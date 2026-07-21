Impactante rescate en Santa Cruz: una pareja estuvo más de 40 horas atrapada en su camioneta por la nieve y bajo -22°C

José Bilbao y su pareja quedaron aislados cerca de Cerro Piedra cuando la nieve y los voladeros bloquearon el acceso habitual

Las horas se estiraron como nunca antes en la vida de José Bilbao y su pareja, Noelia. Atrapados en la nieve, en las inmediaciones de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz, el reloj parecía avanzar con una lentitud desesperante. Durante casi dos días, permanecieron aislados, enfrentando temperaturas que alcanzaron los –22 °C, mientras una compleja red de comunicaciones y decisiones buscaba la forma de sacarlos de esa trampa helada.

Mientras la pareja permanecía atrapada, Jorge, hermano de José, estuvo atento a sus pasos y, luego, relató la secuencia de hechos en Radio LU12 AM680 Río Gallegos. “En este momento tenemos dos grados bajo cero y una sensación térmica mucho más baja. Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo”, recordó.

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José, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, conoce los desafíos de las bajas temperaturas en esa región. “La comunidad trabaja hace más de 60 años ahí. Conocen perfectamente cómo manejarse en invierno y cómo actuar frente al clima. Pero esta vez se acumularon alrededor de 40 centímetros de nieve y el viento generó voladeros que hicieron imposible salir por el acceso habitual”, explicó Jorge.

Frente al bloqueo del acceso principal, José optó por un antiguo camino alternativo. La decisión, que en otro invierno habría resultado efectiva, se transformó en el inicio de una odisea cuando la camioneta quedó encajada en una mata de calafate, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La nieve cubría cualquier referencia del trayecto, desdibujando el horizonte y multiplicando la sensación de aislamiento.

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José Bilbao pidió auxilio a la empresa que opera en la zona, pero no pudo enviar una máquina por problemas con los equipos disponibles

Desde el primer momento, José intentó pedir auxilio a la empresa que opera actualmente en la zona. “Estuvieron hablando toda la mañana y parte de la tarde, pero finalmente les dijeron que no había posibilidad de enviar una máquina porque también había inconvenientes con los equipos disponibles”, relató Jorge.

Recién por la tarde, el hombre recibió el llamado que lo puso en alerta: “Me llaman para contarme que llevaba toda la mañana intentando conseguir ayuda y que ya no había respuesta. Ahí entendí que había que empezar a buscar alternativas”.

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Mientras tanto, en diálogo con la misma radio, José recordó cómo vivían los momentos adentro de la camioneta: “No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos”.

Las gestiones se sucedieron una tras otra. Primero, el contacto con Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante, quien brindó el teléfono del jefe de Vialidad Provincial. Una posibilidad surgió, pero rápidamente se desvaneció: la máquina destinada al rescate no pudo salir desde el sector previsto. El avance de las horas y la llegada de la noche intensificaron la preocupación. “Ya eran las cinco o seis de la tarde y se venía la segunda preocupación: pasar la noche con temperaturas extremas”, rememoró.

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Las comunicaciones con Vialidad continuaron, aunque la respuesta fue que los recursos estaban abocados a limpiar otras rutas. La promesa de un intento de ingreso al día siguiente ofreció algo de alivio temporal. Mientras tanto, José y su pareja permanecían dentro del vehículo, administrando el combustible y prendiendo el motor sólo lo indispensable para no quedarse sin calefacción ni arriesgar que el motor se apagara definitivamente.

El domingo trajo una esperanza. Dos camionetas lograron acercarse a la zona de Cerro Piedra y hasta auxiliaron a otra familia que había quedado varada. Sin embargo, José y su pareja seguían atrapados a diez kilómetros de distancia. “Desde las once de la mañana perdimos completamente el contacto. Dejaron de responderme y entendí que el operativo se había frenado nuevamente”, contó Jorge.

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La desesperación creció con las horas. El contacto directo con el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, sumó una nueva instancia al operativo. “Le escribí porque nos conocemos hace muchos años. Le dije: ‘Pedro, ya no sé a quién más molestar. Esto viene trabado desde ayer y todas las alternativas se fueron cayendo’.” También informó de la situación al diputado nacional Jairo Guzmán.

Una topadora que salió desde Las Heras abrió camino durante la madrugada y permitió liberar la camioneta congelada al suelo cerca de las cinco del lunes

La urgencia presionó para activar todos los resortes posibles. Se evaluó incluso el rescate aéreo en helicóptero, pero el tiempo impidió esa salida. A continuación, Vialidad Nacional comenzó a coordinar el ingreso del Regimiento de Río Mayo, aunque finalmente fue la Provincia la que logró trasladar una máquina vial hasta el lugar. El despliegue involucró a Gendarmería Nacional, el Distrito 23 de Vialidad Nacional, el Ministerio de Seguridad y otras áreas, en una tarea que demandó una coordinación transversal.

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La maquinaria partió desde Las Heras cerca de la medianoche y tardó casi cinco horas en recorrer poco más de cien kilómetros, debido al estado de los caminos. La topadora abrió paso durante toda la madrugada, seguida por camionetas de apoyo y efectivos que finalmente llegaron hasta donde estaba José alrededor de las cinco de la mañana del lunes. Todavía tuvieron que trabajar veinte minutos para liberar la camioneta, completamente congelada al suelo por la escarcha.

Jorge subrayó que el frío extremo jugó un papel determinante. “Otros inviernos tuvieron más nieve, pero esta vez las temperaturas fueron muchísimo más bajas. La camioneta quedó congelada desde las cubiertas hacia abajo”, relató.

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“Hay que agradecer profundamente a toda la gente que salió al rescate porque también pusieron en riesgo su propia vida. Las condiciones eran muy difíciles y todos hicieron un esfuerzo enorme”, concluyó.