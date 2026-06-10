WhatsApp estrena Archivo de Estados: así puedes guardar tus actualizaciones caducadas en Android

WhatsApp prueba el Archivo de Estados en Android y permite conservar publicaciones tras 24 horas - EFE/EPA/IAN LANGSDON

WhatsApp incorpora la función Archivo de Estados para usuarios de Android, permitiendo conservar y gestionar las actualizaciones de estado incluso después de su caducidad. Esta novedad busca resolver una de las principales demandas de quienes utilizan los estados como herramienta diaria de comunicación y registro de momentos fugaces.

La importancia de la actualización radica en que hasta ahora, las actualizaciones de estado desaparecían para siempre tras 24 horas, sin posibilidad de recuperación. Con este lanzamiento, WhatsApp ofrece una solución práctica para quienes desean revisar, organizar o compartir nuevamente sus estados después de que hayan dejado de estar visibles para sus contactos.

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Qué es el Archivo de Estados y cómo funciona

Hasta ahora los estados desaparecían sin retorno al cumplirse un día, pero la nueva herramienta crea un repositorio interno para recuperar publicaciones expiradas, con despliegue gradual y sin fecha confirmada para versión estable - (Foto: Meta)

El Archivo de Estados es una nueva función incluida en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.23.6) que almacena automáticamente las actualizaciones de estado una vez que caducan. Hasta ahora, cualquier estado compartido en WhatsApp se eliminaba automáticamente después de 24 horas, lo que dificultaba recuperar contenido importante o especial.

Con esta función, los usuarios pueden acceder a un archivo privado donde se guardan sus actualizaciones de estado expiradas. El acceso es exclusivo para el propietario de la cuenta, lo que garantiza privacidad y control sobre los contenidos almacenados.

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Disponibilidad y despliegue

De acuerdo con WABetaInfo, la función Archivo de Estados está disponible actualmente para un grupo limitado de beta testers en Android, como parte de un despliegue progresivo. WhatsApp planea ampliar el acceso en las próximas semanas, aunque todavía no hay una fecha confirmada para su llegada a la versión estable. Si la opción no aparece tras instalar la última actualización beta, es posible que se habilite próximamente.

Cómo activar y utilizar el Archivo de Estados

La activación y el uso del Archivo de Estados en WhatsApp es sencillo. El proceso incluye los siguientes pasos:

Acceder a los ajustes: Dirígete al menú de “Almacenamiento y datos” dentro de la aplicación.

Habilitar la función: Busca la opción “Archivo de Estados” y actívala.

Consulta de estados archivados: Una vez habilitada, WhatsApp guardará automáticamente todas las actualizaciones de estado que caduquen. Los estados archivados se pueden consultar desde la pestaña de actualizaciones, seleccionando el menú adicional o desde la pantalla “Administrar almacenamiento”, donde es posible filtrar específicamente por estados.

Cómo activar el Archivo de Estados en WhatsApp para Android y dónde ver lo que ya caducó - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto permite a los usuarios revisar y gestionar sus estados expirados en cualquier momento, sin necesidad de haberlos guardado manualmente antes de su eliminación.

Qué ventajas aporta el Archivo de Estados

La nueva función introduce ventajas claras para quienes utilizan asiduamente los estados de WhatsApp:

Recuperación de contenido: Permite volver a ver estados antiguos, incluso si el contenido original se ha eliminado del dispositivo.

Organización: Facilita la gestión y clasificación de actualizaciones pasadas, que pueden incluir recuerdos, información relevante o mensajes importantes.

Privacidad: El archivo es privado y solo accesible para el propietario de la cuenta, manteniendo la confidencialidad del contenido almacenado.

Facilidad de uso: El proceso es automático, lo que evita la pérdida accidental por olvido o por no haber realizado una copia previamente.

Los estados de WhatsApp se han consolidado como una herramienta central para compartir imágenes, videos y mensajes de forma efímera. Inspirados en el formato de historias de otras redes sociales, los estados estaban limitados por su naturaleza temporal: tras 24 horas, desaparecen tanto para los emisores como para los receptores.

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La imposibilidad de restaurar estados eliminados generaba inconvenientes, especialmente cuando el contenido se creaba directamente desde la aplicación y se borraba del almacenamiento local. El Archivo de Estados responde a esa necesidad, ofreciendo una solución integrada y sencilla para conservar actualizaciones que, de otro modo, se perderían.

Despliegue progresivo y expectativas

El despliegue del Archivo de Estados se realiza de forma gradual, permitiendo a WhatsApp recopilar comentarios y ajustar la función antes de extenderla a todos los usuarios. Aunque no se ha especificado el calendario de lanzamiento para la versión estable, la expectativa es que la función esté disponible de manera general en las próximas semanas.

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Mientras tanto, quienes participan en el programa beta pueden explorar y aprovechar esta herramienta, anticipándose a las ventajas que pronto estarán al alcance de toda la comunidad de usuarios de WhatsApp en Android.