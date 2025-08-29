Día del Gamer: consejos clave para armar una PC gamer eficiente si eres nuevo usuario

Los gamers celebran su día en un mundo cada vez más diverso y tecnológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha que rinde homenaje a una comunidad presente en todo el mundo y cada vez más diversa. No solo jóvenes expertos forman parte de este universo: adultos, aficionados e incluso familias completas participan activamente de los videojuegos, gracias a la accesibilidad de los dispositivos actuales y al avance de la tecnología.

Armar una PC gamer se ha transformado en una alternativa cada vez más popular no solo para el entretenimiento, también para el trabajo y el estudio, aunque suele generar dudas entre quienes se inician en este mundo.

En diálogo con Infobae, Juan José Sandoval, country manager de Kingston Technology, remarcó que el perfil del gamer actual es mucho más amplio que hace algunos años. Si bien las competencias profesionales y los videojuegos en línea están asociados a jóvenes.

La combinación de procesador de gama media, 16 GB de RAM y unidad SSD permite que quienes se inician en videojuegos monten su propia PC, un fenómeno creciente entre distintos perfiles de usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En comunidades gamer hay usuarios de veinte a treinta años, y también adultos de cuarenta que disfrutan de esta actividad”, afirmó el ejecutivo de la compañía tecnológica.

La posibilidad de personalizar el dispositivo y compartirlo para otras tareas transformó el mercado: ahora, muchos eligen armar una PC para jugar, navegar y trabajar desde un mismo equipo.

Primeros pasos para armar una PC gamer

Para quienes no cuentan con conocimientos técnicos avanzados, elegir los componentes puede intimidar. Explicado de forma sencilla, una PC gamer requiere al menos tres elementos clave: procesador, memoria RAM y una unidad de almacenamiento ágil.

Sandoval sugirió al equipo periodístico de Infobae que, para usuarios que buscan buen desempeño, el punto de partida debe ser un procesador Intel Core i5 o su equivalente en AMD. Este tipo de procesadores asegura potencia suficiente para rendimiento estable tanto en juegos como en aplicaciones cotidianas.

Elegir componentes equilibrados, como un procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM y almacenamiento sólido, es la clave para sumergirse desde cero en el universo gamer actual - (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la memoria RAM, el especialista recomienda instalar un mínimo de 16 GB, distribuidos en dos módulos de 8 GB para aprovechar la función de “dual channel”. Esta configuración permite que los datos viajen por dos canales y no solo por uno, acelerando el acceso a la información y evitando demoras al ejecutar videojuegos exigentes o programas pesados.

Algunos títulos recientes incluso funcionan mejor con 32 GB, lo que puede ser útil para quienes buscan mayor rendimiento y estabilidad.

Almacenamiento óptimo para un buen equipo gaming

Hasta hace pocos años, la mayoría de las computadoras utilizaba discos duros mecánicos (HDD) como opción principal para guardar información y juegos. El avance de la tecnología trajo consigo las unidades de estado sólido (SSD), que se destacan por su rapidez y confiabilidad.

Según Sandoval, instalar un SSD es fundamental: “recomendamos un modelo de alta velocidad, con buen nivel de lectura y escritura, para evitar cortes y demoras tanto en el juego como en el uso de aplicaciones diarias”. Para quienes desean ir más allá, las unidades NVMe ofrecen un paso adicional en velocidad y se consiguen en tamaños compactos y gran capacidad de almacenamiento.

La actualización interna con unidades SSD veloces y el equilibrio entre memoria y procesador marcan la diferencia en el rendimiento para gamers que buscan un equipo multifunción, según expertos consultados - (Imagen ilustrativa Infobae)

Junto a las unidades SSD internas, existen también alternativas portátiles. Estas resultan adecuadas para quienes necesitan llevar sus juegos o archivos y usarlos en otras computadoras o consolas. La posibilidad de transferir datos y guardar el progreso con seguridad representa una ventaja frente a los antiguos discos duros externos voluminosos.

Consejos para construir un computador gamer

El consejo general para quienes arman su primer equipo es buscar equilibrio entre los componentes. Un procesador de gama media, suficiente memoria RAM y una unidad de estado sólido rápida conforman la base para jugar sin inconvenientes.

Si el presupuesto lo permite, sumar una tarjeta gráfica dedicada mejora la experiencia visual y hace posible jugar a títulos más recientes en alta calidad. También conviene prestar atención a la placa base (motherboard), que debe ser compatible con los componentes elegidos y permitir futuras actualizaciones.

En el caso de las consolas o de los dispositivos portátiles, Sandoval recomienda verificar la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microSD rápidas o SSD compatibles. En muchas consolas actuales, la memoria de fábrica se queda corta en poco tiempo, por lo que sumar almacenamiento adicional es clave para no quedar limitado por el espacio.

El auge del gaming y la presencia cada vez mayor de personas adultas, jóvenes y adolescentes en esta actividad muestran que el entretenimiento digital se integra con otros aspectos de la vida cotidiana.

Armar una PC gamer dejó de ser una tarea exclusiva para expertos o fanáticos: hoy existen alternativas y asesoramiento accesible para cualquier usuario curioso que desee iniciar o mejorar su experiencia.