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Papelera de WhatsApp en Android y iPhone: dónde está y cómo liberar espacio en segundos

Esta acción solo toma unos minutos y evita que el celular se ralentice y reduce el riesgo de cierres inesperados de aplicaciones

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WhatsApp almacena gran cantidad de información que puede saturar la memoria del dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
WhatsApp almacena gran cantidad de información que puede saturar la memoria del dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

WhatsApp, una aplicación usada diariamente para enviar mensajes, imágenes y documentos, incorpora una herramienta específica para evitar que la memoria del teléfono se sature: una papelera de reciclaje integrada en la administración de almacenamiento, accesible desde el menú de configuración.

La función de papelera, presente tanto en Android como en iPhone, ayuda a controlar el almacenamiento ocupado por WhatsApp, ofreciendo una solución directa para quienes buscan mantener el sistema operativo en condiciones óptimas.

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En este sentido, se explican los pasos para liberar espacio que ocupan archivos de WhatsApp en celular, sumado a otras prácticas para evitar que extraños accedan a información que almacena la aplicación como fotos, video y documentos.

Dónde está la papelera de WhatsApp en Android y iPhone

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
El acceso a la herramienta de gestión de archivos de WhatsApp se realiza desde la sección de Almacenamiento y datos, disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone. (Foto: WhatsApp)

La función conocida popularmente como “papelera de reciclaje” no aparece bajo ese nombre dentro de la aplicación. Se integra en el apartado de Administración de almacenamiento, disponible en el menú de Configuración de la app.

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Tanto en Android como en iPhone, el acceso es similar: se ingresa en Configuración o ajustes y se selecciona Almacenamiento y datos. Dentro de este apartado, WhatsApp muestra una lista detallada de los archivos que ocupan más espacio en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, audios y documentos.

Este desglose facilita la identificación de los elementos prescindibles, permitiendo gestionar cada categoría de forma independiente y sin afectar información esencial de la aplicación.

Cómo realizar la limpieza de archivos desde la papelera de WhatsApp

WhatsApp - app - papelera - tecnología - 9 de abril
El menú de administración permite seleccionar y eliminar imágenes, videos y documentos de manera rápida. (Imagen ilustrativa Infobae)

La visualización de archivos en la sección de Administración de almacenamiento permite seleccionar y eliminar rápidamente aquellos elementos que ya no son necesarios. Es posible revisar cada categoría y elegir los archivos de gran tamaño que ocupan más memoria.

El sistema indica la cantidad total de espacio usado por cada chat, lo que agiliza la detección de grupos o chats individuales que generan mayor acumulación de archivos.

Esta herramienta es muy útil en dispositivos que reciben un volumen elevado de archivos multimedia, donde la memoria interna puede llenarse en poco tiempo.

Qué impacto tiene la liberación de espacio en el rendimiento del teléfono

Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android, mostrando efectos luminosos alrededor.
El dispositivo Android con escaso almacenamiento mejora sus operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dispositivo con la memoria saturada experimenta problemas de funcionamiento. El sistema operativo y las aplicaciones requieren espacio libre para generar archivos temporales y gestionar la memoria RAM.

Cuando el margen de almacenamiento se reduce, el teléfono responde con lentitud y puede registrar cierres inesperados de aplicaciones, sumado a un mayor desgaste de la memoria flash.

WhatsApp puede llegar a ocupar varios gigabytes en dispositivos con uso intensivo, en especial en cuentas activas en múltiples grupos. Mantener el control sobre el espacio ocupado por la aplicación es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo del celular y prolongar su vida útil.

Cuáles pautas de seguridad acompañan la gestión de almacenamiento

La administración del espacio de almacenamiento debe complementarse con prácticas de seguridad sugeridas por WhatsApp, que evitan accesos desautorizados a las cuentas y reducen el riesgo de estafas, robos, fraudes e intentos de suplantación de identidad.

Revisar las opciones de seguridad y activar la verificación en dos pasos protege la cuenta y la información personal ante intentos de acceso no autorizado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Revisar las opciones de seguridad y activar la verificación en dos pasos protege la cuenta y la información personal ante intentos de acceso no autorizado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Es esencial activar la verificación en dos pasos desde el menú de configuración en la app de WhatsApp. Esta función añade un código PIN adicional al registrar el número en un nuevo dispositivo, dificultando accesos no autorizados y reduciendo el riesgo de pérdida de información personal.

Se sugiere mantener la aplicación actualizada, porque cada versión corrige posibles vulnerabilidades y refuerza la seguridad.

Asimismo, es útil revisar periódicamente los dispositivos conectados, accediendo a la sección de Dispositivos vinculados en WhatsApp, cerrando aquellas sesiones que no resulten familiares.

No compartir el código de verificación recibido por SMS y evitar instalar aplicaciones de origen desconocido son medidas adicionales que contribuyen a que la información y las conversaciones permanezcan protegidas ante intentos de fraude.

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