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Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

El presidente Emmanuel Macron destacó la iniciativa como un avance en la protección digital infantil en Europa

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Francia se convierte en el primer país europeo en implementar esta restricción. (Reuters)
Francia se convierte en el primer país europeo en implementar esta restricción. (Reuters)

Este martes 21 de julio, Francia se convirtió en el primer país europeo en promulgar una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años, tras la aprobación definitiva en la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, informó la agencia AFP.

La medida, que entrará en vigor en septiembre, posiciona al país a la vanguardia de la protección digital infantil dentro de Europa.

Un nuevo marco legal para la infancia digital

El texto, respaldado por el presidente Emmanuel Macron, apunta a restringir el acceso de los menores a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook. Según Macron, “Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró en un video difundido en redes sociales. El mandatario aspira a que esta regulación se convierta en uno de los logros clave de su segundo mandato, que finalizará en mayo de 2027.

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La normativa impide que menores de 15 años abran cuentas nuevas en redes sociales desde el 1 de septiembre. (Europa Press)
La normativa impide que menores de 15 años abran cuentas nuevas en redes sociales desde el 1 de septiembre. (Europa Press)

La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó a la prensa que “todos en Francia tendremos que probar nuestra edad. Si tienes menos de 15 años, se te cerrará la cuenta”. El proyecto establece un proceso en dos fases: a partir del 1 de septiembre, ningún menor de 15 años podrá abrir nuevas cuentas en redes sociales, y desde enero de 2027, las cuentas existentes de menores también serán bloqueadas.

Implementación y sistema de verificación

La normativa obliga a las plataformas digitales a crear o reforzar mecanismos de verificación de edad. La ley no contempla sanciones para niños ni padres, sino que coloca la responsabilidad en las empresas tecnológicas, que deberán ofrecer métodos de comprobación para que los usuarios elijan. “Ya existen herramientas de verificación de edad y otras están en desarrollo”, afirmó Le Hénanff antes de la votación.

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Algunos sectores han expresado escepticismo sobre la rapidez con la que se podrá implementar el sistema. La senadora ecologista Mathilde Ollivier cuestionó la viabilidad del calendario, manifestando: “¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?”.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó la ley con 279 votos a favor y 81 en contra. (Reuters)
La Asamblea Nacional de Francia aprobó la ley con 279 votos a favor y 81 en contra. (Reuters)

Excepciones, alcance y dispositivos en las escuelas

El texto contempla excepciones, como el acceso a “enciclopedias en línea” y “proyectos digitales con fines educativos”. Plataformas como YouTube y WhatsApp tendrán que implementar sistemas de verificación de edad únicamente para las funciones sociales, como publicación de comentarios o canales de contenido compartido. Según la diputada Laure Miller, “la simple visualización de videos o la mensajería interpersonal no se verán afectadas por la prohibición”.

Además, la nueva ley establece la prohibición de celulares en los liceos, una medida ya vigente en escuelas primarias y centros de primer ciclo de secundaria en Francia.

Tendencia global y presión europea

La decisión francesa responde a la preocupación internacional por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los menores. Australia fue el primer país en restringir el acceso a redes sociales por debajo de los 16 años, mientras que Reino Unido aprobó una ley similar, que se aplicará a principios de 2027.

Las plataformas digitales deberán implementar sistemas de verificación de edad para cumplir la ley. (Reuters)
Las plataformas digitales deberán implementar sistemas de verificación de edad para cumplir la ley. (Reuters)

La Comisión Europea anunció recientemente que evalúa un modelo de acceso “progresivo y gradual” para niños y adolescentes a plataformas digitales, aumentando la presión sobre los gobiernos nacionales para que adopten medidas similares.

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