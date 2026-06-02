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NVIDIA y Microsoft se unen para crear la PC del futuro: el superchip que lleva la IA personal a Windows

Aplicaciones de alto rendimiento para multimedia y gaming, automatización y protección de datos marcan el salto hacia un ecosistema donde el usuario controla la creatividad y la privacidad

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Jensen Huang fue el encargado de lanzar este producto de Nvidia al público. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
Jensen Huang fue el encargado de lanzar este producto de Nvidia al público. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Nvidia, en colaboración con Microsoft, acabó de lanzar NVIDIA RTX Spark, un superchip compatible con ordenadores Windows, enfocado en la inteligencia artificial personalizada, la seguridad local y nuevas capacidades para la creatividad y los juegos.

NVIDIA RTX Spark es un superchip de última generación que inaugura una nueva clase de computadoras que dejan de ser simples herramientas y pasan a convertirse en aliados inteligentes bajo el control del usuario.

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Su arquitectura avanzada permite la ejecución de agentes de IA personales de manera segura y privada, incorpora mejoras significativas en capacidad creativa y optimiza el rendimiento en videojuegos, todo dentro del sistema operativo Windows.

Cuál es la tecnología detrás de RTX Spark

El superchip NVIDIA RTX Spark integra una GPU Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación para potenciar IA y gráficos de alto rendimiento. (Foto: REUTERS/Ann Wang)
El superchip NVIDIA RTX Spark integra una GPU Blackwell RTX con 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de quinta generación para potenciar IA y gráficos de alto rendimiento. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

El núcleo de RTX Spark integra una unidad de procesamiento gráfico Blackwell RTX con 6.144 núcleos de procesamiento CUDA y núcleos Tensor de quinta generación.

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En colaboración de MediaTek en el diseño personalizado de la unidad central de procesamiento, el superchip se conecta a través de la interconexión Nvidia NVLink a una CPU NVIDIA Grace de 20 núcleos y ofrece hasta 128 GB de memoria unificada.

La potencia de cálculo alcanza 1 petaflop para operaciones de inteligencia artificial en el dispositivo, lo que elimina la dependencia de la nube y potencia agentes personales y gráficos avanzados. Opciones como OptiX, DLSS y Reflex están integradas para satisfacer tanto a creadores como a jugadores.

Cómo es la seguridad y privacidad en Windows con RTX Spark

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NVIDIA y Microsoft desarrollan funciones de seguridad en Windows que resguardan la privacidad, la identidad y los datos personales de los usuarios del sistema. (Foto: Microsoft/Nvidia)

El trabajo conjunto de NVIDIA y Microsoft ha dado lugar a primitivas de seguridad en Windows que aseguran la identidad, las políticas y el espacio de contención de cada agente de IA.

El espacio de ejecución Nvidia OpenShell permite definir permisos, controlar la privacidad de las consultas y proteger los datos personales directamente desde el dispositivo.

Este enfoque prioriza el control del usuario y la protección de la información, creando una plataforma para agentes personales que actúan bajo políticas explícitas de privacidad y seguridad, sin depender de servicios externos ni exponer datos a la nube.

Qué beneficios hay en el uso de agentes y nuevas aplicaciones en Windows

Los agentes personales OpenClaw y Hermes Agent automatizan tareas, programan complementos y gestionan búsquedas seguras dentro de Windows gracias a RTX Spark. (Foto: Europa Press)
Los agentes personales OpenClaw y Hermes Agent automatizan tareas, programan complementos y gestionan búsquedas seguras dentro de Windows gracias a RTX Spark. (Foto: Europa Press)

RTX Spark habilita la gestión de agentes personales como OpenClaw y Hermes Agent, capaces de ejecutar tareas complejas, programar complementos y realizar búsquedas en archivos locales dentro de Windows.

Estos agentes permiten la automatización de procesos, el razonamiento entre aplicaciones y la generación de contenido multimedia en tiempo real.

Vincent Koc, de OpenClaw Foundation, sostiene que “somos firmes defensores de la implementación segura de agentes como OpenClaw en el ecosistema de Windows”. Dillon Rolnick, de Nous Research, destaca: “Te darás cuenta que estás comprando un asistente super completo, no una portátil tradicional”.

Cómo se potencia la creatividad y juegos

Estudios de videojuegos reconocidos como Riot Games y XBOX adoptan RTX Spark para ofrecer trazado de rayos, mayores resoluciones y experiencias realistas en títulos AAA. (Foto: Europa Press)
Estudios de videojuegos reconocidos como Riot Games y XBOX adoptan RTX Spark para ofrecer trazado de rayos, mayores resoluciones y experiencias realistas en títulos AAA. (Foto: Europa Press)

El soporte de RTX Spark abarca la edición de video en calidad 12K, el renderizado 3D de escenas de hasta 90 GB y la ejecución de modelos de lenguaje con 120.000 millones de parámetros. Aplicaciones como Adobe, Blackmagic Design, Blender, ComfyUI y OTOY han sumado compatibilidad para aprovechar este hardware avanzado.

Asimismo, en el sector de los videojuegos, títulos AAA pueden aprovechar resoluciones de 1.440p y más de 100 cuadros por segundo con trazado de rayos, reconstrucción de rayos y generación de cuadros mejorada. Desarrolladoras como NetEase, Remedy Entertainment, Riot Games y XBOX ya adoptan estas funciones, brindando una experiencia más fluida y realista.

El lanzamiento de RTX Spark sitúa a NVIDIA y Microsoft entre las compañías que impulsan nuevos desarrollos tecnológicos. Esta iniciativa promueve un entorno en el que la autonomía, la privacidad y la creatividad quedan bajo control del usuario. El proyecto representa un avance en la integración de agentes inteligentes de funcionamiento local, con el objetivo de acercar la informática personal a esquemas más personalizados y seguros.

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