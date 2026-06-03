El gran temor de la computación cuántica en Latinoamérica: por qué el futuro tecnológico enfrenta escasez de talento humano

La computación cuántica en América Latina enfrenta una brecha en cuanto a talento humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación y aplicación en computación cuántica avanza en varias regiones, pero las empresas enfrentan un desafío central: la escasez de talento especializado. Según el Quantum Readiness Index del IBM Institute for Business Value, el 71% de las organizaciones identifica la brecha de habilidades como una barrera importante para adoptar esta tecnología.

“Es realmente una nueva rama de la computación, muy difícil. Requiere mucha instrucción y bastante estudio”, señaló Alexandre Pfeifer, líder de negocio cuántico de IBM para la región. “En América Latina existe esta curva de aprendizaje pronunciada, que se refleja en la dificultad de encontrar el talento necesario para aprovechar la tecnología”, agregó.

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Por su parte, Jerry Chow, IBM fellow y director de tecnología de Supercomputación Cuántico-Céntrica de IBM, lo planteó de la siguiente manera para América Latina: la adopción de la computación cuántica sigue la misma lógica que la adopción de la IA.

“La misma forma en que ya están (en América Latina) adoptando o tratando de incorporar y aprovechar las utilidades de la IA: así quieren estar posicionados con respecto a la cuántica”, señaló.

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La computación cuántica cuenta con la capacidad de resolver problemas como acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos. (Infobae tecno)

Subrayó además que el código abierto es una parte central de esa estrategia: “Hay una parte esencial de por qué vamos hacia el código abierto. Alentamos el desarrollo y la construcción de utilidades, herramientas e integraciones en la pila de software desde diferentes regiones y competidores.”

Cabe agregar que el índice global de preparación cuántica subió seis puntos desde 2023 y llegó a 28 sobre 100, según el mismo estudio, aunque ese puntaje refleja niveles de preparación todavía bajos en términos generales.

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Qué es la computación cuántica

La computación cuántica se basa en sistemas diseñados para ejecutar cálculos complejos de forma más precisa, eficiente o rentable que cualquier otro método clásico por sí solo.

Ya se aplica en la simulación molecular avanzada para el descubrimiento de medicamentos: Moderna logró la simulación cuántica de estructura secundaria de ARNm más grande conocida hasta la fecha.

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Uno de los objetivos prinicipales de la computación cuántica es avanzar con rápidez en cuanto al desarrollo de medicamentos. (Reuters)

Lejos de competir con tecnologías como la inteligencia artificial y la computación de alto desempeño (HPC), la cuántica actúa como un multiplicador de fuerzas.

En Latinoamérica, el 54% de las organizaciones ya la ve como un complemento de la IA y la HPC, y el 80% coincide en que acelerará ambas más allá de lo que los sistemas tradicionales pueden lograr solos.

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Cuando las empresas enmarcan la cuántica como tecnología complementaria, su inversión promedio sube 33% respecto a quienes la perciben como competidora, según el mismo índice.

Qué tipo de profesionales puede trabajar en esta área

A medida que los proyectos escalan de la experimentación a la producción, el desarrollo cuántico exige equipos altamente interdisciplinarios. Los perfiles clave incluyen:

Desarrolladores e ingenieros de software.

Crean y expanden herramientas dentro de la pila de software para integrar algoritmos cuánticos en flujos de trabajo empresariales y plataformas en la nube.

Los ingenieros de software especializados son necesarios para apoyar el avance en computación cuántica. (Infobae tecno)

Especialistas en algoritmos y arquitectos de aplicaciones.

Diseñan algoritmos variacionales y metodologías que traducen problemas de negocio complejos a marcos cuánticos eficientes.

Científicos de datos y expertos en IA.

Diseñan modelos computacionales híbridos donde la analítica tradicional y el aprendizaje automático se potencian con la velocidad de muestreo cuántico.

Expertos en ciberseguridad.

El 63% de los ejecutivos colombianos anticipa que para 2030 la seguridad será una prioridad en los consejos directivos al mismo nivel que el desempeño financiero, según The Enterprise in 2030 del IBM Institute for Business Value. Aun así, solo el 33% prepara hoy su organización con criptografía resistente a la computación cuántica.

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Los resultados positivos de las investigaciones realizadas en esta área pueden atraer a los jóvenes estudiantes. (Europa Press)

Líderes de negocio y especialistas en gobernanza.

Gestionan la propiedad intelectual cuántica, los riesgos y la implementación de prácticas de computación responsable desde la concepción de los proyectos. Solo el 3% de las empresas en Latinoamérica considera las prácticas de computación responsable como un factor clave al elegir un proveedor cuántico, una brecha que el mismo estudio señala como crítica.

Cómo reducir la brecha de talento en la región

Pfeifer identificó el acceso a sistemas y a educación como el principal desafío de Latinoamérica frente a esta tecnología.

IBM ofrece cursos cortos, gratuitos, en línea y en español a través del programa IBM SkillsBuild y de la IBM Quantum Learning Platform, además de un plan de acceso abierto que permite utilizar una computadora cuántica durante 10 minutos al mes para entrenamiento.

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El ejecutivo también apuntó al incentivo financiero como motor del interés juvenil: “A medida que se anuncian inversiones y comienzan a aparecer ventajas cuánticas con resultados económicos, eso va a aumentar el interés de los jóvenes, porque van a ver que es algo que trae impacto en el mundo“.