“Declararon inadmisible”: el fallo de la justicia italiana sobre el reclamo de 480 mil euros mensuales de Wanda Nara a Mauro Icardi

El programa 'La Mañana con Moria' informa sobre la resolución de la justicia italiana en el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi

Esta mañana de lunes, desde Italia, Mauro Icardi recibió una noticia favorable sobre el proceso de divorcio con Wanda Nara. El futbolista eligió sus redes sociales para comunicar la última resolución de la justicia italiana, y una de sus abogadas, Lara Piro, compartió el documento a Teleshow.

Con tono directo y una visible intención de transparentar la situación, Icardi relató los detalles del fallo que, según sus palabras, puso freno a los reclamos de su expareja.

PUBLICIDAD

“Buongiorno Milano”, escribió al comenzar el texto. “Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex. 65.000€ para cada una de mis hijas. 100.000€ mensuales por divorcio“. El delantero explicitó las cifras que formaron parte del pedido judicial de su expareja en el proceso de divorcio, sumas que, según el fallo de este lunes, la justicia italiana terminó por rechazar.

La Corte de Apelación de Milán emite una ordenanza judicial en el reclamo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con resolución favorable al futbolista.

“La jueza el 1 de Junio de 2026 RECHAZÓ esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución”, continuó en su descargo. El mensaje dejó en evidencia la tensión que atraviesa el vínculo entre ambos y la magnitud de los reclamos económicos en juego. Icardi detalló el paso siguiente: “Hoy 27 de Julio de 2026 la decisión de la justicia Italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos.” El futbolista celebró el resultado judicial y remarcó que, según la justicia de ese país, no prosperaron los pedidos de su exesposa.

PUBLICIDAD

A modo de cierre de su comunicado, Icardi aclaró: “Falta el último paso para la sentencia final de Divorcio. Qué bueno que la justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia.” El texto, publicado en sus historias de Instagram, incluyó emojis de celebración, en señal de alivio tras una etapa cargada de conflicto legal y mediático.

El mensaje de Mauro Icardi tras el fallo de la justicia italiiana (Instagram)

En el expediente judicial, Wanda solicitó una pensión alimenticia de 250.000 euros mensuales, además de 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales por el divorcio. El planteo se completó con el pedido de custodia compartida de las menores, pero con residencia principal junto a la madre, y el pago del 50% de los gastos extraordinarios relacionados con las hijas.

PUBLICIDAD

La presentación ante la justicia italiana incluyó argumentos detallados sobre su situación personal y profesional. Alegó que, si bien ya trabajaba en el mundo del espectáculo en Argentina antes de su relación con Icardi, tras casarse y con el nacimiento de sus hijas, debió interrumpir su carrera para dedicarse al cuidado de la familia y apoyar la trayectoria futbolística de su marido. Nara remarcó que nunca dejó a sus hijas bajo el cuidado exclusivo de Icardi y que solo se ausentó por períodos breves por compromisos laborales. Además, refutó la versión de Icardi sobre las causas y el final de la relación, al afirmar que la ruptura fue consecuencia de una infidelidad de él ocurrida en 2021 y que la convivencia posterior se mantuvo solo para proteger a las hijas.

Según consta en la documentación judicial a la que tuvo acceso Teleshow, Nara comunicó a Icardi su decisión de separarse y permanecer en Argentina al cierre de las vacaciones de verano de 2024, y subrayó que fueron las propias hijas quienes eligieron quedarse con ella en ese país.

PUBLICIDAD

El 1 de junio de 2026, la jueza a cargo del proceso rechazó la totalidad de los reclamos económicos presentados por Wanda Nara. En su fallo, consideró inadmisibles las cifras solicitadas tanto para sí misma como para sus hijas y la pensión compensatoria por divorcio. Esta decisión fue recurrida por la parte demandante, que buscó revertir el resultado a través de una apelación.

El 27 de julio de 2026, la justicia italiana se pronunció nuevamente al respecto. Según la versión de Mauro Icardi, ese día el tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por Nara, lo que cerró el camino a cualquier nuevo reclamo económico en el proceso de divorcio. El delantero celebró públicamente esta resolución, interpretándola como un respaldo a su postura y un cierre definitivo para los pedidos económicos elevados por su expareja.

PUBLICIDAD

En este punto, la justicia italiana dejó en claro que no daría curso a las demandas originales ni a eventuales recursos pendientes sobre las sumas reclamadas por Nara, quedando solo pendiente el paso final para dictar la sentencia definitiva de divorcio.

El conflicto judicial y personal entre Nara e Icardi suma así un nuevo capítulo, marcado por la exposición pública de las cifras y argumentos, la intervención de tribunales en dos países y declaraciones cruzadas que revelan el trasfondo de una separación con múltiples dimensiones jurídicas y personales.

PUBLICIDAD