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El pase de factura de Mario Pergolini a Rada por su conducción en los Premios Pinti: “¿Enojado? Tal vez un poquito”

El regreso de Agustín Aristarán a Otro Día Perdido vino con tajantes comentarios al aire después de su trabajo en la ceremonia del Teatro Colón y de varias ausencias en el ciclo

Mario Pergolini cuestionó en Otro Día Perdido las ausencias de Rada por compromisos fuera del programa (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)
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La vuelta de Agustín “Rada” Aristarán al estudio de Otro Día Perdido (eltrece) no pasó sin costo. Mario Pergolini aprovechó el regreso de su compañero para descargar una serie de chicanas por las ausencias que acumuló en el programa durante la última semana, con el conductor del ciclo ausente primero por compromisos previos y luego por su participación en los Premios Pinti, ceremonia que Rada condujo el lunes en el Teatro Colón de Buenos Aires. El intercambio, cargado de humor pero con un filo real, dejó frases que circularon rápidamente en redes.

“No está nunca”, arrancó Pergolini, apenas Rada intentó tomar la palabra al inicio del programa. “La semana pasada no estuvo con nosotros y ayer tampoco. Y tampoco hicimos programa. ¿Por qué? Porque él quería entregar un premio”, continuó, con un tono que oscilaba entre la queja genuina y la ironía. La conductora Evelyn Botto, también presente en el estudio, reforzó la acusación: “Agarra todos los compromisos que se le pasan por adelante”.

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Rada intentó defenderse, pero Pergolini no le dio margen. “Todo lo que le ofrecen, él lo agarra”, insistió, antes de lanzar la frase que generó más reacciones: “Por eso tiene ese problema de adicción tan grande”.

El comentario, claramente en clave de humor, provocó la reacción inmediata de Rada: “¿Cómo? Habíamos quedado que no lo contabas”. El cruce, breve pero preciso, fue suficiente para instalar el tono del arranque del programa.

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premios pinti
Agustín Rada Aristarán volvió al estudio de eltrece después de faltar por compromisos previos y por conducir los Premios Pinti

Lo que estaba detrás de las chicanas era concreto: Rada había conducido la entrega de los Premios Pinti el lunes anterior, una ceremonia que reunió a lo más destacado del teatro porteño y que se realizó en el Teatro Colón. Su participación en el evento implicó que el ciclo de eltrece no saliera al aire ese día, algo que Pergolini no dejó pasar. “Estamos peleados, enojados, tal vez un poquitito”, admitió, con esa mezcla característica de franqueza y exageración que define el tono del programa.

La actuación de Rada en los Premios Pinti fue, según informó el propio canal, uno de los momentos más comentados de la velada. En un punto de la ceremonia, el conductor —también conocido por su faceta de mago y humorista— cantó una canción cuya letra consistía en el listado completo de las 70 obras nominadas, mientras un pianista le marcaba el ritmo.

El resultado fue un número que combinó memoria, timing y comicidad. Títulos como Mi amiga y yo, Pretty Woman, La cena de los tontos, Suavecita, Ni media palabra, Viudas e hijas y Una Navidad de mierda, entre muchas otras, desfilaron en esa suerte de trabalenguas musicalizado que Rada ejecutó sin pausas frente al público del Colón.

El galardón impulsado por AADET tuvo su apertura con la conducción de Rada Aristarán (Video: Premios Pinti/ Eltrece)

Pergolini, al retomar el tema en el estudio, reconoció a su manera el talento de su compañero, aunque sin abandonar el tono acusatorio. Fue Botto quien lo formuló con más claridad: “Está bien que es talentoso y todo el mundo lo quiere”, dijo, antes de agregar que eso no justificaba la acumulación de compromisos externos. Rada, por su parte, intentó redirigir la conversación hacia Pergolini, señalando que lo veía “de mejor talante” tras los días libres. La respuesta del conductor fue reveladora: “Tres días libres, la verdad que me pusieron distinto. Me di cuenta que la presión de hablar de política, de las cosas... pienso que hay que cambiar”.

En el estudio de Otro Día Perdido, Rada escuchó las acusaciones de Pergolini con la misma actitud que suele llevar al escenario: sin demasiada defensa y con alguna vuelta de tuerca. “No, yo no lo quería entregar”, intentó aclarar sobre su presencia en los Premios Pinti, aunque la frase no convenció a nadie en el estudio. Pergolini cerró el tema con una sentencia que resumió el tono de todo el intercambio: “No sabe decir que no”.

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