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Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

La integración de percepción, diálogo y manipulación en un solo modelo optimiza la interacción entre personas y robots

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El modelo UnifoLM-OminiA-0.3 permite la interacción omnimodal en tiempo real, el razonamiento, el diálogo y la manipulación móvil de todo el cuerpo en un solo sistema. Crédito: Unitree

La empresa Unitree presentó UnifoLM-OminiA-0.3, un modelo de inteligencia artificial unificado que permite a robots humanoides ejecutar tareas de asistencia y manipulación en tiempo real, tanto en hogares como en entornos de atención médica. Este desarrollo busca facilitar la interacción entre humanos y robots, al integrar razonamiento, percepción y manipulación en un solo sistema.

Este modelo fue diseñado como un sistema “todo en uno” que gestiona tanto el control corporal del robot como la interpretación de órdenes verbales y visuales. El modelo permite que los robots interpreten instrucciones, reconozcan objetos y personas en su entorno y realicen tareas de manipulación sin depender de sistemas fragmentados, informa Rocking Robots.

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El uso de una arquitectura unificada permite al robot procesar simultáneamente información auditiva, visual y ambiental, lo que agiliza la toma de decisiones y la ejecución de acciones. En vez de alternar entre distintos módulos para reconocimiento de voz, navegación o manipulación, el sistema responde de manera autónoma y fluida a los requerimientos de los usuarios.

Robot Unitree
El avance de Unitree busca facilitar la asistencia robótica en tareas cotidianas y de cuidado. (YouTube/Unitree)

Demostraciones prácticas: asistencia en el hogar y hospitales

Durante la presentación de UnifoLM-OminiA-0.3, Unitree mostró al robot realizando tareas habituales en entornos domésticos y de atención. Entre las actividades se encuentran la recolección de cojines, la identificación de colores, la clasificación de medicamentos y la carga de platos en un lavavajillas. El robot también fue capaz de ajustar camas de hospital y manipular objetos cotidianos como ropa y cajas de medicinas.

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Uno de los aspectos destacados por la compañía fue la capacidad del robot para responder a nuevas órdenes en pleno proceso de ejecución. En una de las demostraciones, mientras el robot ajustaba una cama, un usuario le indicó que detuviera la acción y el sistema obedeció de inmediato, mostrando flexibilidad y adaptación dinámica.

Integración total: lenguaje, visión y manipulación

El valor central de UnifoLM-OminiA-0.3 reside en su habilidad para coordinar el flujo de trabajo completo mediante un solo modelo de inteligencia artificial. El sistema unifica la comprensión del lenguaje, la percepción visual, el reconocimiento de objetos, la navegación autónoma y el control corporal en un solo marco.

Robot Unitree
(YouTube/Unitree)

De acuerdo con Techiexpert, la integración de estas funciones permite que el robot actúe de manera autónoma aun cuando surgen imprevistos o interrupciones, manteniendo un desempeño estable y seguro para las personas a su alrededor.

Esta aproximación representa una tendencia en el campo de la inteligencia artificial incorporada (embodied AI), donde el objetivo es generalizar comportamientos y adaptarse a entornos cambiantes sin depender de rutinas programadas para cada objeto o tarea.

Innovaciones previas y accesibilidad

Unitree ha trabajado en modelos previos que sentaron las bases para este avance. En 2025, la empresa presentó UnifoLM-WMA-0, un marco abierto que ayuda a los robots a anticipar cambios en el entorno y comprender interacciones físicas. A inicios de 2026, lanzaron UnifoLM-VLA-0, modelo de visión-lenguaje-acción para manipulación generalista, también con código abierto y pesos disponibles para la comunidad de desarrollo.

La compañía ha difundido conjuntos de datos de teleoperación corporal completa, con registros de robots realizando tareas cotidianas. Estas bases de datos, muchas de las cuales incluyen acciones como limpieza y organización, aparecen en las demostraciones de UnifoLM-OminiA-0.3, reflejando el avance hacia robots humanoides versátiles y aplicables a la vida real.

Robot Unitree
El sistema responde a interrupciones y cambios de instrucciones durante la ejecución de tareas. (YouTube/Unitree)

Una de las apuestas de Unitree es reducir el costo de acceso a la robótica avanzada. Recientemente, la empresa lanzó un robot humanoide de torso superior por un precio inicial de 26.900 yuanes (4.290 dólares estadounidenses), buscando que estas tecnologías resulten más asequibles para hogares y centros de asistencia.

El desarrollo de UnifoLM-OminiA-0.3 y la publicación de herramientas y datos abiertos sugieren un impulso por parte de Unitree para acelerar la adopción de la inteligencia artificial integrada en robots y su aplicación en tareas que requieren interacción directa y continua con personas.

Un modelo que aprende y se adapta

La serie de innovaciones de Unitree apunta a crear robots que no solo ejecutan tareas programadas, sino que aprenden, razonan y se adaptan en tiempo real a las necesidades de quienes los rodean. Los ejemplos presentados por la empresa demuestran que los robots pueden realizar tareas complejas y responder a cambios de instrucciones en plena operación, una cualidad valorada en entornos donde las circunstancias pueden transformarse de manera imprevista.

Estos avances posicionan a la inteligencia artificial unificada y los modelos de control integral como herramientas clave para el futuro de la asistencia robótica en hogares y hospitales.

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