Estos son los juegos confirmados de Xbox Game Pass para la segunda mitad de julio

Microsoft confirmó siete nuevos juegos para Xbox Game Pass y PC Game Pass en la segunda mitad de julio. (Europa Press)

La segunda mitad de julio llega con una actualización relevante para los usuarios de Xbox Game Pass. Microsoft anunció siete nuevos títulos que se sumarán a este catálogo y al de PC Game Pass.

El anuncio incluye producciones esperadas como el relanzamiento de Halo: Campaign Evolved, junto a novedades de estudios reconocidos y experiencias independientes. La noticia mantiene la atención sobre el servicio ante una comunidad que sigue de cerca cada movimiento de la plataforma.

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Halo: Campaign Evolved encabeza los lanzamientos

Entre los títulos que debutarán en la segunda mitad de julio, sobresale el regreso de Halo: Campaign Evolved. Este relanzamiento trae de vuelta la aventura original de Master Chief, protagonista icónico de la saga, con gráficos renovados para la generación actual y contenidos adicionales. El juego estará disponible como lanzamiento de día uno en el servicio, lo que permitirá a los suscriptores acceder al título sin costo adicional desde el 28 de julio.

Halo: Campaign Evolved encabeza los lanzamientos de julio en Xbox Game Pass.

El retorno de Halo no llega solo. La estrategia de fortalecer el catálogo con estrenos simultáneos parece consolidarse como una de las principales fortalezas del servicio, algo que ha distinguido a Xbox Game Pass desde su lanzamiento.

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Más estrenos y experiencias para todos los gustos

Otras incorporaciones de peso llegarán en la misma ventana de tiempo. Entre las novedades destaca Beast of Reincarnation, juego desarrollado por Game Freak, conocido por su trabajo en franquicias populares. El título también se sumará como estreno directo en Xbox Game Pass, acompañado por Shift at Midnight, una propuesta de horror cooperativo que busca atraer a quienes disfrutan de experiencias multijugador.

El RPG fantástico Mistfall Hunter se sumará el 30 de julio, ofreciendo una alternativa dentro del género para quienes buscan una experiencia de rol y aventura. Asimismo, el catálogo recibirá The Planet Crafter, creado por Miju Games y valorado positivamente en Steam. El juego propone una misión de supervivencia y terraformación en el espacio, ampliando la oferta de títulos de exploración y simulación.

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Beast of Reincarnation y Shift at Midnight se suman como estrenos directos.

Entre las adiciones sobresale también Hell is Us, desarrollado por Rogue Factor. El título de aventuras ha recibido elogios recientes y se incorpora a la oferta de juegos de acción y exploración. Finalmente, los usuarios podrán acceder a Heretic + Hexen, una colección de shooters clásicos que ahora estará disponible para quienes cuenten con Game Pass Premium.

Fechas y modalidades de lanzamiento

Microsoft estructuró la llegada de estos juegos en función de las modalidades de suscripción. Los usuarios de Game Pass Ultimate podrán acceder al siguiente calendario de estrenos:

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Shift at Midnight: 22 de julio

Halo: Campaign Evolved: 28 de julio

Mistfall Hunter: 30 de julio

Beast of Reincarnation: 4 de agosto

Por su parte, los usuarios de Game Pass Premium tendrán disponibles:

The Planet Crafter: 21 de julio

Hell is Us: 23 de julio

Heretic + Hexen: 4 de agosto

Finalmente, en PC Game Pass se suma Corsair Cove el 31 de julio, ampliando la variedad de lanzamientos para quienes disfrutan el servicio en computadoras personales.

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Mistfall Hunter y Hell is Us amplían la oferta de RPG y aventuras.

Ocho títulos se despiden a fin de mes

La renovación del catálogo de Xbox Game Pass también implica la salida de varios títulos. Microsoft confirmó que ocho juegos dejarán de estar disponibles el 31 de julio. Entre ellos figura Celeste, uno de los títulos independientes mejor valorados de los últimos años. También se despiden producciones destacadas como Crusader Kings 3, Mount & Blade 2: Bannerlord y Sniper Elite Resistance.

La lista completa de juegos que abandonan el servicio incluye:

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite Resistance

Whiskerwood

Microsoft recomendó a los suscriptores que deseen probar estos títulos hacerlo antes de que sean retirados del catálogo, ya que después del 31 de julio no estarán disponibles como parte de la suscripción.

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