Crimen y Justicia
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Revelaron que el hombre asesinado tras discutir con sus familiares por ruidos molestos recibió 11 puñaladas

La herida mortal fue en la yugular de acuerdo con lo que trascendió del informe preliminar sobre el cuerpo del hombre de 40 años. Se postergó la declaración de los detenidos

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Agentes de la Policía Científica y otros efectivos trabajaron en la intersección de las viviendas donde ocurrió el crimen (Policía bonaerense)
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Un día después de que mataran a un hombre por un reclamo por ruidos molestos en un barrio de la zona sur de Mar del Plata, el informe preliminar de autopsia reveló que la víctima recibió al menos 11 puñaladas.

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Fray Luis Beltrán de Mar del Plata, entre el hombre, identificado como R. D. C., y sus propios primos. El detonante fue el reclamo de los familiares para que dejara de hacer sonar el caño de escape de la moto en la que se encontraba.

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Una de las heridas que recibió la víctima de 40 años fue en la yugular, lo que le provocó la muerte, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0223.

El resultado llegó el martes a la tarde a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7, que tiene a cargo la investigación. Según precisaron las fuentes, en el cuerpo se encontraron laceraciones y cortes que provocaron la rotura de grandes vasos sanguíneos. “Sufrió múltiples heridas de arma corto punzante en la zona del tórax y el cuello cuando fue atacado, incluyendo la herida mortal en la yugular”, indicó el portal respecto a los datos.

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Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
El tercer individuo que había escapado se entregó a las autoridades (Policía bonaerense)

A su vez, aclararon que dicho informe preliminar no permite aún determinar si el ataque fue perpetrado con un solo elemento cortante o con varios. Las fuentes explicaron que, a simple vista, las heridas presentan el mismo patrón, pero que para obtener conclusiones definitivas se requiere completar el protocolo de autopsia completo, que incluye la comparación fotográfica del diámetro de cada laceración y otros análisis técnicos.

El crimen se produjo en la calle Felipe Arana al 5400, en el barrio San Martín, frente a las viviendas de ambas partes. De acuerdo con la reconstrucción a la que accedió Infobae, R. D. C. se encontraba en su moto en las inmediaciones de su domicilio cuando sus primos, vecinos linderos, se acercaron. La discusión escaló con rapidez y derivó en el ataque.

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Agentes de la Comisaría 15ta de Mar del Plata trabajaron junto a la DDI de Mar del Plata (Policía bonaerense)

Por el hecho, quedaron detenidos tres hermanos, primos de la víctima, de 39, 28 y 24 años, que actualmente están alojados en el complejo penitenciario de Batán. Dos fueron aprehendidos en el lugar por efectivos de la Comisaría 15ta, el Comando de Patrullas y la DDI Mar del Plata. El tercero —el de 24 años, señalado como el presunto autor material del ataque— logró escapar pero se entregó horas más tarde en la Comisaría 7ma.

Los tres fueron imputados de manera provisoria por homicidio. Si bien estaba previsto que prestaran declaración indagatoria el martes, la instancia se postergó 24 horas luego de que la defensa oficial advirtiera la existencia de intereses encontrados entre los tres hermanos, lo que impide que un mismo defensor los represente a todos en forma simultánea.

Detuvieron a tres personas por el crimen de un hombre en Mar del Plata
Dos personas quedaron detenidas en el lugar mientras que un tercero escapó (Policía bonaerense)

En esa misma línea, el portal local explicó de fuentes vinculadas al caso que J. D. C., E. M. C. y R. A. I. A. mantuvieron un encuentro con integrantes de la Defensoría N°12. De allí surgió que dos de los tres imputados deberán contar con una representación legal distinta a la del tercero.

La UFI N°7 dispuso el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44, el secuestro de las prendas de vestir de interés para la investigación y la realización de las diligencias periciales correspondientes. Pese a un amplio rastrillaje en la zona, el arma utilizada en el ataque no fue hallada.

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