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Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

El presidente ucraniano designó al general Mykhailo Drapatyi como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas y agradeció la labor de Oleksandr Sirski, quien ocupaba el cargo desde 2024

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Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania en medio de la crisis provocada por la salida del ministro de Defensa
Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania en medio de la crisis provocada por la salida del ministro de Defensa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, designó al general Mykhailo Drapatyi como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en sustitución de Oleksandr Sirski, cuya gestión había sido cuestionada durante los últimos días tras una ola de protestas vinculadas a la salida del ex ministro de Defensa Mykhailo Fédorov.

Zelensky anunció la decisión durante un mensaje dirigido a la nación y explicó que el cambio fue acordado con los principales responsables de la estructura militar ucraniana.

He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mykhailo Drapatyi“, afirmó el mandatario.

El presidente ucraniano agradeció el trabajo realizado por Sirski y aseguró que buscará asignarle una nueva responsabilidad dentro del Estado.

Estoy agradecido a Oleksandr Sirski y a cada uno de nuestros combatientes por las sólidas posiciones de Ucrania en la línea del frente”, expresó.

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El relevo ocurre después de varios días de tensión política en Kiev, desencadenada por la destitución de Fédorov como ministro de Defensa. La salida del funcionario generó manifestaciones en distintas ciudades ucranianas de personas que reclamaban su regreso al cargo y cuestionaban la continuidad de Sirski al frente del Ejército.

Hombre de cabello corto en uniforme militar con insignias, posa frente a la bandera azul y amarilla de Ucrania. Aparece texto en cirílico en su pecho
El general Mykhailo Drapatyi, nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, posa con la bandera nacional de fondo.

Fédorov había señalado que su salida estuvo relacionada con diferencias con el comandante militar, a quien acusó de no responder adecuadamente a las nuevas necesidades de la guerra, especialmente por el papel cada vez más relevante de los drones en las operaciones militares. También cuestionó el estilo de liderazgo de Sirski y consideró necesaria una modernización de la estructura castrense.

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Tras esas críticas, Sirski defendió su gestión y rechazó los cuestionamientos sobre su adaptación al conflicto. El general afirmó que durante su mandato Ucrania había avanzado en la integración de drones dentro de sus capacidades militares y destacó los resultados obtenidos por las fuerzas ucranianas en el campo de batalla.

El nuevo comandante en jefe, Mykhailo Drapatyi, ocupaba hasta ahora el cargo de responsable de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano. Su ascenso forma parte de una reorganización de la cúpula militar impulsada por Zelensky en un momento de importantes desafíos para las fuerzas de Kiev en la guerra contra Rusia.

Además del nombramiento de Drapatyi, Zelensky informó que ofreció a Fédorov una nueva posición dentro del Gobierno enfocada en el desarrollo tecnológico y la modernización del Estado. El mandatario describió la propuesta como un “puesto importante” relacionado con el componente tecnológico, aunque no confirmó si el exministro aceptó la oferta.

El entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, durante una sesión del Parlamento en Kiev (REUTERS/Archivo)
El entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, durante una sesión del Parlamento en Kiev (REUTERS/Archivo)

Sirski, de 60 años, había asumido como comandante en jefe del Ejército ucraniano en febrero de 2024, cuando reemplazó al general Valeri Zaluzhni, quien dejó el cargo tras meses de diferencias con Zelensky sobre la conducción de la guerra.

Antes de llegar al máximo puesto militar, Sirski tuvo un papel destacado en la defensa de Kiev durante las primeras etapas de la invasión rusa en 2022. Su gestión, sin embargo, estuvo marcada por críticas de sectores que lo acusaban de mantener métodos tradicionales de mando y de no priorizar suficientemente la reducción de bajas militares.

Con el nombramiento de Drapatyi, Zelensky busca una nueva etapa en la dirección del Ejército mientras Ucrania continúa enfrentando la ofensiva rusa y una guerra marcada por el uso creciente de tecnología militar, especialmente sistemas no tripulados.

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