Tecno

El gran temor de la computación cuántica en Latinoamérica: por qué el futuro tecnológico enfrenta escasez de talento humano

Según IBM, el 71% de las organizaciones identifica la brecha de habilidades como una barrera importante para adoptar esta tecnología

Guardar
Google icon
Mapa brillante y conectado de América Latina junto al texto 'Computación Cuántica en América Latina' en un panel de vidrio con un centro de datos de fondo.
La computación cuántica en América Latina enfrenta una brecha en cuanto a talento humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación y aplicación en computación cuántica avanza en varias regiones, pero las empresas enfrentan un desafío central: la escasez de talento especializado. Según el Quantum Readiness Index del IBM Institute for Business Value, el 71% de las organizaciones identifica la brecha de habilidades como una barrera importante para adoptar esta tecnología.

“Es realmente una nueva rama de la computación, muy difícil. Requiere mucha instrucción y bastante estudio”, señaló Alexandre Pfeifer, líder de negocio cuántico de IBM para la región. “En América Latina existe esta curva de aprendizaje pronunciada, que se refleja en la dificultad de encontrar el talento necesario para aprovechar la tecnología”, agregó.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jerry Chow, IBM fellow y director de tecnología de Supercomputación Cuántico-Céntrica de IBM, lo planteó de la siguiente manera para América Latina: la adopción de la computación cuántica sigue la misma lógica que la adopción de la IA.

“La misma forma en que ya están (en América Latina) adoptando o tratando de incorporar y aprovechar las utilidades de la IA: así quieren estar posicionados con respecto a la cuántica”, señaló.

PUBLICIDAD

Una pantalla LED-backlit LCD negra presenta gráficos y texto sobre simulación, optimización, aprendizaje automático y ecuaciones diferenciales
La computación cuántica cuenta con la capacidad de resolver problemas como acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos. (Infobae tecno)

Subrayó además que el código abierto es una parte central de esa estrategia: “Hay una parte esencial de por qué vamos hacia el código abierto. Alentamos el desarrollo y la construcción de utilidades, herramientas e integraciones en la pila de software desde diferentes regiones y competidores.”

Cabe agregar que el índice global de preparación cuántica subió seis puntos desde 2023 y llegó a 28 sobre 100, según el mismo estudio, aunque ese puntaje refleja niveles de preparación todavía bajos en términos generales.

Qué es la computación cuántica

La computación cuántica se basa en sistemas diseñados para ejecutar cálculos complejos de forma más precisa, eficiente o rentable que cualquier otro método clásico por sí solo.

Ya se aplica en la simulación molecular avanzada para el descubrimiento de medicamentos: Moderna logró la simulación cuántica de estructura secundaria de ARNm más grande conocida hasta la fecha.

Mujer de espaldas sacando un frasco de medicamento de un estante. Los estantes de la farmacia están llenos de cientos de frascos y cajas de medicinas
Uno de los objetivos prinicipales de la computación cuántica es avanzar con rápidez en cuanto al desarrollo de medicamentos. (Reuters)

Lejos de competir con tecnologías como la inteligencia artificial y la computación de alto desempeño (HPC), la cuántica actúa como un multiplicador de fuerzas.

En Latinoamérica, el 54% de las organizaciones ya la ve como un complemento de la IA y la HPC, y el 80% coincide en que acelerará ambas más allá de lo que los sistemas tradicionales pueden lograr solos.

Cuando las empresas enmarcan la cuántica como tecnología complementaria, su inversión promedio sube 33% respecto a quienes la perciben como competidora, según el mismo índice.

Qué tipo de profesionales puede trabajar en esta área

A medida que los proyectos escalan de la experimentación a la producción, el desarrollo cuántico exige equipos altamente interdisciplinarios. Los perfiles clave incluyen:

  • Desarrolladores e ingenieros de software.

Crean y expanden herramientas dentro de la pila de software para integrar algoritmos cuánticos en flujos de trabajo empresariales y plataformas en la nube.

Hombre calvo con gafas y camisa a cuadros gesticula frente a un rack de equipos electrónicos con numerosos cables azules enredados
Los ingenieros de software especializados son necesarios para apoyar el avance en computación cuántica. (Infobae tecno)
  • Especialistas en algoritmos y arquitectos de aplicaciones.

Diseñan algoritmos variacionales y metodologías que traducen problemas de negocio complejos a marcos cuánticos eficientes.

  • Científicos de datos y expertos en IA.

Diseñan modelos computacionales híbridos donde la analítica tradicional y el aprendizaje automático se potencian con la velocidad de muestreo cuántico.

  • Expertos en ciberseguridad.

El 63% de los ejecutivos colombianos anticipa que para 2030 la seguridad será una prioridad en los consejos directivos al mismo nivel que el desempeño financiero, según The Enterprise in 2030 del IBM Institute for Business Value. Aun así, solo el 33% prepara hoy su organización con criptografía resistente a la computación cuántica.

Un estudiante repasa los apuntes antes de la PAU. (Europa Press)
Los resultados positivos de las investigaciones realizadas en esta área pueden atraer a los jóvenes estudiantes. (Europa Press)
  • Líderes de negocio y especialistas en gobernanza.

Gestionan la propiedad intelectual cuántica, los riesgos y la implementación de prácticas de computación responsable desde la concepción de los proyectos. Solo el 3% de las empresas en Latinoamérica considera las prácticas de computación responsable como un factor clave al elegir un proveedor cuántico, una brecha que el mismo estudio señala como crítica.

Cómo reducir la brecha de talento en la región

Pfeifer identificó el acceso a sistemas y a educación como el principal desafío de Latinoamérica frente a esta tecnología.

IBM ofrece cursos cortos, gratuitos, en línea y en español a través del programa IBM SkillsBuild y de la IBM Quantum Learning Platform, además de un plan de acceso abierto que permite utilizar una computadora cuántica durante 10 minutos al mes para entrenamiento.

El ejecutivo también apuntó al incentivo financiero como motor del interés juvenil: “A medida que se anuncian inversiones y comienzan a aparecer ventajas cuánticas con resultados económicos, eso va a aumentar el interés de los jóvenes, porque van a ver que es algo que trae impacto en el mundo“.

Temas Relacionados

Computación cuánticaAmérica LatinaTalento humanoIBMTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

El error de emparejamiento dejó inoperativos tanto el modo creativo como el Battle Royale para los usuarios afectados

Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

Si el internet funciona lento en tu computador quizás no sea el internet: son las herramientas de IA

Equipos con menos de 16 GB de RAM son los que más sufren al usar este tipo de funciones

Si el internet funciona lento en tu computador quizás no sea el internet: son las herramientas de IA

Summer Game Fest 2026: así será la transmisión en vivo de los principales anuncios para gamers

La transmisión global reúne a editoras y fabricantes con tráilers, novedades y sorpresas, y podrá seguirse gratis en YouTube y Twitch

Summer Game Fest 2026: así será la transmisión en vivo de los principales anuncios para gamers

Pagar por una app para espiar a tu pareja puede salir más caro que un divorcio: caer en una estafa

Al menos 28 apps fraudulentas de espionaje móvil lograron 7,3 millones de descargas

Pagar por una app para espiar a tu pareja puede salir más caro que un divorcio: caer en una estafa

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Lass criptomonedas han tenido diversos movimientos en las últimas horas

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

DEPORTES

Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones: el vaticinio sobre Argentina

Una supercomputadora predijo qué país ganará el Mundial 2026 a través de un método de simulaciones: el vaticinio sobre Argentina

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 3 de junio, listas de convocados, partidos amistosos y más

Así fue la actuación de Tim Payne en la derrota de Nueva Zelanda: error en el primer gol, pedido de un penal y una salvada debajo del arco

El Top 10 de los futbolistas más ricos que jugarán el Mundial 2026: qué puesto ocupa Lionel Messi

Tensión en Francia antes del Mundial: la disputa por el reparto de dinero y entradas entre los jugadores y la federación

TELESHOW

Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

Evangelina Anderson sorprendió con las tiernas postales de su infancia: “¿A cuál de mis hijos me parezco más?”

Karina Jelinek recordó su blooper en las elecciones y contó que haría si se dedicara a la política

El desopilante momento en que una participante sorprendió a Darío Barassi al contar cómo conoció a su novio

Cami Homs disfruta de Madrid con José Sosa y su hija Aitana: moda, paseos y mucho amor

Augusto Tartúfoli celebra el regreso de Pasó en América y explica las claves del éxito: “Lo pidió la gente”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Uruguay puso en marcha los preparativos para el Mundial 2030 y busca inversores para las obras

Una filtración de datos en una de las mayores compañías de cruceros expone la información personal de casi 6 millones de pasajeros

Avanza el proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, que sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad

República Dominicana: El Ministerio Público detuvo a 20 sospechosos de extorsionar a residentes en Estados Unidos