Los pequeños fans que conmovieron a María Becerra antes de su show en Barcelona: “Me muero por conocerlos”

Una entrevista realizada a dos niños en el Festival Barts de Barcelona. Uno de ellos con una pancarta con la frase 'María me muero por cantar contigo', expresan su admiración por la cantante María Becerra.

A escasas horas del show de María Becerra en Barcelona, la presencia de dos menores en las inmediaciones del recinto captó la atención de todos. Con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, ambos se declararon fans incondicionales de la artista argentina y no ocultaron su sueño: conocerla en persona. Las cámaras registraron el momento exacto en el que, tras la intervención de un cronista, uno de los niños comenzó a entonar el estribillo “Para que te acuerdes de mí”, perteneciente al tema 7 vidas, al que rápidamente se sumó su hermano.

Portando un cartel confeccionado a mano, en el que se podía leer con letras de colores “María, muero por cantar contigo”, los niños expresaron su deseo de compartir escenario con la cantante. Ante la consulta sobre qué canción les gustaría interpretar, eligieron “Vuelves triste” y en ese instante comenzaron a cantar el estribillo, “Y yo que no quiero saber más de ti”, demostrando no solo su fanatismo, sino también un conocimiento profundo del repertorio de Becerra. Uno de ellos añadió que su tema preferido es “Que tú me quieras”, mientras que el otro se inclinó por “Hasta que me enamoro”.

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Este fenómeno de admiración infantil hacia una figura de la música urbana argentina no se detuvo en los menores. El padre, presente durante el reportaje, fue consultado sobre cómo surgió esa pasión y respondió con naturalidad: “La adoran, pero no solo ellos, nosotros también”. Así, el relato familiar se amplió, involucrando a los adultos de la casa como oyentes habituales de María Becerra. El propio padre confesó que su canción favorita es "7 vidas", reflejando la llegada transversal que tiene la obra de la cantante en distintos rangos etarios.

La cantante, en medio de los cuestionamientos al país tras la final del Mundial, sorprendió con un gesto de su orgullo nacional (Video: Instagram)

Un día después del encuentro, la cantante tomó conocimiento del video grabado en Barcelona. María expresó su pesar por no haber podido coincidir con los niños, manifestando públicamente su deseo de un encuentro: “Pero qué nenes más hermosos. No los vi, pero me muero por conocerlos”. Este episodio se sumó a una serie de gestos que, en las últimas jornadas, consolidaron su vínculo con el público y reforzaron su imagen como referente para las nuevas generaciones.

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La actuación de María Becerra en el BARTS Festival de Barcelona la convirtió en centro de atención no solo por su desempeño musical, sino también por un acto simbólico: alzar la bandera argentina en un escenario europeo ante una multitud.

El gesto fue rápidamente interpretado en redes sociales como una respuesta al clima de hostilidad generado tras la consagración de la selección española en el Mundial 2026 por sobre la Albiceleste. En los días posteriores a la final, en la que la propia Becerra entonó el himno, circularon numerosos mensajes y comentarios negativos hacia los argentinos, lo que varios usuarios denominaron “campaña anti Argentina”.

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Las imágenes corresponden a una prueba de sonido de María Becerra para la Copa Mundial donde la artista interpretará el Himno Nacional frente a la selección argentina en el partido final contra España en la Copa del Mundo (VIdeo: X)

Frente a ese escenario, la actitud de Becerra cobró un nuevo significado: para muchos de sus seguidores, levantar la bandera argentina fue una manera de reafirmar el orgullo nacional y enviar un mensaje de unidad y pertenencia.

El caso de los dos menores y su familia en Barcelona es un ejemplo de cómo la música funciona como puente entre generaciones y no conoce de fronteras. La escena, registrada en video y replicada en redes, pone de manifiesto la potencia cultural de la artista, capaz de reunir a niños y adultos en torno a un mismo repertorio. La declaración del padre, quien afirmó que en casa todos escuchan a La Nena de Argentina, da cuenta de una dinámica familiar donde la música se convierte en parte de la identidad compartida.

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La elección de canciones favoritas por parte de cada miembro resalta la diversidad de la obra de Becerra y su capacidad para conectar con públicos distintos. Tanto los menores como el adulto entrevistado seleccionaron temas diferentes, aunque todos del repertorio de la cantante, lo que sugiere una apropiación personalizada de su música en el ámbito doméstico.