Juicio por Loan: quiénes son y qué se espera de los cuatro testigos que declararán este miércoles

Este miércoles se desarrolla la undécima audiencia del juicio por la desaparición de Loan

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Tras el paso de 23 testigos en las audiencias anteriores, el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con la declaración de cuatro nuevos citados por el Tribunal.

Prestarán testimonios el concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.

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Moreira, concejal y exintendente de 9 de Julio, fue uno de los funcionarios locales que mantuvo contacto directo con el comisario Walter Maciel -uno de los acusados- durante la madrugada del 14 de junio, el día posterior a la desaparición del menor.

Según consta en el expediente, recibió audios de Maciel en los que se aseguraba que Loan había sido localizado. “Le acabamos de encontrar, concejal. Le acabamos de encontrar, así que todo bien”, le dijo a las 2:10.

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Esa falsa versión se esfumó rápidamente: unos 20 minutos después, el edil le escribió al imputado para preguntarle “¿por qué están poniendo algunos que es falsa alarma?“.

Maciel le aclaró que todo se trataba de una falsa alarma y le dio explicaciones sobre la confusión generada. “Una calentura tengo con la familia, chamigo. La familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así”.

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El comisario Walter Maciel

Sobre este episodio también se refirió Gabina Pelozo, directora del Hospital “Juan Romero” de 9 de Julio. De acuerdo con su testimonio ante la justicia, a las 2:13 de la madrugada del 14 de junio recibió una llamada que informaba que el niño había sido hallado y le solicitaba que enviara una ambulancia al lugar.

El aviso lo realizó el policía Lisandro Saucedo, quien se trasladó al sitio junto al enfermero Nelson Bravo y el chofer Ricardo Vázquez. Al arribar, la médica se dirigió a la camioneta policial y el oficial presente le informó que la noticia era falsa.

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“Había mucha gente y me dirijo hacia la camioneta de la policía y me dice el oficial que estaba ahí dice que era falsa alarma”, declaró en la causa.

Laudelina Peña, tía de Loan y una de las detenidas del caso

Justamente Saucedo será otro de los que se presentará hoy ante el tribunal. El sargento de la Policía de Corrientes participó de las primeras diligencias de búsqueda de Loan. Según su declaración en la investigación, consultó a Maciel sobre la necesidad de una ambulancia, recibió la orden de acudir al hospital para solicitar insumos y regresó con el personal sanitario.

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En esa línea, detalló que en el hospital se enteraron de la noticia por ellos y que nadie había trasladado al menor, por lo que la información sobre la aparición de Loan se desmintió poco después.

“Llamo a mi jefe, comisario Maciel, y le pregunto si iban a necesitar ambulancia porque no sabía si había ni en qué condiciones estaba la criatura. Me dice que vaya al hospital a pedir ambulancia, insumos y personal, el chofer del móvil me dice que me lleva al hospital, me atienden y les lo que necesitamos. Antes de salir desde ruta 123 y acceso al camino rural, veo que venía el comisario, que me pregunta por el director de la unidad y le digo que ingresó al campo y que nosotros estábamos yendo al hospital. A los 15 o 20 min me llama el comisario Maciel y me dice si alguien apareció o se llevó al menor al hospital y le digo que en el hospital se enteraron por nosotros. Tampoco nadie había salido con el menor por el acceso. Se corta la comunicación y a los 5 minutos ingresa la ambulancia al campo, empieza a correrse la voz de que apareció. Pero momentos después informan que era falsa alarma y que se continúe con la búsqueda, no sabemos de dónde salió eso”, relató ante la fiscalía.

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Carlos Pérez, otro de los acusados

El cuarto testigo citado es Roque Nicolás Báez, comisario y jefe de la Unidad Regional II Goya. En su caso, intervino en la coordinación y supervisión de los operativos de búsqueda desde el primer día tras la desaparición del niño.

En las actuaciones judiciales figura como uno de los responsables que arribó al campo la madrugada del 14 de junio para esclarecer el origen del rumor sobre la supuesta aparición de Loan y verificar los movimientos policiales y civiles en ese contexto.

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