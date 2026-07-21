Sociedad

Piden declarar emergencia en Concordia tras el temporal que causó una muerte y graves pérdidas materiales

Una mujer de 66 años murió por la caída de un árbol sobre su casa. Los daños superan los $3 mil millones solo en tendido eléctrico. Comerciantes solicitan que se declare zona de desastre a la región

Guardar
Google icon
Calle con árboles caídos y ramas. Escombros de techos y maderas en el suelo. Una estructura de chapa y madera en un árbol. Personas observando los daños. Edificios residenciales y cielo azul
Los daños materiales en árboles, techos y calles de Concordia reflejan el impacto del temporal que causó una muerte en la ciudad.

Un feroz temporal se abatió sobre la ciudad y áreas circundantes desde las 3 de la madrugada del sábado. El fenómeno también afectó a la localidad de Salto, en Uruguay. Las consecuencias fueron trágicas. Norma Ríos, una mujer de 66 años, murió a causa de la caída de un pino sobre su casa. Fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, pero llegó sin signos vitales.

La anciana vivía en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa, en Osvaldo Magnasco, localidad pegada a la zona norte de Concordia.

PUBLICIDAD

Esta área fue la más afectada por un fenómeno nunca antes visto y que provocó también gravísimos daños materiales. Entre ellos se cuenta destrucción de viviendas, voladura de techos, cortes de cables y destrozos en vehículos que estaban en la vía pública. “Hubo calles bloqueadas por árboles y cercos de casas electrificados por caída de postes.”

Zona de desastre

Como consecuencia de lo ocurrido, el Centro Comercial de Concordia pidió al Municipio y a la Provincia que declaren el estado de emergencia en la ciudad.

PUBLICIDAD

Techo de chapa y estructura de madera colapsados sobre un terreno de tierra. Se observan edificios distantes y cielo azul
Una estructura colapsada yace en el suelo de Concordia, Entre Ríos, tras el temporal que afectó la ciudad.

A través de una nota presentada a las autoridades de ambos gobiernos, la entidad consideró que este paso “facilitará la activación de protocolos excepcionales de asistencia por parte de los poderes centrales”. Además “posibilitará la instrumentación de mecanismos de acompañamiento, medidas de alivio fiscal e incluso herramientas crediticias por parte de organismos financieros, entre otros”.

Techo de chapa retorcido en el suelo con charcos de agua, pasto y tierra. Al fondo, casas de un piso, postes de luz y cielo nublado
Los restos de un techo metálico yacen en una calle inundada de Concordia tras el temporal que afectó la ciudad.

Los comerciantes requirieron a su vez la suspensión del cobro de tributos “por un plazo razonable’.”

El impacto

Escuelas de la ciudad sufrieron destrozos que obligaron a la suspensión de clases. Al menos tres, según el relevamiento del sindicato docente, registraron voladuras parciales o totales de techos. Por otro lado, los viveros ubicados en el epicentro del fenómeno tuvieron pérdidas completas.

Según estimaciones de la cooperativa que presta el servicio de luz, los daños en la red demandarán una inversión de $3 mil millones.

Edificio con techo metálico y poste de luz caídos, desechos blancos plásticos esparcidos, vegetación, carretera con línea amarilla, cielo azul
Un local comercial de Concordia presenta su techo metálico y un poste de luz colapsados junto a desechos plásticos esparcidos tras un temporal.

El Municipio de Concordia montó un centro de asistencia. Pero lo ubicó en la zona sudeste, en un lugar diametralmente opuesto al foco del desastre. Esto generó quejas entre los vecinos.

Por su parte, el Gobierno provincial desplegó a la Policía de Entre Ríos, la empresa eléctrica provincial Enersa, Defensa Civil y a personal del Ministerio de Desarrollo Humano a fin de enfrentar la contingencia.

El efecto material más severo para los pobladores de Concordia fue que durante al menos 12 horas estuvieron sin energía eléctrica ni agua potable. Esto se debió al corte de una línea de 132 kV que provee a la zona desde la represa de Salto Grande. Los árboles que dañaron el tendido eran tan grandes que se necesitaron grúas especiales para removerlos.

La interrupción también impactó, aunque de manera parcial, en localidades cercanas como Federación y Chajarí.

Sin fluido eléctrico, las bombas de toma de agua de la ciudad tampoco pudieron funcionar. Varios días después del fenómeno algunos barrios de Concordia seguían sin luz.

Otra consecuencia fue que la localidad se quedó sin internet. La situación obligó a varios comercios a tener que bajar sus persianas.

Qué pasó

El fenómeno climático fue catalogado por las autoridades de la provincia como “cola de tornado”. La clasificación no fue oficial. Es que por reducción de personal en la estación meteorológica de Concordia la dependencia dejó de funcionar por la madrugada, momento en que se registró el temporal.

Sin embargo, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), consignó que fue una «descendente húmeda». Ocurre cuando una masa de aire muy frío y denso desciende de forma violenta desde el interior de una nube de tormenta.

Al chocar contra la superficie terrestre no gira sobre sí misma. Se expande con rapidez en forma horizontal y radial. Así, genera vientos extremos e intensos que pueden desplazarse en una o varias direcciones. El fenómeno ocasiona daños comparables a los de un tornado. Sin embargo, el mecanismo de formación es por completo diferente.

Temas Relacionados

ConcordiaEntre RíosTemporalTornadoDefensa CivilÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién era el joven que murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia por los festejos del Mundial

La víctima tenía 24 años y falleció por la explosión que se registró en un descampado del barrio Z1 en la ciudad de Neuquén. Además, otras tres personas resultaron heridas

Quién era el joven que murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia por los festejos del Mundial

Despertó el joven de 15 años que estaba en coma tras sufrir una brutal agresión por parte de una patota en Córdoba

Santiago Herrero tuvo este martes su primera noticia positiva tras la salvaje golpiza que sufrió en Villa Carlos Paz. Hay cinco personas imputadas por tentativa de homicidio

Despertó el joven de 15 años que estaba en coma tras sufrir una brutal agresión por parte de una patota en Córdoba

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

Lo encontraron en una vivienda deshabitada situada en una zona céntrica de la ciudad. Investigan cómo escapó y si alguien lo ayudó a mantenerse oculto

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

Multas e inhabilitaciones: así funciona el nuevo protocolo antipicadas que se implementó en Rosario

La nueva ordenanza establece sanciones económicas, secuestro de vehículos y un programa de concientización de asistencia obligatoria para quienes participen en carreras clandestinas o conducción temeraria en la vía pública

Multas e inhabilitaciones: así funciona el nuevo protocolo antipicadas que se implementó en Rosario

Un hombre de 38 años murió intentando apagar un incendio en Salta

El fuego derivó del intenso viento zonda. La víctima sufrió un shock hipovolémico a causa de las quemaduras sufridas en la zona de alta montaña entre Nazareno e Iruya

Un hombre de 38 años murió intentando apagar un incendio en Salta

DEPORTES

Tigre abre su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay

Tigre abre su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay

El reconocimiento que le realizarán Boca Juniors, Tigre y Lanús a la selección argentina en la Copa Sudamericana

El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

La respuesta del padre de Rodrigo De Paul a los que difunden teorías conspirativas por la caída de Argentina en la final del Mundial

TELESHOW

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Tragedia en Ohio: Cuatro hondureños mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar en EE.UU.

Fitch prevé que Panamá crecerá 4% en 2026, pero alerta sobre el peso de la deuda pública y el fenómeno de El Niño

Tres estudiantes crean un método revolucionario para eliminar microplásticos del agua potable

Gobierno de Panamá llama a consultas a su embajador en Nicaragua tras declaraciones de Ortega