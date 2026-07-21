Sociedad

Impactante rescate en Santa Cruz: una pareja estuvo más de 40 horas atrapada en su camioneta por la nieve y bajo -22°C

El hecho ocurrió cerca de la localidad de Cerro Piedra cuando un hombre y una mujer no pudieron seguir con su vehículo por la intensidad del temporal. El desesperado operativo para encontrarlos

Guardar
Google icon
Del pedido de auxilio al rescate en la nieve: el detrás de escena de las 44 horas de angustia con -22°C en Cerro Piedra
José Bilbao y su pareja quedaron aislados cerca de Cerro Piedra cuando la nieve y los voladeros bloquearon el acceso habitual

Las horas se estiraron como nunca antes en la vida de José Bilbao y su pareja, Noelia. Atrapados en la nieve, en las inmediaciones de Cerro Piedra, en la provincia de Santa Cruz, el reloj parecía avanzar con una lentitud desesperante. Durante casi dos días, permanecieron aislados, enfrentando temperaturas que alcanzaron los –22 °C, mientras una compleja red de comunicaciones y decisiones buscaba la forma de sacarlos de esa trampa helada.

Mientras la pareja permanecía atrapada, Jorge, hermano de José, estuvo atento a sus pasos y, luego, relató la secuencia de hechos en Radio LU12 AM680 Río Gallegos. “En este momento tenemos dos grados bajo cero y una sensación térmica mucho más baja. Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo”, recordó.

PUBLICIDAD

José, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, conoce los desafíos de las bajas temperaturas en esa región. “La comunidad trabaja hace más de 60 años ahí. Conocen perfectamente cómo manejarse en invierno y cómo actuar frente al clima. Pero esta vez se acumularon alrededor de 40 centímetros de nieve y el viento generó voladeros que hicieron imposible salir por el acceso habitual”, explicó Jorge.

Frente al bloqueo del acceso principal, José optó por un antiguo camino alternativo. La decisión, que en otro invierno habría resultado efectiva, se transformó en el inicio de una odisea cuando la camioneta quedó encajada en una mata de calafate, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La nieve cubría cualquier referencia del trayecto, desdibujando el horizonte y multiplicando la sensación de aislamiento.

PUBLICIDAD

Del pedido de auxilio al rescate en la nieve: el detrás de escena de las 44 horas de angustia con -22°C en Cerro Piedra
José Bilbao pidió auxilio a la empresa que opera en la zona, pero no pudo enviar una máquina por problemas con los equipos disponibles

Desde el primer momento, José intentó pedir auxilio a la empresa que opera actualmente en la zona. “Estuvieron hablando toda la mañana y parte de la tarde, pero finalmente les dijeron que no había posibilidad de enviar una máquina porque también había inconvenientes con los equipos disponibles”, relató Jorge.

Recién por la tarde, el hombre recibió el llamado que lo puso en alerta: “Me llaman para contarme que llevaba toda la mañana intentando conseguir ayuda y que ya no había respuesta. Ahí entendí que había que empezar a buscar alternativas”.

Mientras tanto, en diálogo con la misma radio, José recordó cómo vivían los momentos adentro de la camioneta: “No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos”.

Las gestiones se sucedieron una tras otra. Primero, el contacto con Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante, quien brindó el teléfono del jefe de Vialidad Provincial. Una posibilidad surgió, pero rápidamente se desvaneció: la máquina destinada al rescate no pudo salir desde el sector previsto. El avance de las horas y la llegada de la noche intensificaron la preocupación. “Ya eran las cinco o seis de la tarde y se venía la segunda preocupación: pasar la noche con temperaturas extremas”, rememoró.

Las comunicaciones con Vialidad continuaron, aunque la respuesta fue que los recursos estaban abocados a limpiar otras rutas. La promesa de un intento de ingreso al día siguiente ofreció algo de alivio temporal. Mientras tanto, José y su pareja permanecían dentro del vehículo, administrando el combustible y prendiendo el motor sólo lo indispensable para no quedarse sin calefacción ni arriesgar que el motor se apagara definitivamente.

El domingo trajo una esperanza. Dos camionetas lograron acercarse a la zona de Cerro Piedra y hasta auxiliaron a otra familia que había quedado varada. Sin embargo, José y su pareja seguían atrapados a diez kilómetros de distancia. “Desde las once de la mañana perdimos completamente el contacto. Dejaron de responderme y entendí que el operativo se había frenado nuevamente”, contó Jorge.

La desesperación creció con las horas. El contacto directo con el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, sumó una nueva instancia al operativo. “Le escribí porque nos conocemos hace muchos años. Le dije: ‘Pedro, ya no sé a quién más molestar. Esto viene trabado desde ayer y todas las alternativas se fueron cayendo’.” También informó de la situación al diputado nacional Jairo Guzmán.

Del pedido de auxilio al rescate en la nieve: el detrás de escena de las 44 horas de angustia con -22°C en Cerro Piedra
Una topadora que salió desde Las Heras abrió camino durante la madrugada y permitió liberar la camioneta congelada al suelo cerca de las cinco del lunes

La urgencia presionó para activar todos los resortes posibles. Se evaluó incluso el rescate aéreo en helicóptero, pero el tiempo impidió esa salida. A continuación, Vialidad Nacional comenzó a coordinar el ingreso del Regimiento de Río Mayo, aunque finalmente fue la Provincia la que logró trasladar una máquina vial hasta el lugar. El despliegue involucró a Gendarmería Nacional, el Distrito 23 de Vialidad Nacional, el Ministerio de Seguridad y otras áreas, en una tarea que demandó una coordinación transversal.

La maquinaria partió desde Las Heras cerca de la medianoche y tardó casi cinco horas en recorrer poco más de cien kilómetros, debido al estado de los caminos. La topadora abrió paso durante toda la madrugada, seguida por camionetas de apoyo y efectivos que finalmente llegaron hasta donde estaba José alrededor de las cinco de la mañana del lunes. Todavía tuvieron que trabajar veinte minutos para liberar la camioneta, completamente congelada al suelo por la escarcha.

Jorge subrayó que el frío extremo jugó un papel determinante. “Otros inviernos tuvieron más nieve, pero esta vez las temperaturas fueron muchísimo más bajas. La camioneta quedó congelada desde las cubiertas hacia abajo”, relató.

“Hay que agradecer profundamente a toda la gente que salió al rescate porque también pusieron en riesgo su propia vida. Las condiciones eran muy difíciles y todos hicieron un esfuerzo enorme”, concluyó.

Temas Relacionados

Santa CruzRescateCerro PiedraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

El vehículo involucrado en el siniestro había sido robado poco antes del hecho. Tras embestir a la víctima, el conductor escapó en otro rodado y permanece prófugo. La mujer debió ser asistida

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

Un trabajador de la construcción de 40 años cayó desde un andamio y murió en Salta: la Justicia investiga el hecho

Sucedió en una obra en la Ciudad Judicial de Orán. El operario fue trasladado de urgencia a un hospital y falleció horas más tarde

Un trabajador de la construcción de 40 años cayó desde un andamio y murió en Salta: la Justicia investiga el hecho

Piden declarar emergencia en Concordia tras el temporal que causó una muerte y graves pérdidas materiales

Una mujer de 66 años murió por la caída de un árbol sobre su casa. Los daños superan los $3 mil millones solo en tendido eléctrico. Comerciantes solicitan que se declare zona de desastre a la región

Piden declarar emergencia en Concordia tras el temporal que causó una muerte y graves pérdidas materiales

Quién era el joven que murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia por los festejos del Mundial

La víctima tenía 24 años y falleció por la explosión que se registró en un descampado del barrio Z1 en la ciudad de Neuquén. Además, otras tres personas resultaron heridas

Quién era el joven que murió decapitado tras manipular un mortero con pirotecnia por los festejos del Mundial

Despertó el joven de 15 años que estaba en coma tras sufrir una brutal agresión por parte de una patota en Córdoba

Santiago Herrero tuvo este martes su primera noticia positiva tras la salvaje golpiza que sufrió en Villa Carlos Paz. Hay cinco personas imputadas por tentativa de homicidio

Despertó el joven de 15 años que estaba en coma tras sufrir una brutal agresión por parte de una patota en Córdoba

DEPORTES

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

Tigre gana en el inicio de su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay

El reconocimiento que le realizarán Boca Juniors, Tigre y Lanús a la selección argentina en la Copa Sudamericana

El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

TELESHOW

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

INFOBAE AMÉRICA

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

¿Cómo se implementan los mercados de carbono en Costa Rica y qué riesgos existen?

Trump levantó la prohibición para volar a Líbano que Reagan impuso hace cuatro décadas

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Tragedia en Ohio: Cuatro hondureños mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar en EE.UU.