Verano del 68: cuando Miss América enfureció a las feministas

El libro del día: "Liberation Summer", de Micki McElya

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En septiembre de 1968, una bulliciosa protesta feminista contra el certamen de Miss América desbordó el paseo marítimo de Atlantic City, mientras las concursantes del primer certamen de Miss Black America pasaban en un descapotable y los contramanifestantes gritaban frases como “Vuelvan a Rusia, feas, lesbianas, putas comunistas”. Según sostiene Micki McElya en Liberation Summer, fue en ese momento cuando la cuestión de quién define la belleza, qué significa y cómo se utiliza para subyugar a las mujeres irrumpió en la conversación cultural dominante.

En esta animada y estilizada historia social, McElya, historiadora de la Universidad de Connecticut, perfila a activistas, periodistas, reinas de belleza, íconos conservadores, abogadas y visionarias involucradas en la transformación del terreno político. Se narra cómo el novio de la activista blanca Bev Grant arrojó su ejemplar de El segundo sexo cuando ella intentó hablar del libro, y cómo la abogada afroamericana Florynce Kennedy fue arrestada al intentar caminar por su propia calle. Se observa a la ganadora del primer certamen de Miss Black America leyendo un poema propio sobre una niña que cree que su piel, labios y cabello son feos.

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El enfoque de McElya sigue la tradición de The Fifties de David Halberstam, evocando una época lejana a través de escenas y personajes vibrantes. (El propio Halberstam aparece brevemente en el libro, refiriéndose de forma sexista a la pionera editora y reportera del New York Times, Charlotte Curtis, como una “chica lista y dura”). Al situar al lector en los espacios donde las feministas de la segunda ola elaboran y discuten sus planes, McElya revive este episodio colorido de la historia olvidada.

Protestas por Miss América en 1968

La mirada retrospectiva suele ordenar el progreso político de las mujeres como una historia inspiradora de dedicación apasionada y hermandad. Pero McElya deja claro que también existían grandes conflictos. Profundiza en las divisiones y luchas de poder en el corazón del movimiento de liberación femenina. En un momento, una organizadora prohíbe a una manifestante portar un cartel que decía: “No hay hombre bueno salvo el hombre muerto”.

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Las radicales interesadas en luchar contra el capitalismo se enfrentan a las feministas que buscan atraer a las mujeres estadounidenses convencionales. El sector ferozmente antimasculino, alineado con el Manifiesto SCUM de Valerie Solanas, aleja a las representantes políticas más pragmáticas. McElya describe una reunión especialmente tensa de grupos radicales de mujeres en Sandy Spring, Maryland. Una de las participantes menciona a Betty Friedan y añade “por mucho que la odiemos”. La reunión termina en gritos y hostilidad abierta.

"Manifiesto SCUM" de Valerie Solanas

McElya también relata una conversación incómoda en ese mismo encuentro, compuesto exclusivamente por mujeres blancas, sobre la necesidad de incluir a mujeres negras. Es una rara visión de la lucha interna por definir una causa compuesta por elementos y relatos en conflicto. Así se muestra cómo distintos movimientos de mujeres colisionaron en lo que hoy se conoce como “el movimiento de mujeres”.

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Liberation Summer documenta cómo muchas mujeres prominentes sintieron que debían ajustarse a las ideas tradicionales de belleza incluso mientras luchaban por superarlas. McElya señala la ironía de la fijación de los medios en figuras del movimiento que encajaban en los cánones convencionales de belleza, como Gloria Steinem, y las dificultades de mujeres menos telegénicas, como Betty Friedan. McElya cuenta la desalentadora historia de cómo Friedan, sometida a un intenso escrutinio sobre su aspecto, se tiñó el cabello de rojo y terminó con el pelo verde a los pocos días. También tomó pastillas para adelgazar que, según McElya, “la volvieron (más) irritable”.

Aunque “Liberation Summer” resulta muy absorbente, eché en falta un poco más de contexto literario y cultural. Por ejemplo, la aclamada novela de Toni Morrison de 1970, Ojos azules, aborda los temas de la belleza blanca y negra, pero no se menciona. También hay omisiones relevantes en la discusión de la literatura feminista de la época, como el exitoso y apasionado best seller internacional La mujer eunuco de Germaine Greer (publicado en Estados Unidos en 1971), que aborda la opresión y el desprecio hacia una misma al aspirar a los estándares convencionales de belleza. Sin duda, este libro se leía y discutía en los círculos de principios de los setenta que McElya describe.

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"La mujer eunuco" de Germaine Greer y "Ojos azules", de Toni Morrison (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final de “Liberation Summer”, la autora apunta al entorno actual en torno a la política de la belleza en la era Trump. Observa la presencia de figuras similares a reinas de belleza en torno a Trump, incluso a nivel de gabinete, y subraya sus rasgos femeninos exagerados y el esfuerzo evidente por mantener el “rostro Mar-a-Lago”, lo que parece ser casi un símbolo de adhesión a los roles de género tradicionales.

McElya cierra su libro señalando la extraña y persistente vigencia de los estándares opresivos de belleza y los ideales políticos que los sostienen, a pesar de los avances evidentes de las mujeres. Más de medio siglo después del “verano de la liberación”, no parece haberse alcanzado una verdadera liberación.

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Fuente: The New York Times