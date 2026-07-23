Regreso de Juan Orlando Hernández será una “prueba” para la justicia hondureña, afirma el Consejo Nacional Anticorrupción

La directora del CNA afirma que el regreso de Juan Orlando Hernández será un examen para la justicia. EFE/Gustavo Amador

La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que el regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras será un examen para el sistema de justicia hondureño y no un triunfo político.

Sostuvo que el foco debe estar en la respuesta de las instituciones ante los procesos pendientes y los cuestionamientos sobre su administración.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Castellanos planteó que el principal desafío no está en la vuelta del exgobernante, sino en cómo actuarán las instituciones frente a los casos abiertos.

“No se equivoque, su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño”, expresó.

La representante del CNA indicó que Hernández, como cualquier ciudadano, debe contar con las garantías establecidas en la ley, incluido el debido proceso y el derecho a una defensa dentro de los procedimientos correspondientes.

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Castellanos señaló que el retorno del expresidente no debe convertirse en una oportunidad para que sectores de poder intenten influir en las investigaciones o modificar el rumbo de los casos que puedan involucrarlo.

“El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo”, afirmó la abogada.

Según la titular del CNA, el reto para Honduras será demostrar que las instituciones funcionan bajo los mismos criterios para todas las personas, sin importar cargos políticos, influencia o posiciones ocupadas anteriormente.

Advertencias judiciales

El CNA recordó que el regreso de Hernández no elimina los cuestionamientos relacionados con hechos ocurridos durante su gobierno, entre ellos investigaciones vinculadas al caso Pandora II, el manejo de recursos provenientes de la Tasa de Seguridad y la controversia por la reelección presidencial.

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La directora ejecutiva del CNA advirtió que el retorno del expresidente no debe permitir que sectores de poder influyan en las investigaciones o alteren los casos abiertos.

Castellanos aseguró que la institución mantiene denuncias e investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción registrados durante el período en que Hernández estuvo al frente del Ejecutivo.

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández marca un nuevo capítulo en uno de los episodios políticos y judiciales más controversiales de los últimos años en Honduras.

JOH camino a Honduras

Hernández confirmó que retornará al país este domingo 26 de julio, luego de que su defensa lograra que un juez admitiera su presentación voluntaria dentro de un proceso relacionado con presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La resolución permitió suspender temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que existía en su contra.

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La justicia hondureña suspende por dos semanas la orden de captura contra Juan Orlando Hernández.

Su llegada ocurre después de permanecer fuera del territorio hondureño tras su extradición a Estados Unidos en 2022, donde fue condenado por delitos relacionados con narcotráfico. Posteriormente, recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump,

El pronunciamiento del organismo anticorrupción reabre la discusión sobre la lucha contra la corrupción y la capacidad del Estado para investigar y sancionar posibles irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel.

La organización sostuvo que la llegada del exmandatario representa una oportunidad para que las instituciones demuestren independencia y capacidad de actuar conforme a la ley.

“La historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley”, expresó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción.

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