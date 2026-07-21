Tragedia en Ohio: Cuatro hondureños mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar en EE.UU.

La tragedia ocurrió mientras una familia compartía en un río del estado de Ohio. (FOTO: El Heraldo)

Una reunión familiar terminó en tragedia en el estado de Ohio, Estados Unidos, donde cinco personas perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente del río Scioto durante un intento de rescate.

Entre las víctimas se encuentran cuatro ciudadanos hondureños originarios de Lepaera, Lempira, además de un salvadoreño.

De manera preliminar, medios estadounidenses han informado que los fallecidos hondureños serían Miguel, Carmen, José Mario Pineda Díaz, de 33 años, y Marina Sulmy Regalado Miranda, de 29 años.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses indicaron que la identificación oficial de las víctimas y la reconstrucción de los hechos continúan bajo investigación.

El incidente ocurrió en la localidad de Powell, al norte de la ciudad de Columbus, donde varios integrantes de una misma familia disfrutaban de una jornada de recreación antes de que ocurriera la emergencia.

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Intentaron salvar a un familiar

Según el informe preliminar de las autoridades estadounidenses, la tragedia comenzó cuando uno de los adultos ingresó al río para nadar, pero poco después empezó a tener dificultades para mantenerse a flote debido a la fuerza de la corriente.

Al percatarse de la situación, otros familiares ingresaron al agua con la intención de rescatarlo. No obstante, también fueron arrastrados por la corriente, generándose una cadena de intentos de auxilio que terminó con la muerte de cinco personas.

Equipos de rescate desplegaron un amplio operativo tras la llamada al 911.(FOTO: El Heraldo)

Las autoridades señalaron que el caudal del río representaba un riesgo considerable ese día, lo que habría dificultado las labores de rescate entre los propios familiares.

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Hasta el momento, las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

Un niño pidió ayuda desesperadamente

La emergencia fue reportada gracias a un automovilista que observó a un menor correr desesperadamente cerca del río.

De acuerdo con el reporte oficial, el niño explicó que varios miembros de su familia estaban atrapados en el agua, por lo que el conductor notificó inmediatamente la situación al sistema de emergencias 911.

Tras recibir la alerta, equipos de rescate se desplazaron hasta el lugar e iniciaron un amplio operativo de búsqueda.

Inicialmente lograron localizar a dos mujeres, quienes fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales. Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, ambas fallecieron poco tiempo después.

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Horas más tarde, los rescatistas recuperaron los cuerpos de tres hombres que permanecían desaparecidos, confirmando así el fallecimiento de las cinco personas involucradas en la tragedia.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación del caso. (FOTO: El Heraldo)

Dos menores quedaron sin sus padres

Las autoridades estadounidenses informaron que entre las víctimas mortales había dos parejas de padres de familia, situación que dejó en condición de orfandad a dos menores de edad.

Ambos niños, menores de diez años, quedaron bajo la protección de los servicios de atención infantil mientras las autoridades determinan las medidas correspondientes y coordinan el acompañamiento de sus familiares.

El caso ha generado una profunda conmoción entre la comunidad hispana residente en Ohio y entre los habitantes de Lepaera, Lempira, de donde eran originarios los cuatro hondureños.

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Los cuatro hondureños eran originarios de Lepaera, Lempira. (FOTO: El Heraldo)

La fuerza del río habría sido determinante

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el río Scioto registraba ese día un caudal superior al promedio, producto de las condiciones hidrológicas de la zona.

Las autoridades consideran que la fuerza inusual de la corriente habría sido uno de los principales factores que impidieron que las víctimas lograran salir del agua.

Mientras tanto, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población para extremar las medidas de precaución al ingresar a ríos y cuerpos de agua, especialmente cuando las corrientes presentan niveles elevados, ya que una reacción impulsiva para intentar un rescate puede terminar convirtiendo una emergencia en una tragedia mayor.

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