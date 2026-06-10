Así puedes hacer una llamada grupal por WhatsApp: guía paso a paso

WhatsApp permite videollamadas grupales de hasta 32 personas y facilita reuniones remotas (foto: Reuters)

Las llamadas grupales en WhatsApp se han convertido en una herramienta clave para la comunicación a distancia, permitiendo conectar hasta 32 personas en una sola conversación. Esta función es relevante tanto para entornos profesionales como para reuniones familiares y sociales, respondiendo a la necesidad de colaboración remota y al auge de la comunicación instantánea.

En un contexto donde las interacciones virtuales son cada vez más frecuentes, saber cómo organizar, unirse y administrar llamadas grupales en WhatsApp es esencial para aprovechar al máximo el potencial de la aplicación.

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Cómo iniciar una videollamada en grupo desde un chat grupal

WhatsApp permite videollamadas grupales de hasta 32 personas y facilita reuniones remotas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La opción de videollamada grupal se encuentra disponible directamente en los chats de grupo. El proceso es sencillo:

Abre el chat grupal con los contactos que deseas incluir en la llamada.

Si el grupo tiene hasta 32 miembros, toca el ícono de llamada en grupo ubicado en la parte superior.

Si el grupo supera los 32 participantes, selecciona manualmente hasta 31 personas (además de ti) para sumar un total máximo de 32 participantes activos.

Pulsa el botón de videollamada para iniciar la comunicación.

Esta modalidad facilita la coordinación de reuniones laborales, clases virtuales o encuentros familiares, y mantiene la calidad de la llamada incluso con un grupo numeroso.

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Cómo añadir participantes desde un chat individual

También es posible convertir una llamada individual en una conversación grupal:

Ingresa al chat individual y toca el ícono de videollamada .

Cuando el contacto acepte la llamada, selecciona el icono para añadir participantes .

Busca y selecciona los contactos adicionales que quieras incluir.

Repite el proceso hasta alcanzar el límite de 32 personas.

Esta función resulta útil para agregar participantes de manera progresiva, sin necesidad de iniciar la llamada desde un grupo existente.

Unirse a una videollamada en grupo

La app permite reducir ruido silenciando participantes, enviar textos directos desde la lista y alternar vistas entre todos y el orador, además de ampliar un video específico, recursos pensados para clases, reuniones y charlas grandes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando recibas una invitación para una llamada grupal, aparecerá una notificación informando quién está llamando y quiénes ya están conectados. Para unirse:

Toca " Unirme " para incorporarte a la llamada en curso.

Si no puedes participar en ese momento, selecciona " Ignorar “.

Si la llamada ya está activa y la perdiste, puedes sumarte accediendo a la pestaña de Llamadas o al chat grupal y tocando nuevamente el botón de unirse.

Esta flexibilidad permite a los participantes integrarse en cualquier momento, siempre que la llamada siga en curso.

Herramientas de gestión durante la videollamada

WhatsApp proporciona varias opciones para administrar la comunicación durante una llamada grupal:

Silenciar participantes

Si es necesario reducir interferencias, puedes silenciar a otros participantes. Para hacerlo:

Abre la lista de participantes.

Mantén presionado el nombre de la persona a silenciar y selecciona " Silenciar “.

El contacto podrá desactivar el silencio de su micrófono cuando lo desee.

Enviar mensajes privados

Durante la llamada, puedes comunicarte individualmente con cualquier participante:

Desde la lista de participantes, mantén presionado el nombre deseado y selecciona "Mensaje" para enviar un texto privado.

Ampliar el video de un participante

Para enfocar la imagen de un usuario específico:

Modos de visualización

Puedes alternar entre el modo cuadrícula, que muestra a todos los participantes, y el modo orador, que destaca al hablante actual.

Ocultar tu video

Si prefieres no ver tu propio recuadro:

Arrástralo hacia el borde de la pantalla para ocultarlo, aunque seguirás siendo visible para los demás.

Consejos para mejorar la experiencia de llamada grupal

Conexión estable: La calidad de la llamada depende de la señal más débil entre los participantes. Se recomienda una buena conexión a internet.

Compatibilidad: Las videollamadas funcionan en dispositivos Android 4.1 o superior y versiones compatibles de iOS.

Privacidad: No es posible eliminar a un participante durante la llamada; cada uno debe salir desde su propio dispositivo.

Actualizaciones: Mantén WhatsApp actualizado para acceder a las últimas funciones y mejoras de seguridad.

Notificaciones: Puedes silenciar las notificaciones del grupo para evitar interrupciones.

WhatsApp facilita la creación y gestión de espacios virtuales seguros y personalizados, adaptados a las necesidades de cada usuario. Seguir estos pasos garantiza reuniones fluidas y efectivas, tanto en el ámbito profesional como personal.

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