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¿Sospechas que alguien usa tu WiFi? Así puedes detectarlo y proteger tu conexión

La respuesta recomendada incluye desconectar todo, analizar equipos con antivirus, restablecer el router y reemplazar usuario y contraseña del panel

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Qué hacer si detectas un intruso en tu WiFi, reset de fábrica, cambio de claves y firmware actualizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la era digital, la seguridad de la red doméstica es tan relevante como la de cualquier otro bien. Una WiFi comprometida no solo ralentiza tu conexión, sino que puede exponer tu información personal, tus contraseñas y hasta tu identidad digital. Detectar accesos no autorizados y blindar tu router es fundamental para evitar riesgos y recuperar el control de tu conexión.

Cada vez más dispositivos están conectados en casa (desde teléfonos móviles y laptops hasta asistentes inteligentes y cámaras de seguridad) y un intruso en tu red puede aprovechar cualquier vulnerabilidad para robar datos, minar criptomonedas o lanzar ataques desde tu dirección IP.

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Señales de que tu WiFi ha sido hackeada

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Una red comprometida puede exponer contraseñas y datos personales, por lo que conviene revisar la lista de equipos conectados en el panel de administración, detectar configuraciones alteradas y actuar rápido antes de que el intruso escale el acceso - (Reuters)

De acuerdo con el equipo de ciberseguridad de NordVPN, estas son las señales que debes tener en cuenta si quieres saber si la privacidad de tu red doméstica ha sido vulnerada por delincuentes.

  • Bajada brusca de velocidad o cortes frecuentes: Si tu internet va más lento de lo habitual sin razón aparente, es posible que haya otros usando tu ancho de banda.
  • Dispositivos desconocidos conectados: Accede al panel de administración del router (normalmente desde 192.168.1.1) y revisa la lista de dispositivos conectados. Si ves nombres o direcciones MAC extrañas, es una señal de alerta.
  • Cambios en la configuración del router: Si notas que el nombre de la red, la contraseña, los DNS o los puertos han cambiado sin tu intervención, es probable que un atacante haya tomado el control.
  • Redirecciones a páginas sospechosas: Si al navegar te encuentras con sitios extraños o anuncios invasivos, puede ser un ataque de DNS hijacking.

Qué hacer si detectas un acceso no autorizado

  1. Desconecta todos los dispositivos y apaga el router: Esto corta el acceso inmediato al atacante.
  2. Analiza todos los dispositivos con un antivirus actualizado: Elimina cualquier malware antes de volver a conectar.
  3. Restablece el router a la configuración de fábrica: Usa el botón “Reset” siguiendo el manual para eliminar cualquier cambio realizado por el intruso.
  4. Cambia usuario y contraseña del router: Evita combinaciones predecibles como “admin/admin” y elige claves complejas y únicas.
  5. Actualiza el firmware del router: Revisa si hay actualizaciones disponibles que corrijan vulnerabilidades.
  6. Refuerza el cifrado: Selecciona el protocolo más seguro disponible (WPA3 si está disponible, sino WPA2) y evita WPA y WEP.

Cómo comprobar quién está usando tu WiFi

El panel del equipo muestra direcciones y nombres de dispositivos conectados y permite bloquear intrusos, mientras herramientas de escaneo en el móvil facilitan identificar extraños, un paso básico para recuperar control de la conexión doméstica - REUTERS/Tim Wimborne
El panel del equipo muestra direcciones y nombres de dispositivos conectados y permite bloquear intrusos, mientras herramientas de escaneo en el móvil facilitan identificar extraños, un paso básico para recuperar control de la conexión doméstica - REUTERS/Tim Wimborne
  • Panel de administración del router: Accede con tu navegador y revisa la sección de dispositivos conectados para identificar y bloquear intrusos.
  • Apps de escaneo de red: Herramientas como Fing o NetX muestran en tu móvil todos los dispositivos conectados a la red, facilitando la detección de extraños.

Tipos de ataques más frecuentes y cómo prevenirlos

  • Contraseñas débiles o por defecto: Cambia siempre las credenciales iniciales del router.
  • Ataques man-in-the-middle: Usa redes seguras y evita conectarte a redes públicas sin protección.
  • DNS hijacking: Revisa la configuración de DNS y mantén el firmware actualizado.
  • Fuerza bruta: Utiliza contraseñas largas, mezclando letras, números y símbolos.
  • Puntos de acceso falsos: Conéctate solo a redes conocidas y revisa el nombre exacto antes de ingresar la clave.

Hábitos para blindar tu red y evitar hackeos

  • Usa contraseñas robustas y únicas para el WiFi y el panel de administración.
  • Mantén el firmware del router actualizado y activa las actualizaciones automáticas si es posible.
  • Cambia tu dirección IP tras un ataque, reiniciando el router o usando una VPN.
  • No compartas la contraseña de tu red, y si lo haces, cambia la clave periódicamente.

Proteger tu WiFi es una tarea continua que requiere atención y buenos hábitos. Detectar a tiempo accesos no autorizados y reforzar la seguridad del router no solo defiende tu conexión, sino que protege tu privacidad y la de tu familia. Mantente alerta, revisa regularmente los dispositivos conectados y actualiza tus medidas de protección para navegar sin sobresaltos.

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