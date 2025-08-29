Tecno

Día del Gamer: consejos clave para armar una PC gamer eficiente si eres nuevo usuario

El avance en hardware y la personalización han democratizado el acceso a la PC gamer, permitiendo que adultos, familias y jóvenes disfruten del gaming, el trabajo y el estudio desde un mismo dispositivo equipado con tecnología de última generación

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Los gamers celebran su día
Los gamers celebran su día en un mundo cada vez más diverso y tecnológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha que rinde homenaje a una comunidad presente en todo el mundo y cada vez más diversa. No solo jóvenes expertos forman parte de este universo: adultos, aficionados e incluso familias completas participan activamente de los videojuegos, gracias a la accesibilidad de los dispositivos actuales y al avance de la tecnología.

Armar una PC gamer se ha transformado en una alternativa cada vez más popular no solo para el entretenimiento, también para el trabajo y el estudio, aunque suele generar dudas entre quienes se inician en este mundo.

En diálogo con Infobae, Juan José Sandoval, country manager de Kingston Technology, remarcó que el perfil del gamer actual es mucho más amplio que hace algunos años. Si bien las competencias profesionales y los videojuegos en línea están asociados a jóvenes.

La combinación de procesador de
La combinación de procesador de gama media, 16 GB de RAM y unidad SSD permite que quienes se inician en videojuegos monten su propia PC, un fenómeno creciente entre distintos perfiles de usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En comunidades gamer hay usuarios de veinte a treinta años, y también adultos de cuarenta que disfrutan de esta actividad”, afirmó el ejecutivo de la compañía tecnológica.

La posibilidad de personalizar el dispositivo y compartirlo para otras tareas transformó el mercado: ahora, muchos eligen armar una PC para jugar, navegar y trabajar desde un mismo equipo.

Primeros pasos para armar una PC gamer

Para quienes no cuentan con conocimientos técnicos avanzados, elegir los componentes puede intimidar. Explicado de forma sencilla, una PC gamer requiere al menos tres elementos clave: procesador, memoria RAM y una unidad de almacenamiento ágil.

Sandoval sugirió al equipo periodístico de Infobae que, para usuarios que buscan buen desempeño, el punto de partida debe ser un procesador Intel Core i5 o su equivalente en AMD. Este tipo de procesadores asegura potencia suficiente para rendimiento estable tanto en juegos como en aplicaciones cotidianas.

Elegir componentes equilibrados, como un
Elegir componentes equilibrados, como un procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM y almacenamiento sólido, es la clave para sumergirse desde cero en el universo gamer actual - (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la memoria RAM, el especialista recomienda instalar un mínimo de 16 GB, distribuidos en dos módulos de 8 GB para aprovechar la función de “dual channel”. Esta configuración permite que los datos viajen por dos canales y no solo por uno, acelerando el acceso a la información y evitando demoras al ejecutar videojuegos exigentes o programas pesados.

Algunos títulos recientes incluso funcionan mejor con 32 GB, lo que puede ser útil para quienes buscan mayor rendimiento y estabilidad.

Almacenamiento óptimo para un buen equipo gaming

Hasta hace pocos años, la mayoría de las computadoras utilizaba discos duros mecánicos (HDD) como opción principal para guardar información y juegos. El avance de la tecnología trajo consigo las unidades de estado sólido (SSD), que se destacan por su rapidez y confiabilidad.

Según Sandoval, instalar un SSD es fundamental: “recomendamos un modelo de alta velocidad, con buen nivel de lectura y escritura, para evitar cortes y demoras tanto en el juego como en el uso de aplicaciones diarias”. Para quienes desean ir más allá, las unidades NVMe ofrecen un paso adicional en velocidad y se consiguen en tamaños compactos y gran capacidad de almacenamiento.

La actualización interna con unidades
La actualización interna con unidades SSD veloces y el equilibrio entre memoria y procesador marcan la diferencia en el rendimiento para gamers que buscan un equipo multifunción, según expertos consultados - (Imagen ilustrativa Infobae)

Junto a las unidades SSD internas, existen también alternativas portátiles. Estas resultan adecuadas para quienes necesitan llevar sus juegos o archivos y usarlos en otras computadoras o consolas. La posibilidad de transferir datos y guardar el progreso con seguridad representa una ventaja frente a los antiguos discos duros externos voluminosos.

Consejos para construir un computador gamer

El consejo general para quienes arman su primer equipo es buscar equilibrio entre los componentes. Un procesador de gama media, suficiente memoria RAM y una unidad de estado sólido rápida conforman la base para jugar sin inconvenientes.

Si el presupuesto lo permite, sumar una tarjeta gráfica dedicada mejora la experiencia visual y hace posible jugar a títulos más recientes en alta calidad. También conviene prestar atención a la placa base (motherboard), que debe ser compatible con los componentes elegidos y permitir futuras actualizaciones.

En el caso de las consolas o de los dispositivos portátiles, Sandoval recomienda verificar la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante tarjetas microSD rápidas o SSD compatibles. En muchas consolas actuales, la memoria de fábrica se queda corta en poco tiempo, por lo que sumar almacenamiento adicional es clave para no quedar limitado por el espacio.

El auge del gaming y la presencia cada vez mayor de personas adultas, jóvenes y adolescentes en esta actividad muestran que el entretenimiento digital se integra con otros aspectos de la vida cotidiana.

Armar una PC gamer dejó de ser una tarea exclusiva para expertos o fanáticos: hoy existen alternativas y asesoramiento accesible para cualquier usuario curioso que desee iniciar o mejorar su experiencia.

Temas Relacionados

PCVideojuegosDía del GamerTecnologíaLo último en tecnologíaKingstonRAMAlmacenamiento

Últimas Noticias

Ahora los chats de WhatsApp pueden desaparecer en cuestión de horas

La función, aún en fase beta, permitirá configurar la desaparición automática de mensajes y notas de perfil desde 30 minutos a 1 día, brindando mayor control sobre la permanencia y relevancia de la información compartida

Ahora los chats de WhatsApp

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 29 de agosto

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, registra un precio de 110.096,5 dólares

Cómo funciona el mercado de

Cómo trabajar en WhatsApp y qué cargos ofrecen con salarios de miles de dólares

La plataforma de mensajería se encuentra en la búsqueda de un director de investigación para WhatsApp Business que deberá liderar a un equipo dedicado al desarrollo de soluciones orientadas al crecimiento de aplicaciones empresariales

Cómo trabajar en WhatsApp y

Modo capibara en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido en septiembre 2025

Los usuarios pueden crear imágenes de este animal con inteligencia artificial directamente desde la aplicación móvil, utilizando la herramienta Meta AI

Modo capibara en WhatsApp: cómo

Pixel Care+ es el nuevo seguro de Google para proteger un celular Pixel ante accidentes, fallas y hasta robos

Este programa, diseñado para dispositivos de Google, ofrece reclamaciones ilimitadas por daños accidentales, cobertura de garantía extendida y protección frente a daños mecánicos, además de una opción adicional contra pérdida y robo

Pixel Care+ es el nuevo
ÚLTIMAS NOTICIAS
La corriente oceánica que regula

La corriente oceánica que regula el clima global podría colapsar antes de lo previsto

Fin de semana con lluvias y alerta amarilla: cómo es el pronóstico del tiempo en el AMBA y el interior del país

Se incendió una fábrica de colchones en el parque industrial de Esteban Echeverría: así quedó el predio

Diego Spagnuolo presentó dos abogados en la causa por los audios del escándalo

Cirugías estéticas: cómo varían los procedimientos y preferencias según la edad de los pacientes

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán tiene derecho a ser

Taiwán tiene derecho a ser libre y a “la autodeterminación”, dijo un alto senador de Estados Unidos

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra

Cómo la capacidad de adaptarse a nuevos entornos cambió la historia humana

Inesperado beneficio del agua: beberla en cantidad suficiente ayuda a controlar el estrés

¿Revoluciones científicas o progreso gradual?

TELESHOW
El proceso de sanación de

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”