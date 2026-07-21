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Apple vs. Samsung: ahora la competencia es financiera, así es la Galaxy Card

Ambas compañías integran la gestión financiera directamente en sus sistemas operativos y billeteras digitales

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Apple Card vs Galaxy Card
Las tarjetas de Apple y Samsung ofrecen devolución de dinero, aunque los mayores beneficios se aplican en compras dentro de sus tiendas. (Composición)

La histórica batalla entre gigantes de la tecnología no solo se libra en cuanto a megapíxeles y procesadores. La pugna ahora se extiende a un terreno mucho más lucrativo: tu bolsillo. Con el anuncio reciente de Samsung y el lanzamiento Galaxy Card, su propia tarjeta de crédito, la industria confirma una tendencia innegable. Las empresas de telefonía ya no solo quieren fabricar tu dispositivo, sino convertirse en tu banco.

Este movimiento, lejos de ser un simple capricho corporativo, responde a una estrategia calculada de fidelización extrema que Apple inició hace unos años y que la compañía surcoreana ahora busca dominar con beneficios financieros agresivos.

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El ecosistema como banco

El modelo de negocio tecnológico ha evolucionado. El objetivo principal detrás de estas tarjetas de crédito no es cobrar comisiones bancarias tradicionales, sino crear un ecosistema cerrado. La lógica es simple: si tu tarjeta de crédito, tus ahorros diarios y tu sistema de pagos dependen exclusivamente de los servicios de tu teléfono móvil, cambiar de sistema operativo (de Android a iOS o viceversa) se vuelve un proceso complejo y desalentador.

Manos en mostrador de cafetería: una paga con tarjeta en terminal, la otra sostiene taza de café humeante. Rostro sonriente y barista al fondo.
Con estas tarjetas, cambiar de sistema operativo implica perder acceso a beneficios y datos financieros exclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al integrar los servicios financieros directamente en el sistema operativo, estas compañías logran retener a los usuarios de por vida, ofreciendo interfaces limpias, aprobación casi instantánea desde el celular y gráficos de gastos en tiempo real.

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Apple Card vs. Galaxy Card: duelo de tarjetas

Aunque ambas tarjetas nacen con la misma filosofía de vivir principalmente dentro de tu billetera digital (Wallet), cada compañía ha elegido un gancho distinto para seducir a sus usuarios. Aquí desglosamos las diferencias principales:

Apple Card (la experiencia premium)

Lanzada en 2019, la estrategia de la compañía de Cupertino se centró en la privacidad y el diseño. Su mayor atractivo mediático fue su tarjeta física construida en titanio, sin números impresos, sin código de seguridad (CVV) a la vista y sin fecha de caducidad.

Apple Card
Apple Card se lanzó en 2019, apostando por el diseño minimalista y la privacidad como principales atractivos. (Apple)

En el aspecto financiero, ofrece el “Daily Cash”, un sistema que devuelve dinero diario que llega hasta el 3% en compras de productos Apple y comercios asociados, destacando su promesa de no cobrar cargos por pagos atrasados o anualidades.

Samsung Galaxy Card (la apuesta por el volumen)

El nuevo contraataque surcoreano llega para golpear donde más le importa al consumidor moderno, el bolsillo. Según el reciente anuncio, Samsung ha decidido romper el mercado ofreciendo una agresiva tasa de devolución del 5% (cashback).

Al igual que su rival, la tarjeta se vincula de forma nativa a Samsung Wallet, permitiendo pagos sin contacto y una gestión detallada de los gastos directamente desde el menú del teléfono, buscando coronarse como la opción más rentable para los usuarios de Android.

Galaxy Card
Samsung presentó la Galaxy Card, su primera tarjeta de crédito enfocada en usuarios de Android. (Samsung)

¿Un beneficio real o un incentivo de consumo?

Desde una perspectiva informativa y de finanzas personales, estas herramientas tecnológicas democratizan el control del dinero. Las interfaces de Apple y Samsung pueden ser una mejora con respecto a las aplicaciones bancarias tradicionales. En el caso de la primera, se categoriza los gastos por colores y ubicaciones en mapas precisos, lo que ayuda al usuario a entender sus hábitos de consumo de un solo vistazo.

Sin embargo, se debe tener en cuenta un detalle crucial: las tasas de devolución más altas (como el 3% de Apple o el 5% que plantea Samsung) suelen estar condicionadas a la compra de productos dentro de sus propias tiendas. En el fondo, estos plásticos inteligentes funcionan como un poderoso motor de ventas retroalimentado, donde el dinero que te devuelven está diseñado, sutilmente, para que eventualmente compres su próximo teléfono, reloj o tableta.

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