentro de la industria cinematográfica expone una paradoja: mientras los estudios avanzan en la integración de herramientas avanzadas y destinan recursos crecientes para fortalecer sus equipos técnicos, la vigilancia sindical y las regulaciones legales continúan marcando límites claros.

Actores, guionistas y técnicos mantienen abiertas las discusiones sobre el alcance de la automatización y las condiciones bajo las cuales se acepta la presencia de algoritmos en los procesos creativos.

Entre desarrollos tecnológicos, contratos blindados y debates sobre el futuro del trabajo en el sector, Hollywood se mantiene en un delicado equilibrio.

El sector explora nuevas fronteras de la producción audiovisual, aunque bajo la mirada atenta de quienes defienden la preservación del talento humano. La evolución de la IA en el corazón del cine estadounidense avanza, empujada por la competencia y la innovación, pero vigilada por quienes buscan garantizar que la creatividad siga siendo, ante todo, un rasgo humano.

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