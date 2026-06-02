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PlayStation pone mano dura a la IA: elimina 1200 juegos digitales de la PS Store

Editoras como Webnetic anunciaron que nunca volverán a las consolas de Sony tras esta decisión

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Ilustración: Logo de PlayStation Store con bolsa azul y texto. Cubo de basura gris con tapa, varios videojuegos genéricos cayendo en él sobre fondo azul.
Sony elimina más de 1.200 juegos de PlayStation Store para combatir el shovelware y mejorar la calidad del catálogo digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sony realiza una limpieza masiva en PlayStation Store, eliminando más de 1.200 títulos de baja calidad y que han usado IA en la creación de su arte. La medida afecta principalmente a la editora Webnetic, conocida por inundar la tienda con juegos repetitivos y cuestionados por la comunidad.

La decisión de la empresa responde a una preocupación entre jugadores y desarrolladores independientes: la proliferación del llamado “shovelware”. Estos títulos, caracterizados por su escaso valor jugable, gráficos deficientes o uso de recursos generados con inteligencia artificial, han saturado las plataformas digitales.

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En muchos casos, la presencia de estos juegos dificulta el descubrimiento de propuestas independientes con mayor calidad o innovación.

Motivos detrás de la eliminación de juegos en PlayStation Store

La tienda digital de PlayStation se había convertido en escenario de críticas por la presencia de cientos de títulos que ofrecían una experiencia mínima y, en ocasiones, buscaban únicamente atraer a usuarios interesados en obtener trofeos fáciles.

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La saturación de juegos de baja calidad en PlayStation Store dificultaba el descubrimiento de propuestas independientes e innovadoras en la plataforma.
La saturación de juegos de baja calidad en PlayStation Store dificultaba el descubrimiento de propuestas independientes e innovadoras en la plataforma.

Sony decidió actuar de forma contundente. Desde enero, la compañía ejecutó varias rondas de eliminación de juegos considerados “basura”, con el objetivo de limpiar el catálogo y evitar que el contenido de baja calidad desplazara a producciones más trabajadas.

La purga masiva de 2026 representa la respuesta de la plataforma a un fenómeno que, según la comunidad, había alcanzado niveles insostenibles. Los títulos afectados suelen compartir características: mecánicas repetitivas, ausencia de innovación y, en muchos casos, plagio de franquicias conocidas.

La decisión, comunicada internamente a las editoras, implica la retirada definitiva de estos juegos, sin posibilidad de volver a comprarlos o descargarlos desde la PS Store.

Cuál es la editora más afectada por esta purga en PlayStation

La editora Webnetic se convirtió en el principal blanco de esta operación. Con más de 1.200 títulos lanzados en la tienda digital de PlayStation, mantenía el récord de ser la tercera editora con mayor cantidad de lanzamientos en las consolas de Sony.

Joven de espaldas jugando con un mando de PlayStation 5 en su sala. La consola PlayStation 5 está junto a un televisor que muestra el logo de PlayStation.
Sony toma medidas tras recibir críticas por la proliferación de juegos con mecánicas repetitivas y plagio de franquicias populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus juegos, como The Giraffe G, The Sheep Quiz y Tile Jong, son ejemplos recurrentes de shovelware: experiencias breves, con poco desarrollo y orientadas a la obtención rápida de trofeos.

Webnetic anunció públicamente el final de su “viaje en PlayStation” a través de sus redes sociales. En su mensaje, la empresa agradeció a los jugadores que probaron sus juegos e invitó a quienes aún tuvieran interés en sus títulos a adquirirlos antes de su desaparición definitiva.

La compañía también confirmó que continuará publicando en otras plataformas, como Xbox, Nintendo y Steam, y adelantó que tiene nuevos proyectos en preparación, entre ellos una actualización para Panic House: Awakening.

El comunicado de Webnetic fue escueto en detalles sobre la fecha exacta de eliminación de su catálogo. No obstante, el mensaje fue interpretado como una notificación directa de Sony sobre la retirada inminente de todos sus títulos de la PS Store.

Se prevé que más de 1.000 juegos digitales de la editora dejen de estar disponibles, en lo que muchos consideran una pérdida poco significativa para el conjunto de la comunidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio Testagamecreations pierde todo su catálogo en PlayStation Store, incluyendo simuladores y clones de juegos populares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros estudios afectados y antecedentes de la purga

La eliminación de juegos de baja calidad no se limita a Webnetic. De acuerdo con informes recientes, la totalidad de los proyectos del estudio Testagamecreations también desaparecerá para siempre de la tienda digital de PlayStation.

Este editor fue responsable de títulos como Together Escape, un clon de Escape the Backrooms, Liar’s Pub, un clon de Liar’s Bar, Truck Simulator 25 y varios simuladores o juegos con mecánicas y gráficos elementales.

Según reportes de PSNProfiles, todos los títulos de Testagamecreations fueron eliminados de la PS Store la semana pasada.

Esta estrategia de limpieza no es nueva. En enero de 2026, Sony ya había eliminado más de 1.000 juegos de ThiGames, otra editora con gran presencia en la tienda. Más adelante, en abril del mismo año, la plataforma repitió el proceso contra otros estudios responsables de shovelware, subrayando su política de tolerancia cero frente al contenido de baja calidad.

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