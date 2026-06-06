Microsoft acaba de acercar un futuro que parecía ciencia ficción: los ordenadores cuánticos llegarían en 2029

Microsoft presentó su nuevo procesador cuántico. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Microsoft aseguró que la computación cuántica comercial podría llegar mucho antes de lo previsto. Durante su conferencia anual Build 2026, la compañía presentó Majorana 2, un nuevo chip cuántico topológico que, según sus responsables, multiplica por 1.000 la estabilidad de sus cúbits y adelanta el objetivo de contar con un ordenador cuántico comercialmente útil de 2035 a 2029.

El anuncio representa uno de los avances más ambiciosos de Microsoft en este campo y refuerza la competencia entre las grandes tecnológicas por desarrollar máquinas capaces de resolver problemas imposibles para los ordenadores tradicionales.

PUBLICIDAD

La empresa también destacó que parte de este progreso fue posible gracias al uso de agentes de inteligencia artificial, empleados para optimizar materiales y procesos de fabricación.

Microsoft adelanta el uso de procesadores cuánticos en 6 años. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Majorana 2 busca acelerar la llegada de los ordenadores cuánticos

El nuevo procesador llega poco más de un año después de Majorana 1 y está basado en una arquitectura de computación cuántica topológica. Este enfoque intenta crear cúbits más resistentes a errores y perturbaciones externas, uno de los principales desafíos de esta tecnología.

PUBLICIDAD

Un cúbit —o qubit— es la unidad básica de información de la computación cuántica. A diferencia de los bits tradicionales, que solo pueden representar un 0 o un 1, los cúbits pueden encontrarse en múltiples estados al mismo tiempo gracias a las propiedades de la mecánica cuántica. Esta característica permite realizar cálculos extremadamente complejos a una velocidad inalcanzable para los sistemas convencionales.

Según Microsoft, los cúbits de Majorana 2 pueden mantener su estado cuántico unas mil veces más que en la generación anterior. Mientras Majorana 1 alcanzaba tiempos medidos en milisegundos, el nuevo chip logra una duración promedio de 20 segundos y, en algunos casos, hasta un minuto completo.

PUBLICIDAD

Majorana 2 es el nuevo procesador cuántico de Microsoft. Microsoft/Handout via REUTERS

La compañía señaló que esta mejora permite ejecutar operaciones mucho más fiables. Además, cada operación se realiza en aproximadamente un microsegundo y los cúbits tienen un tamaño de apenas una centésima de milímetro, lo que favorecería el desarrollo de sistemas escalables.

Por qué la estabilidad es uno de los mayores desafíos de la computación cuántica

Uno de los principales problemas de la computación cuántica es la fragilidad de los cúbits. El ruido del entorno o pequeñas variaciones físicas pueden provocar errores que inutilicen los cálculos.

PUBLICIDAD

Por ello, aumentar el tiempo durante el cual un cúbit permanece estable es considerado uno de los objetivos fundamentales de la industria. Microsoft sostiene que el avance conseguido con Majorana 2 acerca la posibilidad de construir máquinas capaces de abordar tareas de enorme complejidad en sectores estratégicos.

La compañía considera que los futuros ordenadores cuánticos podrían contribuir a acelerar descubrimientos científicos relacionados con la salud, la producción de alimentos, la sostenibilidad, las energías limpias y el diseño de nuevos materiales.

PUBLICIDAD

Presentación oficial de Majorana 2. (Microsoft)

La inteligencia artificial ayudó a desarrollar el nuevo chip

Microsoft explicó que agentes de IA supervisados por científicos participaron en el desarrollo del procesador. Estos sistemas fueron utilizados para explorar alternativas de fabricación y superar limitaciones técnicas que habían frenado el proyecto durante años.

Uno de los cambios más importantes fue la sustitución del aluminio por una estructura de materiales superconductores basada en plomo.

“Fue un cambio bastante importante y condujo a mejoras muy, muy grandes en la calidad del dispositivo”, afirmó Chetan Nayak, uno de los principales responsables técnicos del proyecto.

PUBLICIDAD

La compañía llevaba tiempo investigando el uso del plomo, pero fue gracias a las herramientas de IA que consiguió perfeccionar el proceso y obtener mejores resultados.

Agentes de IA participaron en el creación de Majorana 2. REUTERS/Albert Gea/File Photo

Microsoft Discovery, la plataforma de IA para acelerar investigaciones

Junto con Majorana 2, Microsoft anunció la disponibilidad general de Microsoft Discovery, una plataforma que permite utilizar equipos de agentes de inteligencia artificial para proyectos científicos.

PUBLICIDAD

La herramienta, que ya está disponible en fase de vista previa temprana para usuarios de GitHub Copilot, es la misma que la compañía empleó durante el desarrollo del nuevo chip cuántico.

Según Microsoft, esta tecnología puede facilitar la colaboración entre disciplinas como la física, la ingeniería y la ciencia de materiales, permitiendo acelerar investigaciones que tradicionalmente avanzaban de forma independiente.

PUBLICIDAD

Con Majorana 2 y Microsoft Discovery, la empresa busca demostrar que la combinación entre inteligencia artificial y computación cuántica podría reducir significativamente los tiempos necesarios para alcanzar una nueva generación de ordenadores capaces de transformar múltiples industrias.