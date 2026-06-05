Actualiza ya tu PS5 y PS5 Pro y recibe de inmediato todas estas mejoras

PlayStation se encuentra distribuyendo una nueva actualización para la PS5 y PS5 Pro. (Europa Press)

Sony lanzó una nueva actualización para PlayStation 5 y PS5 Pro. El firmware 26.04-13.40.00 ya está disponible para todos los usuarios y se centra exclusivamente en mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema, sin añadir nuevas funciones o cambios visibles en la interfaz de la consola.

La compañía japonesa confirmó que este parche forma parte del mantenimiento habitual de sus consolas y busca corregir errores, reforzar la seguridad y garantizar un funcionamiento más estable. De este modo, los jugadores que enciendan su PS5 encontrarán una descarga obligatoria para mantener el sistema actualizado.

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Qué incluye la actualización 26.04-13.40.00 para PS5

A diferencia de otros parches importantes publicados en años anteriores, esta nueva versión no incorpora características inéditas ni herramientas adicionales para los usuarios. En su página oficial, PlayStation resume los cambios con una única descripción: se han realizado mejoras en el rendimiento y la estabilidad del software del sistema.

PlayStation anunció una nueva actualización para la PS5 y la PS5 Pro. (X)

Este tipo de actualizaciones son habituales en una consola que ya superó los cinco años en el mercado. En lugar de introducir grandes novedades, Sony se encuentra enfocada en mantener la plataforma libre de fallos graves y posibles vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por ciberdelincuentes.

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La actualización está disponible tanto para la PS5 estándar como para PS5 Pro y puede descargarse automáticamente al conectarse a internet.

Por qué Sony sigue publicando este tipo de parches

Las primeras etapas del ciclo de vida de una consola suelen estar acompañadas por importantes novedades en el software. Sin embargo, conforme pasan los años, las actualizaciones se orientan más hacia la optimización del sistema y la corrección de errores.

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En el caso de PS5, muchas de las funciones más relevantes llegaron en versiones anteriores, por lo que ahora el objetivo principal es mantener una experiencia estable para millones de jugadores en todo el mundo.

Las actualizaciones de Sony para la PS5 se orientan para corregir errores o posibles fallos. (Sony)

Además, buena parte de los ingenieros y desarrolladores de Sony ya estaría trabajando en la próxima generación de hardware, conocida popularmente como PS6.

Sony ya piensa en el futuro con PS6

Aunque la compañía todavía no ha revelado detalles oficiales sobre las características técnicas de su futura consola, algunos directivos han reconocido que existe un escenario de incertidumbre para la siguiente generación.

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A comienzos de mayo, Hiroki Totoki, CEO de Sony, explicó durante una sesión de preguntas que el aumento de los costos de componentes, especialmente de la memoria, obliga a la empresa a analizar cuidadosamente sus próximos pasos.

Incluso, el ejecutivo señaló que la compañía estudia posibles cambios en su modelo de negocio para reducir costos en otras áreas relacionadas con el hardware, aunque todavía no se conocen medidas concretas.

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PlayStation todavía no da ninguna información sobre una futura PS6. (Sony)

Los anuncios del State of Play impulsan el ecosistema de PS5

Mientras trabaja en el futuro, Sony continúa fortaleciendo el catálogo de PlayStation 5. El reciente evento State of Play dejó varios anuncios destacados, entre ellos la presentación de God of War: Laufey, protagonizado por Faye, así como nuevas secuencias de Marvel’s Wolverine.

A estos proyectos se suman otros títulos previstos para los próximos años, como Intergalactic: The Heretic Prophet y el remake de la trilogía original de God of War.

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La estrategia de Sony pasa por seguir ampliando la base de usuarios de PS5 y PS5 Pro mediante nuevos videojuegos, mientras las actualizaciones del sistema continúan enfocadas en ofrecer una experiencia más segura y estable para los jugadores.