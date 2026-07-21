Quién era el joven que murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia por los festejos del Mundial

Un joven de 24 años murió tras una falla en un mortero casero

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Neuquén en medio de las celebraciones por el logro que alcanzó la selección argentina en el Mundial 2026, después de que un joven de 24 años murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia.

La víctima fue identificada como Alan Daril Ochoa, quien era oriundo de una pequeña localidad al norte de la provincia llamada El Cholar. Se trata de uno de los pueblos más antiguos de la provincia y está ubicado a 465 kilómetros de la capital.

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El joven trabaja en el rubro petrolero en una empresa dedicada a la dotación de personas para las firmas que se dedican a explotar los yacimientos de gas y petróleo que existen en la provincia. Para el último domingo había aprovechado para viajar a la capital neuquina para pasar unos días con su familia y poder ver el partido con ellos.

Desde la ciudad despidieron al joven de 24 años: “Acompañamos con sincero afecto a sus padres, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso. Que la luz brille eternamente en el corazón de todos los que lo conocieron y que encuentren consuelo y fortaleza para sobrellevar esta irreparable pérdida”.

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Sin embargo, todo terminó en un trágico episodio en un momento de euforia. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, la detonación ocurrió en un sector descampado donde los afectados manipulaban pirotecnia profesional dentro de un mortero artesanal, en la noche del domingo, al finalizar el partido en el que Argentina perdió ante España.

Además de la víctima fatal, otras tres personas resultaron heridas

El hecho ocurrió pasadas las 21 y, respecto a donde ocurrió el hecho, el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, señaló: “Lo hicieron en un lugar alejado, donde no hay tránsito. Con lo cual había un conocimiento de la onda expansiva que genera ese elemento. Ahora cómo lo activaron de forma tan errónea, eso es material de investigación”.

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El artefacto donde se realizó la explosión era un mortero, de fabricación artesanal, que detonó a causa de material explosivo. Esto fue lo que provocó la muerte inmediata de uno de los jóvenes, que falleció por decapitación.

Además, hubo otras tres personas de 51, 28 y 13 años que resultaron con heridas graves producto de quemaduras de primer grado en cara, manos y brazos. Incluso, uno de los afectados también culminó con un traumatismo de cráneo a causa de la onda expansiva. En primera instancia, los heridos fueron llevados al Hospital Heller, luego fueron trasladados a distintos centros de salud privados.

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Barroso indicó a Infobae, respecto del material colocado dentro del mortero: “No es de venta libre, sino que está restringido. Ese material es de venta restringida para personas habilitadas o empresas que se dedican a fuegos artificiales de gran magnitud, bajo un estricto protocolo”.

El operativo desplegado tras el incidente involucró a efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos de emergencias, además de peritos de Criminalística encargados de determinar con precisión cómo se produjo la detonación y qué materiales se utilizaron.

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A todo esto, la Justicia abrió una investigación para establecer la procedencia del material explosivo a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi. En este sentido, Barroso confirmó que llegó desde una empresa radicada en la provincia de Santa Fe.

En Neuquén, el uso y la venta de pirotecnia están prohibidos desde hace más de una década para proteger a personas con condiciones de salud sensibles, a los animales y para evitar incendios. Sin embargo, Barroso indicó: “Hay un mercado clandestino y negro. Acá en Neuquén está prohibida la pirotecnia, pero los días de partido había en todos lados. Mientras que en otras provincias están habilitados”.

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