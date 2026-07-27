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WhatsApp prueba los contadores de visualizaciones en canales: así sabrás cuántas personas leen tus mensajes

La función en beta para Android y iOS muestra al administrador cuántas personas vieron una publicación y actualiza la cifra en tiempo real

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Novedades de WhatsApp Android e iOS: Métricas de lectura para administradores de canales - (Foto: Meta)

WhatsApp sigue apostando por mejorar la experiencia de comunicación en sus canales y ahora ha comenzado a probar una función esperada por administradores y creadores de contenido: los contadores de visualizaciones en actualizaciones de canal.

Este desarrollo, que lleva más de un año en pruebas, de acuerdo con WABetaInfo, permitirá medir cuántas personas han visto cada publicación, ofreciendo a los administradores una herramienta clave para entender el alcance real de sus mensajes.

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En un entorno donde los canales de WhatsApp se han convertido en una vía esencial para empresas, medios y comunidades, saber qué mensajes logran captar la atención es fundamental para ajustar estrategias, mejorar el contenido y fortalecer la conexión con los seguidores.

Los administradores de canales podrán ver cuántas veces se leyó cada mensaje con un contador privado - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los administradores de canales podrán ver cuántas veces se leyó cada mensaje con un contador privado - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Así funcionan los nuevos contadores de visualizaciones

La función, disponible actualmente para algunos evaluadores beta en Android y iOS, muestra a los administradores la cantidad exacta de visualizaciones que recibe cada actualización directamente en la burbuja del mensaje. A medida que los seguidores abren y leen la publicación, el número se actualiza en tiempo real, proporcionando una métrica precisa y actualizada.

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Es importante destacar que este contador es privado: solo el administrador del canal puede verlo. Los seguidores, por ahora, no tienen acceso a estos datos y siguen viendo las actualizaciones de manera habitual, sin indicadores de visualización.

¿Por qué son útiles estos contadores para los administradores?

Los contadores de visualizaciones representan mucho más que una simple estadística. Permiten identificar qué tipo de contenido genera mayor interés, cuáles publicaciones pasan desapercibidas y ayudan a detectar patrones de comportamiento en la audiencia. Con esta información, los administradores pueden adaptar sus estrategias, optimizar la frecuencia de las publicaciones y centrarse en los temas que realmente conectan con sus seguidores.

Por ejemplo, si una actualización sobre un nuevo producto recibe el doble de visualizaciones que un aviso general, el administrador puede priorizar ese tipo de contenido en el futuro. Con el tiempo, el análisis de estas métricas facilitará la construcción de comunidades más activas y comprometidas.

Contadores públicos: la próxima frontera en WhatsApp

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
El indicador aparece en la burbuja de la actualización y solo es visible para quien gestiona el canal, una herramienta útil para detectar qué temas atraen más atención, optimizar frecuencia y construir comunidades con mayor interacción - (Reuters)

Además de los contadores privados que ya se están desplegando, WhatsApp trabaja en una versión pública de la función. Esta opción permitiría que todos los seguidores de un canal vean cuántas veces se ha visualizado cada publicación, de modo similar a lo que ocurre en otras plataformas sociales.

La diferencia principal entre el contador privado y el público radica en el acceso a la información: en el modelo actual, solo los administradores ven los datos, mientras que con la versión pública, todos los seguidores podrían identificar rápidamente qué mensajes han tenido mayor alcance o impacto.

Disponibilidad y despliegue de la función

Por el momento, los contadores de visualizaciones privados están disponibles para un grupo reducido de usuarios beta en las últimas versiones de WhatsApp para Android y iOS. Algunos usuarios en la versión estable también pueden tener acceso, pero el despliegue es gradual. Si aún no aparece en tu canal, es cuestión de tiempo: WhatsApp irá ampliando la función a más cuentas en las próximas semanas o meses.

La empresa no ha anunciado una fecha específica para el lanzamiento global de los contadores, pero la tendencia indica que se convertirán en una herramienta estándar dentro del ecosistema de canales.

Cómo usar la beta de WhatsApp en Android y iOS: proceso paso a paso

WhatsApp analiza sumar contadores públicos de visualizaciones y cambiar la dinámica de los canales - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp analiza sumar contadores públicos de visualizaciones y cambiar la dinámica de los canales - REUTERS/Dado Ruvic

Android

  1. Abre la Google Play Store y busca “WhatsApp”.
  2. Desplázate hacia abajo en la página de la aplicación hasta encontrar la sección del programa beta.
  3. Pulsa en “Unirse” si hay cupos disponibles.
  4. También puedes revisar en la app de WhatsApp: ve a Ajustes > Acceso anticipado a las funciones para activar la beta si tu cuenta lo permite.
  5. Espera unos minutos y luego actualiza la aplicación para recibir la versión de prueba beta.

iOS (iPhone)

  1. Descarga e instala la app TestFlight desde la App Store.
  2. Accede al enlace público de invitación a WhatsApp Beta desde el navegador de tu iPhone.
  3. Pulsa en “Empezar a probar” para aceptar el cupo dentro de TestFlight (los cupos suelen ser limitados).
  4. Actualiza WhatsApp a la versión beta desde la misma interfaz de TestFlight.

Nota: Los cupos para el programa beta son limitados y pueden llenarse rápidamente. Si no hay espacio disponible, deberás intentarlo más adelante.

A medida que la función se extienda a todos los usuarios, marcará un nuevo estándar para la interacción y el análisis en la plataforma de mensajería más utilizada del mundo.

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