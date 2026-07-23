Sofía Jujuy conoció a su sobrino Beltrán a 10 días de su nacimiento: el curioso regalo que le trajo del Mundial

La modelo no estuvo presente el día del nacimiento pues se encontraba cubriendo el Mundial 2026 (Video: Instagram)

El Mundial 2026 le deparó a Sofía Jujuy Jiménez más de una alegría, a pesar del resultado final que tuvo la Copa del Mundo. Mientras la modelo e influencer seguía a la selección argentina desde Estados Unidos como parte del equipo de La Casa Streaming, su hermana Inés estaba cursando las últimas semanas de su embarazo y, en la previa a las semifinales con Inglaterra, su sobrino llegaba al mundo y el bebé que la convertiría en madrina, fiel a su estilo se mostró emocionada por la llegada del pequeño, a pesar de no haber estado presente en ese momento.

De regreso en Argentina, Jujuy publicó en sus redes un carrete de fotos que resumió todo lo que no pudo vivir en tiempo real. La primera imagen la muestra a ella sola, con un sweater amarillo y el recién nacido en brazos, mirándolo con una sonrisa que no necesita explicación. El bebé duerme envuelto en una mantita estampada, ajeno al alboroto que su llegada generó.

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Jujuy junto a su mamá, el pequeño Beltrán e Inés, su hermana

En otra de las fotos aparece la postal familiar completa: la mamá de Jujuy, ella misma sosteniendo a Beltrán e Inés, la flamante madre, las tres juntas y sonrientes alrededor del recién nacido. Una imagen que condensa tres generaciones en un mismo sillón.

El texto que acompañó las fotos fue tan directo como el vínculo que describe: “Lo que espere este día, te amo Beltru de mi corazón, me hiciste madrina bb, qué lujo, quiero mimarte, cuidarte, ser tu lugar seguro siempre, estar ahí cada vez que necesites, acompañarte en todas, complicidad y alegría, ahora todo tiene otro sentido”.

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La tierna foto de Sofía junto a su sobrino y ahijado

La modelo le llevó una remera con la frase que se volvió viral en el Mundial 2026, durante el partido de Argentina y Austria (Instagram)

La última foto del carrete cerró el posteo con un guiño mundialista: Jujuy aparece a pura sonrisa mientras sostiene al bebé frente a una remera blanca con el escudo argentino y la inscripción “Gracias por hacerme hincha de Argentina”. La prenda remite directamente a una escena que recorrió los portales durante el partido entre Argentina y Austria, cuando la modelo festejó un gol de Lionel Messi con un grito que se volvió frase: “¡Te amo Messi! ¡Gracias pá por hacerme hincha de Argentina!”. Que Beltrán haya nacido en pleno torneo convirtió esa remera en el regalo perfecto.

Para Jujuy, la coincidencia entre el Mundial y la llegada de su sobrino cargó de sentido las semanas que pasó fuera del país. En el posteo también le dedicó palabras a su hermana mayor: “Inus, que campeona sos, una vez más, enseñándome el camino y lo valioso de la vida, tan hermana mayor, estoy muy orgullosa de vos y de Mau, Beltrán no pudo haber elegido mejor, felicitaciones a esta hermosa familia, los amo con mi alma entera”.

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Un grupo numeroso de personas, muchas de ellas vistiendo camisetas celestes y blancas con los colores de Argentina, se observa en las gradas de un estadio. Varios individuos tienen pintura azul en el rostro. Los asistentes levantan los brazos y abren la boca, mostrando expresiones de euforia. Este metraje documenta la reacción de los aficionados durante un evento deportivo, específicamente un partido de la selección argentina de fútbol. La escena refleja una congregación de seguidores manifestando su apoyo. Es una cobertura de evento.

Días atrás, a través de una videollamada en el ciclo Que alguien le avise (La Casa), Sofía relató con lujo de detalles el instante en que se enteró del nacimiento de su sobrino. “Eran la una y media de acá y ya no dábamos más. Yo le estaba por decir al Guti: ‘Che, frenemos, mañana seguimos’.Y ese sacudón de Beltrán me enchufó así”, contó Jujuy, describiendo cómo la noticia le devolvió energía justo cuando pensaba en bajar los brazos, a la par que su pareja, Gustavo Hormaechea.

Mientras en Argentina la mayoría esperaba la definición del encuentro, Sofía permanecía atenta al celular en pleno viaje en su motorhome, esperando novedades familiares y sufriendo por el partido en simultáneo. “Entonces, ahí nomás los llamé, me atendieron, los vi, me llenó de energía y le metimos esas dos horas más que nos faltaban del viaje. Yo seguía llorando, veía el video veinte veces. En el medio de la emoción dije: ‘La pu... madre, me estoy perdiendo el nacimiento de mi sobrino’”, relató. La intensidad del momento la llevó a confesar que, por un instante, todo lo demás pasó a un segundo plano: “No les voy a mentir, dije: ‘Me chup... un huevo la Scaloneta, quería estar con mi sobrino, con mi hermana abrazándola’”.

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