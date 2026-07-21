Piden declarar emergencia en Concordia tras el temporal que causó una muerte y graves pérdidas materiales

Los daños materiales en árboles, techos y calles de Concordia reflejan el impacto del temporal que causó una muerte en la ciudad.

Un feroz temporal se abatió sobre la ciudad y áreas circundantes desde las 3 de la madrugada del sábado. El fenómeno también afectó a la localidad de Salto, en Uruguay. Las consecuencias fueron trágicas. Norma Ríos, una mujer de 66 años, murió a causa de la caída de un pino sobre su casa. Fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, pero llegó sin signos vitales.

La anciana vivía en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa, en Osvaldo Magnasco, localidad pegada a la zona norte de Concordia.

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Esta área fue la más afectada por un fenómeno nunca antes visto y que provocó también gravísimos daños materiales. Entre ellos se cuenta destrucción de viviendas, voladura de techos, cortes de cables y destrozos en vehículos que estaban en la vía pública. “Hubo calles bloqueadas por árboles y cercos de casas electrificados por caída de postes.”

Zona de desastre

Como consecuencia de lo ocurrido, el Centro Comercial de Concordia pidió al Municipio y a la Provincia que declaren el estado de emergencia en la ciudad.

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Una estructura colapsada yace en el suelo de Concordia, Entre Ríos, tras el temporal que afectó la ciudad.

A través de una nota presentada a las autoridades de ambos gobiernos, la entidad consideró que este paso “facilitará la activación de protocolos excepcionales de asistencia por parte de los poderes centrales”. Además “posibilitará la instrumentación de mecanismos de acompañamiento, medidas de alivio fiscal e incluso herramientas crediticias por parte de organismos financieros, entre otros”.

Los restos de un techo metálico yacen en una calle inundada de Concordia tras el temporal que afectó la ciudad.

Los comerciantes requirieron a su vez la suspensión del cobro de tributos “por un plazo razonable’.”

El impacto

Escuelas de la ciudad sufrieron destrozos que obligaron a la suspensión de clases. Al menos tres, según el relevamiento del sindicato docente, registraron voladuras parciales o totales de techos. Por otro lado, los viveros ubicados en el epicentro del fenómeno tuvieron pérdidas completas.

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Según estimaciones de la cooperativa que presta el servicio de luz, los daños en la red demandarán una inversión de $3 mil millones.

Un local comercial de Concordia presenta su techo metálico y un poste de luz colapsados junto a desechos plásticos esparcidos tras un temporal.

El Municipio de Concordia montó un centro de asistencia. Pero lo ubicó en la zona sudeste, en un lugar diametralmente opuesto al foco del desastre. Esto generó quejas entre los vecinos.

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Por su parte, el Gobierno provincial desplegó a la Policía de Entre Ríos, la empresa eléctrica provincial Enersa, Defensa Civil y a personal del Ministerio de Desarrollo Humano a fin de enfrentar la contingencia.

El efecto material más severo para los pobladores de Concordia fue que durante al menos 12 horas estuvieron sin energía eléctrica ni agua potable. Esto se debió al corte de una línea de 132 kV que provee a la zona desde la represa de Salto Grande. Los árboles que dañaron el tendido eran tan grandes que se necesitaron grúas especiales para removerlos.

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La interrupción también impactó, aunque de manera parcial, en localidades cercanas como Federación y Chajarí.

Sin fluido eléctrico, las bombas de toma de agua de la ciudad tampoco pudieron funcionar. Varios días después del fenómeno algunos barrios de Concordia seguían sin luz.

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Otra consecuencia fue que la localidad se quedó sin internet. La situación obligó a varios comercios a tener que bajar sus persianas.

Qué pasó

El fenómeno climático fue catalogado por las autoridades de la provincia como “cola de tornado”. La clasificación no fue oficial. Es que por reducción de personal en la estación meteorológica de Concordia la dependencia dejó de funcionar por la madrugada, momento en que se registró el temporal.

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Sin embargo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), consignó que fue una «descendente húmeda». Ocurre cuando una masa de aire muy frío y denso desciende de forma violenta desde el interior de una nube de tormenta.

Al chocar contra la superficie terrestre no gira sobre sí misma. Se expande con rapidez en forma horizontal y radial. Así, genera vientos extremos e intensos que pueden desplazarse en una o varias direcciones. El fenómeno ocasiona daños comparables a los de un tornado. Sin embargo, el mecanismo de formación es por completo diferente.

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