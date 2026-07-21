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Un trabajador de la construcción de 40 años cayó desde un andamio y murió en Salta: la Justicia investiga el hecho

Sucedió en una obra en la Ciudad Judicial de Orán. El operario fue trasladado de urgencia a un hospital y falleció horas más tarde

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El operario de 40 años cayó desde gran altura en Orán, fue trasladado a un hospital local y murió horas más tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador de la construcción de 40 años murió tras caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de Orán, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 y derivó en una investigación a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El operario cayó desde gran altura y las circunstancias en que ocurrió el hecho aún se tratan de establecer. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció horas más tarde. El accidente ocurrió el lunes.

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Ante el deceso, la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, que tomó intervención de manera inicial, giró las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados, donde quedaron bajo la órbita de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo.

El cuerpo del trabajador fue remitido al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia. El informe determinó que el deceso se produjo por politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave por caída de altura.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La autopsia realizada en el CIF Orán determinó que la muerte del trabajador se produjo por politraumatismo y traumatismo encéfalocraneano grave por caída de altura (Imagen Ilustrativa Infobae)

En forma paralela a las diligencias médico-legales, la fiscalía dispuso el despliegue de personal de Criminalística en el lugar del hecho para las tareas de rigor. Efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) también trabajaron en el relevamiento de testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas de recolección de pruebas.

“Se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”, aseguró la fiscal Filtrín Cuezzo, según informó el MPF. La magistrada tiene a su cargo la conducción de la investigación en el marco de la feria judicial.

La causa busca determinar las condiciones en que se desarrollaba la obra y las circunstancias precisas que rodearon la caída del operario en la Ciudad Judicial de Orán.

Un hombre murió aplastado por la torre de un torno que le cayó encima

Un operario de edad avanzada perdió la vida en un taller de tornería y metalúrgica industrial del departamento de Guaymallén, Mendoza, tras el derrumbe de la torre de un torno vertical sobre su cuerpo mientras cumplía funciones en el lugar. El hombre, cuya identidad no fue establecida por las autoridades, llegó sin vida al Hospital Central, donde el médico de guardia certificó su deceso.

El siniestro ocurrió cerca de las 13 del martes en el local de la calle San Francisco del Monte 42, en la esquina con Primitivo de la Reta, en el corazón del departamento de Guaymallén. Fue la Comisaría 45° la que tomó intervención y dio cuenta del hecho a las autoridades correspondientes.

Tres operarios en overoles y gafas de seguridad trabajan con maquinaria industrial en una fábrica; un torno genera chispas.
En Guaymallén, Mendoza, otro accidente laboral ocurrió cuando la torre de un torno vertical se desplomó sobre un operario en un taller metalúrgico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las primeras diligencias policiales, el trabajador y sus colegas desplazaban insumos dentro del establecimiento cuando, por razones que la investigación deberá precisar, la estructura del torno vertical cedió por completo y aplastó al hombre contra el suelo. Las circunstancias exactas del colapso de la maquinaria permanecen bajo análisis y no se descarta ninguna hipótesis.

Fueron los propios compañeros de la víctima quienes, tras presenciar el accidente, llamaron de inmediato al número de emergencias 911. El personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al taller en escasos minutos, prestó asistencia al trabajador en el lugar y ordenó su traslado de urgencia al Hospital Central. La celeridad del operativo, no obstante, no fue suficiente para preservar su vida: el operario llegó al centro médico sin signos vitales.

El profesional de guardia constató el fallecimiento y estableció como causa de muerte un aplastamiento torácico. La identidad de la víctima permaneció sin confirmar, en tanto las autoridades pusieron en marcha las actuaciones correspondientes para determinar con exactitud qué provocó la caída de la estructura sobre el trabajador.

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